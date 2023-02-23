Провал английских клубов, любимый счет 1:0 и Гвардиол против Гвардиолы

Во всех парах сыграны первые матчи. Тенденций уже предостаточно. 4 матча из 8 закончились со счетом 1:0. 4 английских клуба на всех добились лишь одной ничьей, да и та воспринимается как несуразный результат. Зато на коне Италия - три победы из трех возможных, и ни одного пропущенного гола.

«Милан» - «Тоттенхэм» - 1:0 (Браим Диас, 7)

Накануне игры с лондонцами «Милан» прервал свою 7-матчевую (!) безвыигрышную серию. «Тоттенхэм» же был разгромлен «Лестером», при том, что открыл счет в матче. Как говорится, если это не навело вас на выводы - никто не виноват.

Ключевой фактор этой игры - отсутствие из-за травмы вратаря и капитана «шпор» Юго Льориса. Он играет в Лондоне уже 11-й год, и значимость его для команды переоценить тяжело. Место в воротах занял двухметровый Фрейзер Форстер, игравший на таком уровне лишь раз, и то - 10 лет назад. Тогда за 180 минут вратарь «Селтика» получил от «Ювентуса» 5 голов. И вот снова против него итальянцы.

«Милан» смело и агрессивно рванул к воротам Форстера сразу после стартового свистка. И видно было, что «Тоттенхэм» такого не ожидал. Два удара в одной атаке Форстер отразил, но третьим испанец Диас головой внес мяч в ворота. В дальнейшем более острые моменты имели «россонери», но лондонцы сумели отбиться, и сохранить приемлемый для выезда счет.

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К ответной игре Льорис не восстановится, а значит, «Милан» снова будет сознательно давить на ворота соперника. Исход борьбы двух итальянских тренеров - Пиоли против Конте - вероятно, решит игра 34-летней «каланчи».

«Пари Сен-Жермен» - «Бавария» - 0:1 (Коман, 53)

В последние годы эти соперники могли надоесть друг другу - с 2017-го это была уже седьмая встреча. И лишь дважды французы оказались сильнее (ничьих, кстати, не случалось вовсе).

Самый значимый матч - конечно, в финале ЛЧ-2020. Тогда тоже было 0:1, тоже забил Коман, и даже голевой таймер почти совпал (тогда была 59-я минута).

Коман - воспитанник парижского клуба. Он, правда, провел за него всего три матча, но дважды стал чемпионом Франции. Вообще, это уникальный игрок наших дней - он становится чемпионом всегда, уже 10 лет подряд.

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«Бавария» в этом матче вновь показала, что не боится никого. Месси, Неймар, Мбаппе? Подать их сюда! Она ехала в Париж забить (хотя теперь, после отмены правила «выездного гола» это не так уж важно), и она своей цели добилась. Смогла и не пропустить.

А Париж? Он в последнее время странный. Вылетел от марсельского «Олимпика» в кубке, проиграл «Монако» в чемпионате. Еле унес ноги от «Лилля» (уже после игры с мюнхенцами) - там было 2:0, потом 2:3, и в итоге 4:3 благодаря голу Месси на 94-й минуте).

Команда играет отрезками - даже по ходу отдельных матчей. В какой-то момент просто впадает в ступор, как будто кто-то ставит ее на невидимый «ручник». Звездное трио впереди действует по принципу «каждый сам по себе», а от Неймара болельщики просто устали.

«Боруссия» - «Челси» - 1:0 (Адейеми, 63)

Более странного проекта, чем сегодняшний «Челси» - не придумать. В мае 2022-го, под потоком санкций, клуб был продан Романом Абрамовичем группе миллионеров во главе с американцем Тоддом Боэли. В июне его покинул Брюс Бак, бывший президентом 19 лет, двумя днями позднее - Марина Грановская, фактически управлявшая спортивными процессами в «Челси» с 2013-го, а еще через два об уходе заявил технический директор Петр Чех (да, тот самый).

Новая метла всегда метет по-новому, но тут Боэли начал слишком агрессивно. В начале сентября было объявлено об отставке Томаса Тухеля (немец провел во главе «Челси» ровно 100 матчей, и выиграл 60 из них). Вместо него пришел Грэм Поттер, тренер английский, но мало кому известный. Он шумел в Лиге Европы с шведским «Эстерсундом», но команд такого уровня не тренировал никогда.

Зимой Боэли вел себя, как подвыпивший нувориш. А, скорее всего, его свело с ума отсутствие в футболе потолка зарплат и система трансферов за деньги (Боэли владеет лос-анджелесскими «Доджерс», «Лейкерс» и «Спаркс»). За этот сезон он накупил (или взял в аренду) 16 (!) игроков общей стоимостью 611 (!!!) миллионов евро. И основную массу - как раз зимой.

