Неудержимый Винисиус, чудовищные ляпы Алиссона и Куртуа. Эпичный камбэк «Реала» на «Энфилде»

ДВА ПОШАТНУВШИХСЯ ГИГАНТА

Когда сразу после группового этапа жребий свел эти команды в 1/8 финала, мало кто мог представить, что они придут ко встрече в таком разбитом состоянии. Особенно это касается мерсисайдцев, попавших в институциональный кризис и увязших в середине турнирной таблицы АПЛ. Так что оба тренера перед игрой подстелили себе соломку, обоюдно похвалив друг друга. А Карло Анчелотти еще и рассказал о том, что во время работы в «Эвертоне» в пандемию застрял в Ливерпуле и обменивался с Юргеном Клоппом сообщениями.

«Ливерпуль» в последнюю неделю стал приходить в себя, обыграл по 2:0 «Эвертон» и «Ньюкасл» и гимн Лиги чемпионов, который почему-то очень старались перекричать местные болельщики, встретил в уже привычном со Стефаном Байчетичем (теперь он самый молодой игрок в старте «Ливерпуля» в Лиге чемпионов) в средней линии и Коди Гакпо в центре нападения. При этом Клопп оставил в запасе Диогу Жоту и Роберто Фирмино.

Что до «Реала», то он готовился играть так же, как в прошлогоднем победном финале Лиги чемпионов – низким оборонительным блоком, не позволяющим забрасывать мяч за спины защитникам. В этой связи на правом фланге атаки появился скоростной Родриго, а периодически там выходящий Федерико Вальверде опустился в среднюю линию, вытеснив оттуда Тони Крооса.

ПЯТКА НУНЬЕСА И КОЛЕНО КУРТУА ЧУТЬ НЕ ПОХОРОНИЛИ «СЛИВОЧНЫХ»

Кризис кризисом, но обе команды обладают топовыми составами, полными амбициозных игроков мирового уровня и ставят перед собой максимальные задачи. Так что на старте матча скорость движения футболистов была феноменальной. Особенно впечатляла страсть хозяев, подгоняемых переполненным «Энфилдом». Они бешеным прессингом вскружили защитникам головы и быстро открыли счет – Джордан Хендерсон справа нашел Мохамеда Салаха, а тот идеально вырезал на линию вратарской Дарвину Нуньесу, пяткой (!) переправившему мяч в сетку.

«Сливочные» явно не привыкли к такой интенсивности и уже на 14-й минуте допустили еще одну ошибку. Дани Карвахаль по сложной дуге отбросил мяч назад, а железный вроде бы Тибо Куртуа неудачно сыграл в обработке – скинул себе мяч грудью, но не вовремя попал по нему коленом. Оказавшийся поблизости Салах мгновенно наказал вратаря за дефект. Это его 44-й гол в Лиге чемпионов, и по этому показателю он сравнялся с другим выдающимся африканским форвардом – Дидье Дрогба.

«Ливерпуль» продолжал возить оборону «Реала» носом по газону, а Салах был просто неподражаем. При всей своей крутости по драйву он выдал один из лучших матчей в карьере. Противостоявший ему Давид Алаба звал мамочку и уже в середине первого тайма сказался травмированным. Анчелотти вместо него пришлось выпускать Начо.

АЛИССОН ДАЛ КАРИУСА

Любая другая команда на месте мадридцев поплыла бы и завершила борьбу еще до свистка на перерыв, но «Реал» при Анчелотти приучил всех (и главное, себя!) к тому, что может вытащить себя за волосы из любого болота. И вот Винисиус Жуниор обыгрался с Каримом Бензема в углу штрафной и совершенно неожиданно для всех уложил мяч низом в дальнюю шестерку. И уже никакой катастрофы, ситуация рабочая.

И на этом гости не успокоились. Вскоре все тот же Винисиус из того же угла штрафной после розыгрыша углового очень стильно закручивал мяч в тот же угол, но Алиссон в шикарном прыжке выручил партнеров.

А незадолго до перерыва дрогнул и бразильский вратарь. Он не посчитал приближающегося Винисиуса угрозой и вместо точной передачи партнеру толкнул мяч в ногу соотечественнику, а потом в недоумении развернулся, глядя, как мяч срикошетил в его ворота. Это ж как «Ливерпулю» не везет с вратарями в Лиге чемпионов! Лорис Кариус за подобный баг навсегда лишился доверия Клоппа.

ХУДШИЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ГОМЕСА

Во втором тайме голевая феерия продолжилась, и вновь не без участия улетевшего в космос Винисиуса. Сразу после возвращения на поля он обыграл Джо Гомеса, как мертвого, и за долю секунды до готовившейся передачи получил от защитника по ногам. К мячу подошел Лука Модрич и даже как-то слишком легко нашел траекторию мимо всех защитников точно в голову Эдеру Милитао – 2:3.

Вот в этот момент «Ливерпуль» совсем поплыл, а игроки «Реала» идеально хладнокровно исполняли план Анчелотти – дисциплинировано возвращались назад и при первой возможности убегали к чужой штрафной. Очередной такой выпад Родриго по правому краю продолжился серией передач с Бензема, а завершился ударом француза с рикошетом от бедолаги Гомеса, окончательно деморализовавшим Алиссона. А еще, по-моему, Джо был тем, кто помешал Родриго забраться в офсайд…

В пятом голе винить его не приходится, но и на сей раз он остался лишь в качестве зрителя. Хотя результативную атаку соперника начал проводящий кошмарный сезон Фабиньо, потерявший мяч в единоборстве с Модричем. Хорват вытащил мяч на чужую половину и отыграл на Винисиуса, а тот отдал Бензема. Карим издевательски обыграл Алиссона и пробил мимо троих наивно пытавшихся защитить створ защитников.

Наверное, в этом материале не хватает анализа и наблюдений, но винить в этом можно только футболистов, проведших невероятно страстный матч с потрясающим сюжетом и ошеломительной развязкой. А исход прост – «Ливерпуль» может концентрироваться на премьер-лиге и собственном выздоровлении, а «Реал» добавил в свою великую во всех смыслах историю еще одну выдающуюся страничку.

Лига чемпионов. 1/8 финала

«Ливерпуль» - «Реал» - 2:5 (2:2)

Голы: Нуньес, 4 – 1:0. Салах, 14 – 2:0. Винисиус, 21 – 2:1. Винисиус, 36 – 2:2. Милитао, 47 – 2:3. Бензема, 55 – 2:4. Бензема, 67 – 2:5.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес (Матип, 73), ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Байчетич (Эллиотт, 85), Хендерсон (Милнер, 73), Салах, Гакпо (Фирмино, 64), Нуньес (Жота, 64).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба (Начо, 27), Вальверде, Камавинга, Модрич (Кроос, 87), Родриго (Себальос, 81), Винисиус, Бензема (Асенсио, 86).

Предупреждения: Винисиус, 60. Эллиотт, 90+3.

Судья: Ковач (Румыния).