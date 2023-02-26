Сергей Богданович, что с вами? «Все не так однозначно»?

Наверное, пересказывать историю не надо - все уже в курсе. На 91-й минуте матча Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» на поле с трибуны был брошен банан. В направлении бразильского легионера петербуржцев Вендела. Чуть перебросили, но футболист и фрукт все же встретились - когда кто-то из игроков выкинул банан за бровку. Вендел пинком отправил его куда подальше.

Казалось бы, что здесь можно обсуждать? Совершенно очевидная расистская выходка. Пещерная, по своей сути, прискорбная в XXI веке.

Вендел позже разместил видео инцидента в своих соцсетях, с комментариями и смайликами, не допускающими никакого двойного толкования. «Fogo Neles» - в Бразилии фактически лозунг борьбы с расизмом.

К слову, весь вечер новость из Ульяновска была в топе главного новостного сайта Бразилии - globo.com. А в его спортивном разделе и вовсе “всплывала” поверх любой открытой страницы.

Жестко отреагировала Премьер-лига, не остался в стороне РФС, высказались авторитетные журналисты.

Спрятал голову в песок только главный тренер «Зенита». И это очень удивительно.

“Я видел, что банан лежал. Болельщики и снежки бросали – видимо, все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит все, что есть в руках у фанатов. Что‑то кто‑то бросил – подняли, выбросили. Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям. Не думаю, что атмосфера была такая, что были какие‑то обидные выкрики в адрес игроков. В адрес тренера слышал немного мата. А по поводу игроков – нет, их болельщики оберегали и уважали”.

Хоть стой, как говорится, хоть падай. То есть банан, летящий в темнокожего игрока - это не расизм. Чтобы это стало расизмом - должны быть еще некие “выкрики”?

При чем тут снежки, и “все, что было под рукой”? Откуда “под рукой” у зрителя может быть банан? Есть какие-то варианты, кроме того, что он был принесен с собой? В Ульяновске весьма холодно, и вряд ли бананы продавали вокруг стадиона. Пока неустановленное лицо зачем-то купило банан и принесло его на матч. Зачем?

Что значит “в Европе летит все, что есть в руках у фанатов”? Летит порой, это правда. Но, во-первых, фанаты нигде и никогда не сидят в районе центра со стороны бровки. Во-вторых, может быть стоит брать с них пример (по мнению Семака)? Ну тогда в следующий раз прилетит бильярдный шар, например. И что?

В третьих, если что-то плавает как утка и крякает как утка - это, скорее всего, утка. Всем вокруг, включая самого Вендела, понятно, что именно это было - расизм. И только Сергей Богданович говорит нам “все не так однозначно”. Это вообще что такое?

К чести “Волги”, она не стала открещиваться от инцидента, назвала его позорным и ищет того самого зрителя (возможности провинциального стадиона в части оснащения камерами - ну сами понимаете, какие). Но она по крайней мере, не говорит - вам померещилось.

А Семак именно это и говорит. По отношению к унизительному поступку в адрес одного из своих лучших игроков.

Показательна, кстати, реакция агента Вендела Тьяго Рибейро.

«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» – это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», – сказал он. А в качестве добавки сообщил, что Вендел никогда не будет получать российский паспорт, как это сделали два других зенитовца - Малком и Клаудиньо.

Мы сейчас не обсуждаем «преступление и наказание» - пусть с этим разбираются компетентные органы. В чем проблема для главного тренера «Зенита» только лишь назвать вещи своими именами?

Кстати, ему вторит и бывший игрок клуба Владимир Быстров, присутствовавший на матче. «Если банан и мог кто‑то бросить, то это не значит, что он расист. Просто у него была связка бананов, он наелся и решил поделиться ими. Возможно, кто‑то попросил банан».

Вы что-нибудь понимаете? Я - нет.

Болельщики «Луча-Энергии», когда проносили на стадион петуха и потом кидались им в Александра Григоряна - себя не скрывали, снимали все на видео, и сопровождали громкими «зарядами». Не оставляли сомнений в том, что на самом деле происходит. Здесь гадость сделана подло и анонимно. Но она понятна. Очевидна. Мерзка.

Многие годы в нашем футболе боролись с “матом на трибунах”, теперь придумали “Fan ID”. А вылезло - совершенно феодальное безобразие. Такие инциденты уже были (с Роберто Карлосом во время его выступлений в “Анжи” - даже дважды). Много лет этого не было - правда. Но раз случилось - зачем наводить тень на плетень и говорить «это другое»? Эпизод заслуживает максимальной огласки, и максимально жесткой реакции. Иначе это повторится вновь.

Но самое главное - такое поведение Семака попахивает предательством своего же футболиста. Тот явно взбешен инцидентом, кипит его агент. А тренер говорит «что‑то кто‑то бросил – подняли, выбросили». Такова цена командного братства?

В принципе, со времени вхождения в предвыборный штаб Александра Беглова, казалось, к Семаку вопросов не по игре - не возникнет никогда. Но то, что произошло вчера - многократно хуже любых «штабов».

Я не удивлюсь, если Вендел при первой же возможности покинет «Зенит». За своих надо стоять горой, а не пытаться сглаживать углы.