Сейчас, после игры с «Боруссией», кажется, всем стало очевидно, что Поттер - совсем не тот тренер, который нужен этому составу. Что делать с чемпионом мира Энцо Фернандесом, или молодым украинским талантом Михаилом Мудриком - он не знает.

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На самом посещаемом стадионе Европы (более 80 тысяч зрителей) «Челси» смотрелся плохо. Дортмундцы, к которым вернулся после операции и двух сеансов химиотерапии Себастьен Аллер - напротив, задорно. Они в 2023-м выиграли вообще все матчи - победили и здесь, и вполне закономерно.

Есть, конечно, ответная игра. Но «Боруссия» уже играла в этом сезоне в Англии - против «Манчестер Сити». И даже вела в счете. Тогда у Эдина Терзича был «дырявый» состав, а сегодня все в строю. И готовы выставить англичан из Лиги чемпионов.

«Брюгге» - «Бенфика» - 0:2 (Жоао Марио, 51, Нерес, 88)

Пожалуй, самый закономерный результат в 1/8 финала. Из 12 предшествующих матчей - «Брюгге» выиграл только один (у «Варегема», идущего в зоне вылета). «Бенфика» же уверенно лидирует в своем чемпионате, потеряв очки лишь в 3 играх из 21.

Роджер Шмидт (единственный тренер-иностранец в португальской Примейре) очень быстро разобрался с возможностями своих игроков. При этом «Бенфика» продолжает заниматься излюбленным делом - заработком на трансферном рынке. За Энцо Фернандеса они стрясли с «Челси» аж 121 миллион евро. До этого за 80 в «Ливерпуль» был продан Дарвин Нуньес, а в целом в этом сезоне заработан на рынке 261 миллион.

Как видим, на результат это не влияет. Отбив наскоки на ворота Влаходимоса в первые 20 минут, португальцы прибрали инициативу к рукам. Перед самым перерывом «Брюгге» забил, но гол Одои отменил VAR.

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Во втором тайме «Бенфика» вольностей сопернику не позволяла. Жоао Марио (экс-игрок «Локомотива») уверенно реализовал пенальти, а в концовке за неразбериху в обороне бельгийцев наказал Давид Нерес. Скорее всего, «Бенфику» можно поздравлять с выходом в 1/4 финала.

«Айнтрахт» - «Наполи» - 0:2 (Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65)

То же самое стоит сделать и с «Наполи», и не только из-за одинакового счета. У немцев глупейшую красную карточку получил Рандаль Коло Муани (тот самый, что не забил на 123-й минуте финала ЧМ-2022). Дисквалификация лучшего игрока не оставляет почти никаких шансов отыграться на кипящем «Сан-Паоло» ( теперь официально - стадион имени Диего Марадоны).

К слову, о Марадоне. Именно с ним «Наполи» выиграл два своих чемпионства. А сейчас - на всех парах летит к третьему (отрыв от второго места в серии А составляет 15 очков). И уже, кажется, во всех странах и на всех языках стала избитой шутка о том, что теперь вожаком команды является «Кварадона» - 22-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Однако это так - он действительно лидер. И один из ярчайших молодых игроков континента на сегодня. Согласно рейтингу Goal - он вообще 8-й в списке претендентов на «Золотой мяч».

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Хвича в этом матче не забил пенальти. Зачем к точке послали самого молодого - никто не понял. Но Осимхен перед перерывом все же реализовал контратаку. А во втором тайме Кварацхелия отдал невероятный пас пяткой на Ди Лоренцо. На «Айнтрахт» было больно смотреть.

«Наполи», кстати, наверняка лидирует по болельщицким симпатиям в России. И не только из-за Хвичи, выступавшего в «Локомотиве» и «Рубине». Тренирует команду Лучано Спаллетти, который, кажется, нашел секрет «замораживания» внешности - с момента ухода из «Зенита» 9 лет назад - он вообще не изменился.

«Ливерпуль» - «Реал» - 2:5 (Нуньес, 4, Салах, 14 - Винисиус, 21, 36, Милитао, 47, Бензема, 55, 67)

Главный матч этого раунда. И первый, в котором забили обе команды. «Ливерпуль» начал очень мощно, и за четверть часа смял действующего победителя турнира. Нуньес поразил цель пяткой, а Салах использовал чудовищную ошибку Куртуа (этот гол позволил ему сравняться с Дидье Дрогба в списке самых результативных африканцев в Лиге чемпионов).

Но уже к перерыву счет был равным - за дело взялся Винисиус. Сравнялся счет ляпов и у вратарей - Алиссон второй гол, по сути, забил сам себе, выбивая мяч и попав в отворачивающегося бразильца.

