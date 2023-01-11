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«Космос Стас», Панарин и хлебушек, Кириленко с АК-47. Звезды российского спорта глазами нейросети

Поигрались в популярную игрушку под названием Midjourney.
«Космос Стас», Панарин и хлебушек, Кириленко с АК-47. Звезды российского спорта глазами нейросети
11 января 2023 17:49
автор: Антон Борисов

Последние недели все более или менее развлекательные СМИ захватили разного рода яркие картинки, созданные с использованием нейросети Midjourney, генерирующей изображения на основе текстовых запросов. Вы уже могли видеть в сети, как искусственный интеллект видит русские народные поговорки, представляет себе Гарри Поттера в Советском Союзе или российские телешоу нулевых в стиле старого аниме.

Мы тоже решили не отставать и «скормили» нейросети наиболее популярные ассоциации в отношении российских спортсменов. И благодаря ей нам удалось представить Арсена Захаряна в Лондоне…

… и Александра Овечкина с полным комплектом зубов.

А Александру Соболеву официально разрешаем воспользоваться нашей картинкой для обновления аватарки в соцсетях.

Да и Станислав Саламович наверняка не отказался бы от использования такого изображения.

Вот еще несколько устойчивых ассоциаций с российскими звездами спорта. Крик Марии Шараповой.

Русский Витязь Александр Поветкин.

Артемий Панарин и хлебушек.

Александр Кириленко, он же АК-47.

И Анастасия Мыскина на коне.

А в завершение две картинки-загадки. Сколько секунд вам потребуется, чтобы угадать героев этих изображений?

Понравилось ли вам увиденное? Нам – точно! Поэтому в будущем обязательно вернемся к нейросети и поможем ей еще больше погрузиться в мировой спорт.

источник: «Советский спорт»
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«Космос Стас», Панарин и хлебушек, Кириленко с АК-47. Звезды российского спорта глазами нейросети
«Космос Стас», Панарин и хлебушек, Кириленко с АК-47. Звезды российского спорта глазами нейросети
Поигрались в популярную игрушку под названием Midjourney.
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