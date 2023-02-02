«Реал» и «Барса» обошлись без новичков, а «Атлетико» потратил всего 3 млн. Трансферы Испании

В среду мы подводили персональные итоги европейской трансферной кампании, выделив 10 самых значимых переходов зимы.

Поскольку все они так или иначе касаются чемпионата Англии, не станем повторяться и сразу перейдем к другим лигам. А начнем с испанских грандов. Хотя им особо и нечем похвастать.

«РЕАЛ»

Выдав с Карло Анчелотти необъяснимо мощный сезон, Флорентино Перес как будто отложил развитие команды на потом. Летом он разменял выдающегося Каземиро на перспективного, но сыроватого Орельена Тчуамени и подписал Антонио Рюдигера. Зато продал несколько игроков по мелочи и отпустил группу экс-игроков основы Гарета Бэйла, Марсело, Иско и, в меньшей степени, Луку Йовича, чем существенно сократил количество футболистов в распоряжении тренера.

От этого «Реал» сейчас и страдает. Однако зимой Перес никаких выводов не сделал, как будто согласившись отдать этот сезон на откуп судьбы. Клубный босс подписал только очередного бразильца Эндрика из «Палмейраса» за 35 млн евро (плюс 25 млн бонусами), но и этот переход состоится лишь летом, потому что игрок еще не отпраздновал совершеннолетие.

Источник фото: ФК «Палмейрас»

Так что итальянскому наставнику придется выкручиваться самому. Впрочем, сам он высказался очень дипломатично: «Мы не заключали зимой сделок, потому что необходимости в этом не было. Если ты хорошо планируешь летнюю работу, зимой выходить на рынок нет необходимости. Если же в январе приходится делать трансферы, значит, что-то случилось – травмы или что-то еще, включая плохое планирование».

«БАРСЕЛОНА»

Каталонцы тоже не потратили зимой ни копейки, но это объясняется мощнейшей летней кампанией, ознаменовавшейся использованием всех экономических рычагов, какие только были у Жоана Лапорты. Да и откровенно провисающих позиций спустя полгода в команде не обнаружилось. В январе президент блауграны только нашел новое рабочее место для Мемфиса Депая («Атлетико» заплатил 3 млн) и Эктора Бельерина (достался «Спортингу» за 1 млн).

Случай с голландцем для сине-гранатовых последних лет получился слишком уж классическим. Летом 2021 года «Барса» бесплатно переманила нападающего, ушедшего из «Лиона» с громким скандалом, затем он полтора года просидел на скамейке запасных, потерял более половины стоимости (20 млн вместо 45 млн на момент перехода) и за жалкие копейки был отдан конкуренту. Уверен, в каждом матче с командой Хави Мемфис будет рвать и метать.

Источник фото: AFLO

Усилить Лапорта по просьбе Хави пытался центр полузащиты. Для этого каталонцы выходили на переговоры по впечатлившему всех на чемпионате мира Софьяну Амрабату («Фиорентина», аренда без права выкупа) и Марсело Брозовичу («Интер») и рассматривали 33-летнего Даниэля Парехо («Вильярреал»), что совсем уж дико, но так никого и не подписали. Кроме того, на «Камп Ноу» могли переехать нападающий Маркус Тюрам («Боруссия» М) и Бенжамен Павар («Бавария»), но и они остались на своих местах. Хотя последний после приезда в Мюнхен Жоау Канселу особенно рвался в Каталонию.

В итоге в январе Лапорта поставил свою подпись только под одним документом – новым контрактом Маркоса Алонсо, рассчитанного до лета 2024 года.

«Мы считаем, что с составом у нас все в порядке. Да, мы понимаем, что никто не пришел на смену ушедшим футболистам, но мы отдали приоритет регистрации Гави, а теперь также Рональда Араухо, Маркоса Алонсо и Иньяки Пеньи», – объяснил директор «Барселоны» Матеу Алемани.

«АТЛЕТИКО»

Команда Диего Симеоне оказалась единственной среди грандов, заполучившей новичков. Правда, ими оказались тот самый почти не игравший Депай (контракт до 2025 года) и 31-летний правый защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти (контракт до лета), лучший период в карьере которого пришелся на выступления за «Вулверхэмптон» (2010-2020).

Источник фото: ФК «Атлетико»

При этом «матрасники» отправили в Англию сразу троих человек – отпустили 33-летнего ветерана Фелипе доигрывать в «Ноттингем Форест», а также раздали по арендам игроков атаки Жоау Феликса («Челси» заплатил за эти полгода 11 млн) и Матеуса Кунью («Вулверхэмптон»). Потерями ушедших не назовешь, но и способность новичков уже сейчас помочь команде вызывает сомнения, так что весной Симеоне будет непросто. Не исключено, что летом слухи о его желании покинуть Мадрид подтвердятся.

ДРУГИЕ ЗНАЧИМЫЕ ТРАНСФЕРЫ ЗИМЫ-2022/23

Арно Данджума (вингер, 25 лет), из «Вильярреала» в «Тоттенхэм» – в аренду за 3 млн

Об этом переходе мы рассказывали в подборке главных трансферов зимы. Вингер «подводников» классно провел прошлый сезон и ту часть нынешнего, когда не был травмирован, так что вполне достоин называться одним из лидеров «Вильярреала». В этой связи интерес «шпор» логичен. О последующем выкупе Данджумы ничего не известно, так что ему потребуется приложить немалые усилия, чтобы мотивировать Антонио Конте заплатить за полноценный трансфер.

Источник фото: ФК «Тоттенхэм»

Виктор Цыганков (вингер, 25 лет), из «Динамо» К в «Жирону» – трансфер за 5 млн

Каталонцы классно подсуетились, за копейки подписав столь примечательного футболиста. Понятно, что динамовцам в нынешнем положении трудно было бы удержать игрока, но его продажу более чем в четыре раза дешевле ориентировочной стоимости (transfermarkt оценивает его в 22 млн) успехом не назовешь. А в «Жироне» он с отрывом самый дорогостоящий футболист – идущий на втором месте Янгел Эррера оценивается… всего в 9 млн.

Источник фото: AFLO

Алекс Морено (крайний защитник, 29 лет), из «Бетиса» в «Астон Виллу» – трансфер за 13,5 млн

Куда более рыночная история, хотя и тут покупатель заметно недоплатил – испанец оценивается в 20 млн. Впрочем, «Бетис» все равно в плюсе, ведь в 2019 году выписывал его из «Райо Вальекано» за 9,7 млн. За это время Морено провел в зелено-белой футболке 122 матча (6 голов и 14 передач), из них 11 – в Лиге Европы.

Источник фото: ФК «Астон Вилла»

Брайн Хиль (вингер, 21 год), из «Тоттенхэма» в «Севилью» – аренда

Пап Гейе (опорник, 24 года), из «Марселя» в «Севилью» – аренда

Пожалуй, имеет смысл объединить двоих новичков «Севильи», призванных зимой всего на полгода с одной конкретной целью – спасти команду от вылета и по возможности поднять в таблице как можно выше. Оба были игроками ротации в своих командах, так что и здесь им место в старте не гарантировано. Примечательно, что 21-летний Хиль – воспитанник андалусийцев, проведший за команду 21 матч (2+2) и проданный летом 2021-го в Лондон за 25 млн.