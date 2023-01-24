Валерий Овчинников: Дзюба просит 500 тысяч в «Нижнем»? А клуб ему сказал, сколько он должен забить?

Мы позвонили в Таллин легендарному российскому тренеру 90-х годов Валерию Овчинникову, который давно живет в Эстонии, чтобы узнать его мнение о трансферных приключениях.

- Валерий Викторович, 500 тысяч фактически за три месяца - не перебор?

- Это как весы: на одной чаше возможности клуба, на другой - запросы футболиста. Для игрока уровня Дзюбы полмиллиона нормально.

- Он и так упал сильно в запросах после 1,5 млн в Турции.

- А клуб ему не написал в контракте, сколько он голов должен забить до конца сезона?

- Ну это мы не знаем. Допустим, вы президент клуба из Нижнего Новгорода. Тем более вы уже им были в 90-х. Как бы вы разговаривали с Дзюбой?

- Первым делом срезал бы запрашиваемую сумму процентов на 60. Объяснил бы, что после всех приключений в Турции, подписание контракта для него важнейшая возможность перезапустить карьеру. После этого еще два-три года сможет играть.

- Совершенно согласен с вашей логикой. Если сейчас не найдет команду, в августе Артему уже 35, пропуск целого сезона в таком возрасте чреват.

- Думаю, российские клубы будут Дзюбу держать в неведении до самого флажка, до закрытия трансферного окна. А потом кто-то его заявит.

- И контракт будет небольшой, потому что Артему деваться некуда.

- Примерно так. Сейчас идет операция – поймали мыша, пытаемся добить его неспеша.

- Еще есть информация, что китайцы предлагают Дзюбе контракт с зарплатой в 2 млн.

- Это нормально. Вы были когда-нибудь в китайском областном городе? Нет? Там живет миллионов 10-15, достаточно шапку по кругу пустить и пару миллионов наберет быстро. С точки зрения финансов, Китай самое подходящее место.

- Там уже все изменилось после пандемии. Никаких больших миллионов никто не платит. Звезды разъехались.

- Вот Дзюба и возродит китайскую сказку.

- Какой совет сейчас вы дали бы Артему? Через месяц начинается сезон, подготовительные сборы он пропускает.

- Думаю, он готовится индивидуально, наверняка, нанял тренера по физподготовке. А что советовать? Если от китайцев есть такое предложение на 2 млн, есть возможность заработать, надо ехать.

- Говорят, что Дзюба заработал столько, что деньги ему не нужны. Он просто хочет играть.

- Деньги не нужны? Я таких людей не встречал.