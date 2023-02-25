Ульяновск, ставь клетки!

Российский футбол вернулся в давние и столь неприятные времена, когда с трибун ухали и бросали банан Роберто Карлосу. Теперь на уровне РПЛ это изжили еще до всяких fan ID, просто потому что клубы потихоньку учатся работать с болельщиками, но у нас футбол элитой не ограничивается.

Ульяновск на футбольной карте России – точка очень маленькая. Ажиотаж там возникает редко, но на игру на Кубок с «Зенитом» он не мог не возникнуть. Однако крупная победа гостей не стала главным событием матча. Главным событием матча стал банан, который какой-то расист бросил с трибуны Венделу, когда тот уходил на замену.

Нужно об этом говорить много и долго, ибо иначе не объяснишь некоторым болельщикам, какая это мерзость. Хотя странно в XXI веке это объяснять. Но, к сожалению, футбольная глобализация не затронула многие российские города, включая Ульяновск, поэтому там еще есть те, кто специально покупает банан и идет с ним на футбол. Наверное, такие есть и в Москве, и в Питере, да и не денутся никуда, будут приходить и с fan ID. Только вот смотреться такой поступок будет так, будто ты кучу прямо на трибуне навалил. И тут показателен «Зенит», где еще недавно фанаты негативно отзывались о «черных цветах клуба» и доходило чуть ли не до акций протеста, но и в Питере футбол победил расизм.

Конечно, надо найти и наказать автора мерзкого поступка. Правда, я сомневаюсь, что на стадионе в Ульяновске есть камеры. И, видимо, камеры поставить дорого, а у «Волги» и региона нет денег. Однако на работу с болельщиками много денег не нужно, достаточно просто желания. Если же нет желания, тогда обнесите трибуны клетками, чтобы в XXI веке даже в бразильских спортивных СМИ главной новостью не была бы расистская выходка в России. К тому же не забывайте, что в Россию сейчас едут легионеры вовсе не из Европы, а из Латинской Америки и Африки. И если привлечь европейских легионеров футбольные клубы никак не могут, то вот латиноамериканцев можно и нужно привлекать комфортной обстановкой, нормальными отношения в клубе, адекватными болельщиками и отсутствием расизма. Деньги никто не отменял, но после акции в Ульяновске многие в Бразилии могут задуматься, зачем им нужно играть в России.

Еще один важный момент заключается в том, что многие футбольные и околофутбольные деятели рассказывают, что нам не нужны легионеры и пусть в России футбол играют русские. Многие ветераны тренерского цеха явно это делают без злого умысла, просто они живут прошлым веком и не понимают, что футбол глобален и что в России уже не получится без легионеров. Даже очень закрытая Саудовская Аравия открыла свой футбол, потому что иначе он бы просто умер. Да, и еще там разрешили Криштиану Роналду жить с девушкой, а не женой, что в этой стране со строгими правилами просто запрещено законом. Таким образом, мы видим, как футбол побеждает предрассудки.

Подобные вещи нельзя заметать под ковер. Необходимо осудить расистскую выходку, пусть даже многие ограничатся общими фразами. Главное, чтобы было много, чтобы каждый прочитал, что футбол для расистов закрыт и им там не рады. Если уж очень хочется, смотрите футбол дома и кидайте что хотите в телевизор.

Однако странно, но даже главный тренер «Зенита» Сергей Семак нашел оправдание горе-болельщику с бананом: «Я видел, что банан лежал, видел, что и снежки бросали болельщики — всё, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то в той же Франции в игрока, подающего угловой, летит всё подряд. Что-то кто-то бросил, подняли и выбросили. Если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям, то не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков. В адрес главного тренера — да, слышал немножко мата. А по поводу игроков — нет, их оберегали и уважали».

Довольно сложно себе представить, чтобы тренер не поддержал своего игрока после расисткой выходки, но ровно это мы и увидели. Не просто сдержанная реакция, а намек на то, что ничего страшного. Кидали снежки, банан вот прилетел… Только снежки лепили на трибунах, а банан принесли с собой и я далек от мысли, что для того, чтобы его съесть.

Можно считать, что сейчас не время думать о репутации российского футбола, тем более что он изолирован от мирового. Но вот как раз наоборот – сейчас российский футбол должен быть максимально дружелюбным и открытым. Ведь ответственные лица РФС говорят, что они не могут повлиять на политическую ситуацию, а футболисты, тренеры и болельщики точно не виноваты в происходящем. Конечно, так оно и есть, с этим глупо спорить. Но если болельщики совершают расистские выходки, а тренеры их не осуждают, то подобное ни на кого уже не спишешь. Это проблема российского футбола, его культуры и развития, с которой нужно обязательно справится.