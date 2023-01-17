Дмитрий Селюк: При Абрамовиче в «Челси» Мудрика за 100 млн никто не купил бы

Мы поговорили с футбольным агентом Дмитрием Селюком об этой громкой сделке.

- «Шахтер» всегда умел с выгодой продавать своих футболистов, - напоминает Селюк. – Ринат Ахметов (владелец клуба. - Прим. ред.) выстроил отличную систему. Просто много лет крен был в сторону бразильцев при Луческу. «Шахтер» находил талантливых бразильцев, доводил их до высокого уровня, затем за хорошие деньги продавал в большие клубы. Вспомните Фернандиньо и Виллиана.

- Но за Мудрика будет заплачена слишком впечатляющая сумма. А ведь парень кроме чемпионата Украины нигде не играл. АПЛ очень сложный чемпионат, а если у него там не пойдет?

- Он играл за «Шахтер» в Лиге чемпионов играл. Это лучшая ярмарка, лучшая витрина. Если за Мудрика боролись такие клубы, как «Арсенал» и «Челси», значит, за ним внимательно следили последнее время. Но сумма, конечно, запредельная. Думаю, при Абрамовиче Мудрика за 100 млн никто не купил бы. А перед этим была аренда на 3 месяца за 11 млн Феликса. Руководители «Челси» странно тратят деньги.

А руководство «Шахтера» только можно похвалить и снять перед ним шляпу.

НАША СПРАВКА

«Шахтер» действительно всегда умел продавать игроков за очень хорошие деньги. Причем почти всегда это были топ-клубы. Вот наиболее громкие трансферы.

Анатолий Тимощук, «Зенит»

Цена: 15 млн евро

Дмитрий Чигринский, «Барселона»

Цена: 25 млн

Виллиан, «Анжи»

Цена: 35 млн

Генрих Мхитарян, «Боруссия» Д

Цена: 27,5 млн

Фернандиньо, «Манчестер Сити»

Цена: 40 млн

Дуглас Коста, «Бавария»

Цена: 30 млн

Давид Нерес, «Бенфика»

Цена: 15 млн

Додо, «Фиорентина»

Цена: 14,5 млн,

Маркос Антонио, «Лацио»

Цена: 7,5 млн.

Фернандо, «Зальцбург»

Цена: 6 млн