Дмитрий Селюк: При Абрамовиче в «Челси» Мудрика за 100 млн никто не купил бы

Мы поговорили с футбольным агентом Дмитрием Селюком об этой громкой сделке.
- «Шахтер» всегда умел с выгодой продавать своих футболистов, - напоминает Селюк. – Ринат Ахметов (владелец клуба. - Прим. ред.) выстроил отличную систему. Просто много лет крен был в сторону бразильцев при Луческу. «Шахтер» находил талантливых бразильцев, доводил их до высокого уровня, затем за хорошие деньги продавал в большие клубы. Вспомните Фернандиньо и Виллиана.
- Но за Мудрика будет заплачена слишком впечатляющая сумма. А ведь парень кроме чемпионата Украины нигде не играл. АПЛ очень сложный чемпионат, а если у него там не пойдет?
- Он играл за «Шахтер» в Лиге чемпионов играл. Это лучшая ярмарка, лучшая витрина. Если за Мудрика боролись такие клубы, как «Арсенал» и «Челси», значит, за ним внимательно следили последнее время. Но сумма, конечно, запредельная. Думаю, при Абрамовиче Мудрика за 100 млн никто не купил бы. А перед этим была аренда на 3 месяца за 11 млн Феликса. Руководители «Челси» странно тратят деньги.
А руководство «Шахтера» только можно похвалить и снять перед ним шляпу.
НАША СПРАВКА
«Шахтер» действительно всегда умел продавать игроков за очень хорошие деньги. Причем почти всегда это были топ-клубы. Вот наиболее громкие трансферы.
Анатолий Тимощук, «Зенит»
Цена: 15 млн евро
Дмитрий Чигринский, «Барселона»
Цена: 25 млн
Виллиан, «Анжи»
Цена: 35 млн
Генрих Мхитарян, «Боруссия» Д
Цена: 27,5 млн
Фернандиньо, «Манчестер Сити»
Цена: 40 млн
Дуглас Коста, «Бавария»
Цена: 30 млн
Давид Нерес, «Бенфика»
Цена: 15 млн
Додо, «Фиорентина»
Цена: 14,5 млн,
Маркос Антонио, «Лацио»
Цена: 7,5 млн.
Фернандо, «Зальцбург»
Цена: 6 млн