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Дмитрий Селюк: Дзюба нужен «Торпедо»? Артем нужен любому клубу РПЛ, даже «Зениту»

Все больше информации о возможном приходе Артема Дзюбы в «Торпедо». Сообщается, что 34-летний форвард подпишет контракт до конца сезона с автозаводцами, и вскоре присоединится к команде на сборе в Турции.
Дмитрий Селюк: Дзюба нужен «Торпедо»? Артем нужен любому клубу РПЛ, даже «Зениту»
15 января 2023 15:21
автор: Юрий Волохов
автор фото: Global Look Press

Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка.

- Это пока что на уровне слухов, я обычно слухи не комментирую, но если вы просите высказать свое мнение, выскажу, - говорит Селюк. – Андрей Талалаев обычно играет в одного форварда. Поэтому такой форвард должен много работать. Таким идеальным для схемы Талалаева нападающим был в «Ахмате» Конате. У него было по 30-40 единоборств за матч. Дзюба сейчас такой объем не осилит.

Но Талалаев очень творческий, думающий тренер. Он может немного изменить схему, при которой остальные игроки будут отчасти отрабатывать за Дзюбу.

- Чтоб потом он в нападении отработал за остальных за счет своих сильных качеств.

- Именно. «Торпедо» с Дзюбой будет больше снимать верховых мячей. Кстати, не только в чужой штрафной. Все мы помним, как Дзюба в том же «Зените» помогал защите в своей штрафной при борьбе за верховые мячи.

Дзюба лучший российский форвард последних лет. Он в любом своем состоянии забьет больше за оставшиеся 13 туров, чем лучший бомбардир любой конкретной команды.

- Но «Торпедо» безнадежно стоит на вылет, у команды всего 6 очков, твердое последнее место.

- Повторю, Талалаев творческий, думающий и амбициозный тренер. Это я могу сказать по своим футболистам, которые у него играли. Про «Торпедо» первой половины сезона надо забыть. Там были неудачные трансферы, я имею в виду приглашение сербов.

Мы видим, что уже происходят изменения. Пришел из «Ахмата» Журавлев, привел его сам Талалаев, пришел из «Химок» Кухарчук. Он мне в «Химках» нравился.

Весной мы увидим совсем другое «Торпедо». Все команды Талалаева умеют давать бой. Уверен, что за стыки «Торпедо» зацепится.

- Итак, резюмируем: Дзюба нужен «Торпедо»?

- Артем нужен любому клубу РПЛ, что «Торпедо», что «Зениту».

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Дзюба нужен «Торпедо»? Артем нужен любому клубу РПЛ, даже «Зениту»
Дмитрий Селюк: Дзюба нужен «Торпедо»? Артем нужен любому клубу РПЛ, даже «Зениту»
Все больше информации о возможном приходе Артема Дзюбы в «Торпедо». Сообщается, что 34-летний форвард подпишет контракт до конца сезона с автозаводцами, и вскоре присоединится к команде на сборе в Турции.
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