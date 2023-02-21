В Стамбуле Захарян может забыть о «Челси» и всей АПЛ. Оттуда путь в лучшем случае в серию А

Фигура Арсена Захаряна по-прежнему самая обсуждаемая в российском футболе. Накануне турецкие СМИ стали активно форсить новости о том, что переход в «Галатасарай» практически неизбежен, однако российские журналисты выяснили, что сам полузащитник в переезде в Стамбул не заинтересован. Даже несмотря на появившиеся фейки о якобы данном им комментарии прямо противоположного характера.

Нынче пишут о том, что «Динамо» согласилось на 13 млн евро, и все зависит от решения самого игрока. Мы по-прежнему уверены в Арсене и считаем, что для него вариант с «Галатасараем» не станет шагом вперед в карьере. Например, вчера вспоминали, кто из Россиян в Турции становился своим (спойлер – почти никто):

Сегодня же обратимся к другой стороне вопроса. Еще месяц назад Захарян на полном серьезе ожидал возможного перехода в «Челси». То есть с его стороны не будет самонадеянным в данный момент планировать карьеру так, чтобы по возможности как можно раньше попасть в топ-клуб. И в этом плане чемпионат Турции ему не помощник. Хотя бы потому, что игроки турецкой суперлиги редко примеряют футболки топ-клубов. Показательно, например, что лишь три трансфера из Турции в Европу весили от 20 млн евро.

Давайте вместе взглянем на семь переходов из Турции в европейские топ-клубы за последние 10 лет и убедимся, что заслужить приглашение от элитного гранда отсюда очень непросто. В основном в Турцию заглядывают команды второй величины вроде борцов за место в Лиге чемпионов от серии А или (значительно реже) ла лиги. Кроме того, большинство игроков раскрываются в «Фенербахче», а не «Галатасарае».

ВЕДАД МУРИКИ, из «Фенербахче» в «Лацио»

Позиция: нападающий

Возраст на момент перехода: 26 лет

Стоимость трансфера: 20 млн евро

Дата трансфера: 15 сентября 2020

Статистика в «Лацио»: 2+2 в 49 матчах

Нынешний клуб: «Мальорка»

«Лацио» вообще странный клуб, потому что у него практически нет селекционного отдела. Вся трансферная политика держится на договоренностях, личных впечатлениях и мутных схемах спортивного директора Игли Таре. До сих пор. Так что эта покупка не должна удивлять, ведь албанец заплатил за приход в команду почти соотечественника – косовара с албанскими корнями.

В принципе, в Турции великан (194 см) действительно отличался результативностью. Так, за «Ризеспор» в сезоне-2018/19 забил 25 мячей в 52 матчах, а за «Фенербахче» в следующем сезоне – 17 голов в 36 играх. «Ризеспор» приобретал его за полмиллиона евро, через год продал в 10 раз дороже, а «Фенер», в свою очередь, еще почти в четыре раза. То есть в этой цепочке наварились все, кроме «Лацио». В Риме он за полтора года не сумел пробиться в основу и зимой 2022-го уехал в аренду в «Мальорку», которая его в итоге и выкупила.

КИМ МИН ДЖЭ, из «Фенербахче» в «Наполи»

Позиция: защитник

Возраст на момент перехода: 24 года

Стоимость трансфера: 18 млн евро

Дата трансфера: 27 июля 2022

Статистика в «Наполи»: 2+1 в 21 матче

Нынешний клуб: «Наполи»

Редкий отличный пример для Захаряна. Кореец прибыл в Стамбул из китайского «Бейцзин Гоань» в августе 2021 года за 3 млн, а уже следующим летом был продан в Неаполь в шесть раз дороже. Как и Мурики, Ким Мин Джэ гренадер, но его вояж в Италию получается очень удачным. Он сходу не просто застолбил за собой место в основе разрывающего всех и вся «Наполи», но и стал одной из его звезд. Наверняка летом Аурелио де Лаурентис будет отбиваться от предложений из Англии. Там таких мощных защитников любят.

