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Пустыня как новое пристанище футбольных легенд

Эден Азар решил перебраться в «Аль-Наср» вслед за Криштиану Роналду.
Пустыня как новое пристанище футбольных легенд
25 января 2023 21:14
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Пресс-служба «Реала»

Саудовская Аравия продолжает активно внедряться в футбольную повестку. На днях в офисе главного тренера клуба «Аль-Наср», был замечен сильнейший в мире (в прошлом) полузащитник Эден Азар.

Бывшая легенда «Челси», а ныне игрок «Реала», приехал пообщаться с наставником арабской команды Руди Гарсией, с которым бельгийский полузащитник знаком не понаслышке. Под началом Гарсии Азар в свое время играл за французский «Лилль». Теперь их пути снова могут пересечься.

Как недавно стало известно, мадридский «Реал» предпринял очередную попытку, 4-ю по счету, попрощаться с бельгийцем. Эдена в это трансферное окно, уже традиционно, выставили на продажу. И хотя еще перед чемпионатом мира Азар заявлял, что не планирует уезжать из Мадрида, выбора у полузащитника, похоже, не осталось. Бельгиец все чаще остается на скамейке запасных. А на счет его физической формы, которую футболист продемонстрировал по возобновлению сезона, не пошутил только ленивый.

В позапрошлое воскресенье Азар тоже отличился - обновил свой рекорд по части «Эль-Класико». С тех пор как Эден в 2019 году перебрался из «Челси» в «Реал», он не сыграл ни в одном мачте против «Барселоны». То есть за 3,5 года Азар пропустил без малого 9 игр.

Все знают, что играть за «сливочных» было детской мечтой бельгийского вингера. Но как только легенде «Челси» удалось ее осуществить, в футбольной карьере Эдена началась «черная полоса». Азара называли третьим по одаренности футболистом в мире после Роналду и Месси. В 28 лет, когда случился его переезд в Мадрид, Азару прочили и скорый «Золотой мяч». Ведь к тому моменту, за 7 проведенных лет в АПЛ, бельгиец становился и лучшим ее молодым игроком, и лучшим футболистом чемпионата. С «Челси» Азар дважды выигрывал чемпионат Англии и Лигу Европы. Кроме того, Эден много лет был капитаном национальной команды. За сборную Бельгии вингер провел 126 матчей и забил 33 гола. Он играл на трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022) и двух Евро (2016, 2020). Но все эти достижения так и не помогли Азару стать главной движущей силой «Реала», хотя из «Челси» его забирали именно с этим расчетом. Он перешёл из стана «синих» за 115 млн евро. За три с лишним года бельгиец сыграл за «Реал» 73 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач, но большая часть его карьеры прошла в борьбе с травмами - за все это время их было уже больше десяти.

Контракт «Реала» с Азаром рассчитан до 2024 года, но, похоже, что Эден всерьёз задумался о достойной пенсии, травмы ли тому виной или моральное состояние. После неудачного для Бельгии ЧМ Азар завершил карьеру в сборной, а теперь, похоже, подумывает отказаться и от перспектив в большом европейском футболе. Понятно, что выгоднее условий, чем в Саудовской Аравии, бельгийцу вряд ли где-то предложат. Уж точно не в итальянском чемпионате, хотя в декабре Азара сватали в «Интер». А значит, шансы увидеть бывшую грозу АПЛ уже этим летом в одной команде с еще одной списанной легендой - Криштиану Роналду - весьма высоки.

источник: «Советский спорт»
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