World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Секрет Моуриньо в его огромном эго и неутомимом желании побеждать

Вчера исполнилось 60 лет одному из самых титулованных тренеров мира Жозе Моуриньо. Футбольный агент Дмитрий Селюк объясняет, в чем феномен португальца.
Дмитрий Селюк: Секрет Моуриньо в его огромном эго и неутомимом желании побеждать
27 января 2023 13:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Рома"

- Мнения о Моуриньо самые противоположные: от проходимца до гения. Правда, я не понимаю, как проходимец мог выиграть больше двух десятков титулов. Не знаю, есть ли в истории футбола тренер, выигравший больше титулов, чем Моуриньо.
- Да нет, какой проходимец?! Это даже обсуждать несерьезно. Человек добился огромных результатов. Другое дело, он не гнушается некоторыми не совсем корректными методами. Не только на футбольном поле, но и вне его.
Бытует мнение, что большим тренером может стать только тот, кто сам играл на высоком уровне.

- Раньше бытовало, сейчас уже нет.
- Как раз пример Моуриньо это заблуждение опроверг. Он не играл в футбол на высоком уровне, но всем доказал, что прекрасно разбирается в футболе и стал очень хорошим тренером.
Главное любить то, чем занимаешься и отдаваться своему любимому делу полностью. Моуриньо работал с великими тренерами в качестве переводчика и ассистента, многое у них почерпнул.
Рома Ротенберг не играл в хоккей, но всегда его любил. И что мы видим: возглавил СКА и эта команда одна из сильнейших в России.
Возвращаясь к Моурино, весь этот хейт в отношении него, это просто зависть. Человек в сильнейших лигах мира с разными клубами добился выдающихся результатов. О чем тут еще можно говорить?

- В чем величие и секрет Моуриньо?
- Секрет Моуриньо - в неутомимом желании побеждать, в желании постоянно совершенствоваться. Многих раздражает его большое эго, но именно это эго не дает ему опускаться ниже определенной, самой высокой планки, которую он сам для себя поставил.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексей Сафонов: Хайкин захотел драйва - Англия для футболистов, как для хоккеистов НХЛ
Алексей Сафонов: Хайкин захотел драйва - Англия для футболистов, как для хоккеистов НХЛ
27-летний российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт до конца сезона с английским «Бристоль Сити», выступающем в чемпионшипе.
27.01.2023 14:02
Футбол
автор: Юрий Волохов
Ждать ли сенсации в Мюнхене? Матч Бундеслиги, который украсит ваши выходные
Ждать ли сенсации в Мюнхене? Матч Бундеслиги, который украсит ваши выходные
В субботу пройдет матч 18-го тура Бундеслиги, в котором лидирующая «Бавария» примет одного из главных преследователей «Айнтрахт». Гости могут преподнести сенсацию.  
27.01.2023 13:59
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дебют Дуарте, гол Мелешина. «Спартак» победил «Ботев» в товарищеском матче
Дебют Дуарте, гол Мелешина. «Спартак» победил «Ботев» в товарищеском матче
В отсутствие Квинси Промеса за красно-белых забивает молодежь.
27.01.2023 13:15
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Секрет Моуриньо в его огромном эго и неутомимом желании побеждать
Дмитрий Селюк: Секрет Моуриньо в его огромном эго и неутомимом желании побеждать
Вчера исполнилось 60 лет одному из самых титулованных тренеров мира Жозе Моуриньо. Футбольный агент Дмитрий Селюк объясняет, в чем феномен португальца.
27.01.2023 13:07
Футбол
автор: Юрий Волохов
За счет чего «Наполи» лидирует в Серии А? Есть четыре важных пункта
За счет чего «Наполи» лидирует в Серии А? Есть четыре важных пункта
Восторгаемся командой Лучано Спаллетти.
27.01.2023 08:28
Футбол
автор: Никита Шмытов
Сколько потратил «Наполи» на создание возможного чемпионского состава? Краткая история всех игроков
Сколько потратил «Наполи» на создание возможного чемпионского состава? Краткая история всех игроков
Заплатили за несколько лет меньше, чем «Челси» за один год.
27.01.2023 08:21
Футбол
автор: Никита Шмытов
Родриго и Бензема напомнили о магии в ЛЧ! «Реал» одержал волевую победу над «Атлетико»
Родриго и Бензема напомнили о магии в ЛЧ! «Реал» одержал волевую победу над «Атлетико»
«Сливочные» явно идут на поправку. Они и будут выступать в полуфинале Кубка Испании.
27.01.2023 08:09
Футбол
автор: Артем Зибрак
Игорь Осинькин: Футбол должен быть в сердце каждого. Даже у девушек
Игорь Осинькин: Футбол должен быть в сердце каждого. Даже у девушек
Какой еще клуб - кроме «Спартака», конечно - можно назвать народным в элите российского футбола? Наверное, не так много. И один из них - «Крылья Советов». В первый же день нового тренировочного сбора главный тренер самарцев Игорь Осинькин ответил на наши вопросы.
26.01.2023 21:56
Футбол
автор: Станислав Жатиков
Артета за три года перестроил «Арсенал». Как она изменилась относительно первого матча?
Артета за три года перестроил «Арсенал». Как она изменилась относительно первого матча?
Осталось всего трое.
26.01.2023 20:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Хайкин перешел в английский клуб. Неожиданный, но легко объяснимый выбор
Хайкин перешел в английский клуб. Неожиданный, но легко объяснимый выбор
Практически вернулся в родной дом.
26.01.2023 20:19
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика