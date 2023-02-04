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Жо, Смольников и еще шесть свободных агентов, которые могут усилить клубы РПЛ

Угасшие звезды, экс-игроки сборной и даже бывший игрок индийской лиги.
Жо, Смольников и еще шесть свободных агентов, которые могут усилить клубы РПЛ
04 февраля 2023 23:25
автор: Никита Шмытов
автор фото: ПФК ЦСКА

В последние полгода карьера Артема Дзюбы переживает самые сложные времена, так как даже в статусе свободного агента экс-форвард «Зенита» и сборной России не может найти новый клуб. Однако подобное случилось не только у него, но и у других бывших представителей российского футбола, которые до сих пор не определились с новой командой, но и завершать карьеру они еще не готовы. Я собрал список из самых ценных и интересных свободных игроков, которых клубы России могут подписать прямо сейчас.

Денис Глушаков

В 36 лет Денис Глушаков был основным полузащитником «Химок», но в один момент он не смог найти общий язык со Спартаком Гогниевым, а позже попал под тотальную очистку клуба, из-за чего с начала 2023-го года Денис остался без клуба. Как утверждает он сам, у него есть предложения из РПЛ, но конкретики пока не слышно. Уверен, что он найдет для себя новый клуб, но явно не из первой восьмерки.

Источник фото: ФК «Химки»

Миха Мевля

Мевля провалился в «Спартаке» и ушел из команды уже через четыре месяца после подписания контракта, но нельзя утверждать, что он настолько быстро деградировал по сравнению с прошлыми сезонами. Уверен, что если к нему найти правильный подход, то Миха может показать достойную игру. Любопытнее всего было бы посмотреть на словенца в «Сочи» под руководством Курбана Бердыева, у которого Мевля провел лучшие сезоны в карьере, но в такой переход верится с трудом.

Источник фото: ФК «Спартак»

Никола Максимович

Еще одну головную боль «Спартаку» принес другой центральный защитник в 2018-м году. Красно-белые даже заплатили 1 млн евро за аренду Николы, но прервали ее уже через полгода. После московского этапа карьеры Максимович провел 70 матчей в Серии А за «Наполи» и «Дженоа», так что и в данном случае есть основания полагать, что его провал в «Спартаке» связан с клубом, а не с уровнем игры. Сербу всего 31 год, и он точно мог бы помочь почти любому клубу РПЛ.

Источник фото: ФК «Спартак»

Остон Урунов

Многострадальный и скандальный Остон Урунов в 22 года тоже остался без клуба. После «Спартака» он мало играл в «Уфе», в него поверили в «Урале», но как сообщал «Матч ТВ», между Виктором Гончаренко и Уруновым вспыхнул конфликт, из-за чего с игроком расторгли контракт.

Слухи связывают Остона с азиатскими клубами, но не исключено, что появится новый смельчак из РПЛ, который решится подписать контракт с Уруновым. И да, желательно, чтобы база новой команды была поближе к ЦУМу.

Источник фото: ФК «Спартак»

Торнике Окриашвили

И если вышеперечисленных футболистов все помнят, то об авторе одного из самых красивых голов в истории РПЛ Торнике Окриашвили можно было забыть. После «Краснодара» Торнике уехал на Кипр, забил 15 голов за три неполных сезона, а с лета 2022-го года остался без клуба. Ему всего 30 лет, и он еще может возобновить карьеру, в том числе в России, но вряд ли уже в РПЛ.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Игорь Смольников

Перед новым годом «Торпедо» объявило об обоюдном расторжении контракта с Игорем Смольниковым, только вот причина совершенно не ясна. Московская команда с шестью очками занимает последнее место в таблице, Игорь отбегал 21 матч, отметился 1+1, а также трижды был признан лучшим игроком матче. Очень солидный результат для крайнего защитника в 34 года. Уверен, что он способен принести пользу хотя бы еще в ближайшие полгода.

Источник фото: ФК «Торпедо» (Москва)

Сильвестр Игбун (Слай)

После «Уфы», «Динамо» и «Пари НН» нигерийский форвард решил не оставаться в России, а поехал в экзотическую Индию, где за половину сезона сыграл лишь 19 минут в одном матче. Результат был очевиден - расторжение контракта.

Теперь Игбун, который несколько лет назад забивал десятку за сезон в РПЛ, остался без команды. Ему 32 года, и в условной Первой лиге России он еще может попылить.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Жо

А вот и самый фантастический кандидат на усиление российской команды, даже похлеще Урунова, возвращение которого в РПЛ трудно представить, но теоретически оно возможно. Жо после ЦСКА поиграл во многих лигах, в том числе в японской и китайской, а с 2023-го года он должен был представлять саудовский «Аль-Джабалайн», но по неизвестным причинам клуб расторг контракт с бразильцем уже через шесть дней после его подписания. Статистика 35-летнего нападающего показывает, что он все еще неплох, и как бы хотелось увидеть его вновь на российских полях!

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

источник: «Советский спорт»
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