Происходившее на поле «Энфилда» во втором тайме - логически объяснить почти невозможно. «Реал» включил поистине космический режим, а заправлял этим концертом 37-летний Лука Модрич. Три пробоины за 45 минут оставляют очень мало шансов на ответный матч.

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О проблемах 7-го сезона у Клоппа говорилось уже не раз. Так было в «Майнце», так было и в «Боруссии», когда все у него разваливалось буквально на глазах. Сейчас «Ливерпуль» лишь 8-й в чемпионате, вылетел из всех кубков, и на следующий сезон рискует остаться без еврокубков вообще. Такого не случалось с сезона-2016/17.

Сколько еще боссы клуба (кстати, тоже американцы) будут терпеть шторм? Очень может быть, что лишь до ответной игры на «Сантьяго Бернабеу». Которая пока что видится формальностью.

И еще. Карим Бензема, чей настоящий пик карьеры случился после 30, к «Золотому мячу» добавил и такой рекорд - в этом сезоне он забил уже в 6-м турнире - то есть во всех, где участвует «Реал»!

«Интер» - «Порту» - 1:0 (Лукаку, 86)

Клуб с севера Португалии в последнее время набрал ход - дважды обыграл «Спортинг», выиграл Кубок лиги, и изо всех сил гонится за «Бенфикой» в чемпионате. «Интер» же чередует уверенные матчи с какими-то сонными ариями.

Что тут было понятно точно - это должен быть очень жесткий, и явно нерезультативный футбол. Симоне Индзаги играет в 5 полузащитников, и ему очень важно было захватить середину поля. «Порту» же умеет ее «перегрызать». В итоге в конце первого тайма команды сошлись в рукопашной.

У этого матча было два героя. Очень стойко играл в воротах итальянцев Андре Онана. Изгнанный с чемпионата мира камерунский вратарь скакал как карась на сковороде, но отбивал буквально все, что можно и нельзя. А когда показалось, что в первый раз в этом раунде мы не увидим голов - Индзаги поднял со скамейки Ромелу Лукаку.

Источник фото: Keystone Press Agency

Предельная жесткость потеряла пределы на 78-й минуте - Отавиу оставил «Порту» вдесятером. И через 8 минут Лукаку отправил мяч в сетку. По слухам, вес бельгийца сейчас больше 100 килограммов, по виду - так и больше 110. Но какая разница, если его фамилия загорается на табло?

Ответная игра будет такой же. Под девизом «пленных не брать». И это, пожалуй, самая ровная пара в 1/8 финала.

«РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити» - 1:1 (Гвардиол, 70 - Марез, 27)

Зрители этой встречи посмотрели два совершенно разных матча. До перерыва на поле царил «Сити». К 35-й минуте счет ударов был 6-0 в их пользу. Один из таких - после ошибки защитника Шлагера - стал голевым. Немцы соизволили побеспокоить Эдерсона только на последней секунде тайма.

После перерыва все встало с ног на голову. Чтобы команда Гвардиолы утратила контроль мяча - когда вы такое видели? А вот бывает - во втором тайме по этому показателю было 50/50, что и само по себе удивительно, а уж после такого первого…

Гвардиол против Гвардиолы. Над этим так же потешались все и на всех языках. Но, видимо, у 21-летнего защитника какие-то особые счеты с испанским футболом - свой первый мяч в Лиге чемпионов он забил в ворота «Реала», а теперь расстроил самого успешного из ныне действующих испанских тренеров.

Источник фото: AFLO

Вряд ли англичане покажут похожий футбол в домашней встрече, но покидал стадион Гвардиола с недоуменным видом. Впрочем, болельщики «Сити», по свидетельству очевидцев - вообще не воспринимают этого соперника серьезно. Плохо, если так же думают и футболисты.

В прошлый раз в 1/8 финала «РБ Лейпциг» вылетел от «Ливерпуля», проиграв два одинаковых матча по 0:2 каждый. Теперь они уже забили гол. Марко Розе перед игрой говорил, что бояться никого нельзя. И в перерыве, кажется, расшевелил и команду. Значит, в Манчестере будет любопытно.

Резюме

Главный же итог увиденного - должен сформироваться в голове каждого, кто помышлял о «переходе российского футбола в Азию». Это вот от такого футбола мы хотим уйти? А к какому? «Зенит» вот «сходил в Азию», спросите их, довольны ли?

Ничто на планете не бывает вечным. Нужно ждать, терпеть, и приводить свой футбол (кстати, вчера стартовавший) в порядок. А не ходить по белу свету, спрашивая «не примете ли на огонек».