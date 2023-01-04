Дмитрий Селюк: Шейхи помешаны на скачках, Роналду для них что-то вроде дорогущего скакуна

Оказалось, что по настоянию португальца в договор включен пункт, согласно которому Криштиану перейдет в «Ньюкасл» на правах аренды, если клуб попадет в Лигу чемпионов. Сейчас «сороки» идут на третьем месте в АПЛ, в Лигу чемпионов получают путевки первые четыре команды.

Однако есть большие сомнения, что нынешняя игра «Ньюкасла» позволит команде завоевать путевку в ЛЧ. «Сорок» преследуют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Да и «Челси» рано списывать со счетов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что никакой Лиги чемпионов для Роналду не будет.

- Предположим невероятное, что «Ньюкасл» удержится в первой четверке. Получается, что через полгода Роналду уедет из Саудовской Аравии. Зачем шейхи согласились на такой пункт, или они считают, что за полгода Роналду выполнит свою миссию – поднимет на невиданную высоту интерес к футболу в стране и отобьют затраты на зарплату португальца?

- Такие величины, как Месси или Роналду зарабатывают на рекламных контрактах огромные деньги. Месси в лучшие годы только на рекламе зарабатывал 500 млн в год. Думаю, у Роналду эта цифра была ненамного меньше.

- А клубу с этого какая выгода? Клуб имеет процент от рекламных контактов своей мегазвезды?

- На начинающих звездах клуб порой зарабатывает все сто процентов от их рекламных контрактов. У раскрученных звезд – до 50 процентов. Что касается Роналду или Месси – думаю, не меньше 30 процентов идет в клубный бюджет. Это очень большие деньги.

- Плюс продажа маек по всему миру.

- На майках Месси «ПСЖ» отбил огромную часть его зарплаты за полгода. Но это в Европе, где майка стоит по 80-100 евро, и за этим строго следят. Не знаю, как обстоит дело с контролем за контрафактом в Саудовской Аравии. Если там китайские майки за 2 евро будут продавать, на майках тогда ничего не отобьешь.

Вообще, все эти шокирующие цифры в 200 млн – это чтобы произвести шок на обывателя.

- Поэтому президент «Аль-Насра» и сказал, что этот контакт не чисто футбольный, а больше коммерческий.

- Все правильно. Мои футболисты играли в Саудовской Аравии. Там местные шейхи помешаны на скачках. Они платят миллионы за скакунов, это престижно.

Контракт с Роналду, это как покупка очень дорогущего скакуна. У нас есть такой скакун, а у эмира Катара такого нет. Через полгода интерес к этому скакуну у них пропадает.

- И последнее, пункт в контракте Роналду – уход в аренду в «Ньюкасл». Вчера смотрел матч «Арсенал» - «Ньюкасл». «Сороки» ни в какую Лигу чемпионов не попадут. Что думаете вы?

- В «Ньюкасле» пошли разговоры про Лигу чемпионов не случайно, это в перспективе очень мощный проект, новые владельцы сразу ставят амбициозные цели.

В «Ман Сити» было то же самое, когда туда катарские шейхи зашли. В первые же сезон «Сити» в ЛЧ вышел. Я это очень хорошо помню, потому что первый, кого они подписали, был мой игрок Яя Туре.

Что касается, нынешнего «Ньюкасла», не думаю, что команда пробьется в четверку. У него на пятках висят «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Ни по игре, ни по составу «Ньюкасл» пока с грандами конкурировать не может. Поэтому Роналду надо про этот пункт в контракте забыть.