«Космос Стас», Панарин и хлебушек, Кириленко с АК-47. Звезды российского спорта глазами нейросети

Последние недели все более или менее развлекательные СМИ захватили разного рода яркие картинки, созданные с использованием нейросети Midjourney, генерирующей изображения на основе текстовых запросов. Вы уже могли видеть в сети, как искусственный интеллект видит русские народные поговорки, представляет себе Гарри Поттера в Советском Союзе или российские телешоу нулевых в стиле старого аниме.

Мы тоже решили не отставать и «скормили» нейросети наиболее популярные ассоциации в отношении российских спортсменов. И благодаря ей нам удалось представить Арсена Захаряна в Лондоне…

… и Александра Овечкина с полным комплектом зубов.

А Александру Соболеву официально разрешаем воспользоваться нашей картинкой для обновления аватарки в соцсетях.

Да и Станислав Саламович наверняка не отказался бы от использования такого изображения.

Вот еще несколько устойчивых ассоциаций с российскими звездами спорта. Крик Марии Шараповой.

Русский Витязь Александр Поветкин.

Артемий Панарин и хлебушек.

Александр Кириленко, он же АК-47.

И Анастасия Мыскина на коне.

А в завершение две картинки-загадки. Сколько секунд вам потребуется, чтобы угадать героев этих изображений?

Понравилось ли вам увиденное? Нам – точно! Поэтому в будущем обязательно вернемся к нейросети и поможем ей еще больше погрузиться в мировой спорт.