Нейросети завоевывают ленты новостей и поглощают собой цифровое пространство. В начале года мы поигрались с Midjourney, создающей изображения по текстовому запросу. Перейдя по ссылке, можно увидеть, как с точки зрения искусственного интеллекта выглядит космонавт Станислав Черчесов, Александр Овечкин с голливудской улыбкой, а Артемий Панарин – с хлебушком.

Теперь же мы обратились к ChatGPT – нейросети, грозящей оставить без работы чуть ли не всех тружеников умственного труда. Она решает школьное домашнее задание, сдает выпускные экзамены и тестовые задания для приема на работу лучше 80% реальных людей, а еще пишет программные коды, рассказы и стихи, рисует и разве что не поет. В общем, пройти мимо такой игрушки мы не могли и задали ей главный вопрос последних 15 лет, вокруг которого полегла не одна армия диванных войск: кто лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси?

На самом деле, вопрос пришлось сформулировать иначе. Все-таки интеллект еще искусственный, и ему трудно делать выбор. Чтобы посмотреть, что получится, мы разделили вопрос на два: «Почему Криштиану Роналду лучше Лео Месси?» и «Почему Лео Месси лучше Криштиану Роналду?»

И вот, что у нас получилось.

Вопрос «Советского спорта»: «Почему Криштиану Роналду лучше Лео Месси?»

Ответ всезнающего чат-бота ChatGPT: «Криштиану Роналду и Лионель Месси считаются одними из величайших футболистов всех времен. Оба они выиграли множество индивидуальных наград и добились огромного успеха в своих клубах и национальных сборных.

Роналду известен своим невероятным трудолюбием, мощным и точным ударом, умением летать и забивать голы разными способами. Он также является великим лидером и обладает сильным менталитетом победителя. Он выиграл несколько «Золотых мячей» и Лиг чемпионов.

Месси, с другой стороны, известен своим невероятным контролем мяча, своим видением поля, способностью создавать моменты для своих товарищей по команде и забивать голы на ограниченном пространстве. Он также является великим лидером и считается лучшим игроком в мире. Он также выиграл несколько «Золотых мячей» и Лиг чемпионов.

Трудно сравнивать этих двух игроков, поскольку у них разные стили игры и сильные стороны, но многие люди считают Роналду более совершенным игроком, а Месси – более творческим игроком. В конечном счете, это вопрос личных предпочтений относительно того, кто считается лучшим».

Как ни странно, если задать прямо противоположный вопрос, результат будет почти идентичен. Для чистоты эксперимента публикуем его полностью.

Вопрос «Советского спорта»: «Почему Лео Месси лучше Криштиану Роналду?»

Ответ всезнающего чат-бота ChatGPT: «Лионель Месси и Криштиану Роналду считаются одними из величайших футболистов всех времен. Оба они выиграли множество индивидуальных наград и добились огромного успеха в своих клубах и национальных сборных.

Месси известен своим невероятным контролем мяча, своим видением поля, способностью создавать моменты для своих товарищей по команде и забивать голы на ограниченном пространстве. Он также является великим лидером и считается лучшим игроком в мире. Он также считается лучшим дриблером всех времен. Он выиграл несколько «Золотых мячей», «Золотых бутс» и титулов Лиги чемпионов.

Роналду известен своим невероятным трудолюбием, мощным и точным ударом, умением летать и забивать голы разными способами. Он также является великим лидером и обладает сильным менталитетом победителя. Он также считается одним из лучших бомбардиров всех времен. Он выиграл несколько «Золотых мячей» и Лиг чемпионов.

Трудно сравнивать этих двух игроков, поскольку у них разные стили игры и сильные стороны, но многие люди считают Месси более совершенным игроком, а Роналду более сильным игроком. В конечном счете, это вопрос личных предпочтений относительно того, кто считается лучшим».

***

Вот так бездушная машина оставила нам возможность продолжать зарубы в соцсетях и в прессе (привет Пирсу Моргану). Похоже, никто спорщиков рассудить не сможет. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Ведь даже когда появятся программы, оцифровывающие и оценивающие каждое действие двух гениев на протяжении всей их карьеры, вряд ли они придут к единому мнению. И в этом прелесть футбола, не поддающегося никакому математическому анализу. Не правда ли?