ЭЛИФ ЭЛМАС, из «Фенербахче» в «Наполи»

Позиция: полузащитник

Возраст на момент перехода: 19 лет

Стоимость трансфера: 16,2 млн евро

Дата трансфера: 24 июля 2019

Статистика в «Наполи»: 17+9 в 155 матчах

Нынешний клуб: «Наполи»

И вновь переезд в топ-клуб из «Фенербахче». Македонский полузащитник прибыл в Стамбул в 18-летнем возрасте за 180 тысяч, а спустя два года был продан за 16,2 млн. «Канарейки» умеют находить футболистов в не самых раскрученных лигах и презентовать их итальянцам, правда?

Вопрос в том, оправдал ли этот трансфер себя. Думаю, что за эту сумму – скорее нет, чем да. Все-таки хотя Элмас и проводит в Неаполе уже четвертый сезон, вырваться из зоны ротации ему по-прежнему не удается. Например, в позапрошлом сезоне в серии А он появился на поле 33 раза, но сумме отыграл всего… 713 минут. Это по 21,6 минуты за матч.

С прошлого сезона цифры подросли (примерно 40 минут за матч), но все равно македонец очень далек от звания определяющего игрока команды Лучано Спаллетти. Впрочем, ему всего 23 года, так что шансы зацепиться еще есть.

ДЖЕНГИЗ УНДЕР, из «Башакшехира» в «Рому»

Позиция: полузащитник

Возраст на момент перехода: 20 лет

Стоимость трансфера: 14,3 млн евро

Дата трансфера: 16 июля 2017

Статистика в «Роме»: 17+12 в 88 матчах

Нынешний клуб: «Марсель»

Еще один молодой талантливый вингер. Заявил о себе еще в местном «Алтынорду» и в 19-летнем возрасте был приглашен в «Истанбул Башакшехир» аж за 4,8 млн, но уже через год трехкратно оправдал вложения и, как и другие игроки в нашей подборе, отправился в Италию. В целом, в Риме он был на хорошем счету, но тоже не пробился в основу и поехал по арендам – сначала ы «Лестер», потом ы «Марсель», который его и выкупил. Сегодня он один и важных игроков провансальцев, хотя нынешний сезон проводит на порядок слабее предыдущего (2+5 в 32 матчах против 13+16 в 47 играх).

МАРКАО, из «Галатасарая» в «Севилью»

Позиция: защитник

Возраст на момент перехода: 26 лет

Стоимость трансфера: 12 млн евро

Дата трансфера: 8 июля 2022

Статистика в «Севилье»: 7 матчей

Нынешний клуб: «Севилья»

Форменный провал. Один из столпов обороны «Галатасарая» отправился в, казалось бы, успешную «Севилью» аккурат перед ее худшим сезоном за много лет. Причем сам он из-за двух травм пропустил практически всею прошедшую часть нынешнего сезона и восстановится только к апрелю.

СИМОН КЬЯЕР, из «Фенербахче» в «Севилью»

Позиция: защитник

Возраст на момент перехода: 28 лет

Стоимость трансфера: 12,5 млн евро

Дата трансфера: 31 июля 2017

Статистика в «Милане»: 3+1 в 64 матчах

Нынешний клуб: «Милан»

История похожа на предыдущие – быстро стал звездой в «Фенербахче» и принес туркам приличную сумму за свой трансфер, но не оправдал надежд следующего покупателя. В «Севилье» он провел два не очень ровных сезона, после чего съездил в аренду в «Аталанту» и «Милан», где и осел окончательно. В прошлом году выиграл скудетто, но провел в серии А всего 11 матчей, а в нынешнем вместе с командой сыпется по всем фронтам.

ХОСЕ СОСА, из «Бешикташа» в «Милан»

Позиция: полузащитник

Возраст на момент перехода: 31 год

Стоимость трансфера: 7,5 млн евро

Дата трансфера: 17 августа 2016

Статистика в «Милане»: 0+3 в 19 матчах

Нынешний клуб: «Эстудиантес»

Стамбульская классика – летом 2015-го приобрели у «Металлиста» за 2 млн, спустя год продали в «Милан» за 7,5 млн. Но в Италии аргентинец не заиграл: покочевал по арендам, побывал в «Трабзонспоре» и «Фенербахче», а прошлым летом вернулся на родину в Аргентину. Также стоит учесть, что даже в чемпионат Турции он уже ехал игроком, о котором у скаутов были вполне конкретные представления, ведь он успел засветиться в «Баварии», «Наполи» и «Атлетико» и вообще перевалил 30-летний рубеж.