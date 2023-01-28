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Евгений Ловчев: Тедеско и Клопп выступали против России, и жизнь их наказала

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско является кандидатом на пост наставника сборной Бельгии, сообщают бельгийские издание СМИ.
Евгений Ловчев: Тедеско и Клопп выступали против России, и жизнь их наказала
28 января 2023 15:38
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Мы попросили лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева прокомментировать эту новость, но Евгений Серафимович вначале повернул разговор на другую тему.

- Тедеско и Шварц не такие два великих экземпляра в мировом футболе, - говорит Ловчев. – Никому они в Европе особо не нужны. Но особенно меня огорчил Тедеско. Работал в России, получал хорошие деньги, а потом уехал и начал критиковать нашу страну. То же самое Клопп: после начала СВО сказал, что правильно перенесли финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Кто-то там наверху все видит: выступил против России - и тебя жизнь накажет. Тедеско выступил и выгнали его из «Лейпцига». Клопп выступил - и проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов.

- Но вернемся к Тедеско и Бельгии. Золотое поколение сходит, есть ли ему достойная замена?

- Для Тедеско возглавить сборную Бельгии – это суперпредложение. Поколение уходит, но на его примере уже воспитанно новое поколение. Правда, у Тедеско нет времени, чтобы ждать там 5 или 10 лет, пока новое поколение подойдет.

- Но и сейчас у Бельгии есть мощный костяк – де Брейне, Лукаку, Карраско, Тилеманс, Витсель. Есть вокруг кого строить команду.

- Если мы говорим о том, что обновленная Бельгия должна стать чемпионом мира или Европы, то твердо можно сказать – не станет.

Чемпионаты мира выигрывают одни и те же великие футбольные державы – Аргентина, Италия. Франция. Бразилия, Германия. Бельгия, все-таки, к великим державам не относится, хотя команда была очень приличная. Но так ничего и не выиграла.

- Бронзу ЧМ-2018. Не думаю, что кто-то будет ставить задачу перед Тедеско победить на ЧМ или ЧЕ. Думаю, задача будет более скромная – проходить отбор и играть на этих турнирах.

- Из отборочной группы бельгийцам, конечно, выйти по силам, но немало будет зависеть и от жеребьевки.

НАША СПРАВКА

37-летний Тедеско в прошлом сезоне возглавил «Лейпциг», завоевал с ним место в Лиге чемпионов и выиграл Кубок Германии. Однако в начале сентября после провального старта в Бундеслиге был уволен.

От предложения возглавить сборную Бельгии ранее отказались Йоахим Лев и Андре Виллаш-Боаш.

источник: «Советский спорт»
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