Алексей Сафонов: Прихода Дзюбы в «Торпедо» не хотел Талалаев

«Торпедо» все-таки решило отказаться от услуг Артема Дзюбы. Это подтвердил президент клуба Илья Геркус.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — цитирует Геркуса «РИА Новости Спорт».

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал эту информацию.

- Мы пару дней назад с вами обсуждали вариант прихода Дзюбы в «Торпедо». Вы тогда высказали предположение, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не захочет видеть форварда в команде.

- Так и есть, говорят, Талалаев был против, Геркус был «за», - делится информацией Сафонов.

- Да, некие инсайдеры сообщают, что одной из причин было опасение за атмосферу в раздевалке и что харизматичный Дзюба будет плохо влиять на партнеров. Это только подтверждает версия про Талалаева. Еще одна из причин - Дзюба в плохой форме.

- Ну, сейчас есть все возможности одеться в красивую форму. Хочешь - в адидас, хочешь – в пуму, хочешь – в найк. Будешь красиво выглядеть.

- Можно еще на базаре приодеться.

- Конечно, Слуцкий вон приоделся.

- Один из аргументов против прихода Дзюбы – реакция болельщиков. У «Торпедо» они довольно активные, а у Дзюбы спартаковское прошлое.

- Главные враги торпедовцев - фанаты «Динамо». С ними всегда были серьезные терки, до поножовщины доходило. Со спартаковцами отношения были ровные. Как у армейцев и зенитовцев. Из «Торпедо» в «Спартак» было немало переходов, да и обратно.

- Что Дзюбе делать? Похоже, в РПЛ его не очень ждут. На Ближний Восток? Но есть ли у него варианты?

- Я уже говорил и еще раз повторю: Дзюба хорошо заработал за карьеру, по этому поводу переживать ему не надо. Зачем ему убиваться на поле? Может, он захочет свою академию организовать или купить команду Медиалиги. Вроде, как и не уходил из футбола.

Не думаю, что он захочет доигрывать, как Павлюченко, где-нибудь в Ногинске. Бегать, пока не сотрет колени.

Но такое впечатление, что журналисты больше, чем сам Артем, хотят, чтоб он продолжил играть. А он сейчас сидит и смеется над ними.

- Реальная опасность для продолжения карьеры, что уже все пашут на сборах, до начала сезона чуть больше месяца, а Дзюба за счет индивидуальных занятий форму вряд ли наберет. Значит, сезон насмарку, а там уже 35 исполнится.

- В этом-то и реальная проблема. Он приехал не в форме в Турцию из-за этого и не заиграл. По игровым качествам претензий быть к Артему не может. И еще попал в команду к Пирло, а в Италии как: не добежал, не доработал – это сразу на лавку. Ну что сказать, возьмет джойстик и будет на компьютере в футбол играть.