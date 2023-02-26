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Баны и бананы. Реплика Яременко

Главный редактор реагирует на наиболее резонансные темы последних дней.
Баны и бананы. Реплика Яременко
26 февраля 2023 14:55
автор: Николай Яременко

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖЕСТЬ

«Боже, до чего грустна наша Россия!» Так говаривал уроженец Москвы Пушкин другому приезжему - Николаю Гоголю, когда они собирались вдвоём для чтений черновиков вслух.

Жизнь всегда пишется набело. И порой от этого грустнее во сто крат. Такие новости переписать хотелось бы целиком. Но - увы…

Последние недели сплошной ужас - про Костомарова. Конечно, болеют миллионы и болеют сильно. У каждого из нас утраты случались, знаем, что это такое. Но такая история - фактически последовательное загибание известного человека, по сути в прямом эфире - просто леденит душу. Такого врагу не пожелаешь: то конечности от него отрезали, а теперь мозг помирает.

Не Гоголь с Пушкиным - куда им! - Воланд, спокойным голосом на Патриарших сообщающий: «Вам отрежут голову».

Начал с самого страшного. По сравнению с этим - все остальные новости не более чем суета свет.

И всё же…

ПАСПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

«Зенит» приобретает российские гражданство двум своим легионерам. Наверное, за какие-то заслуги. Перед Отечеством. В тот момент, когда заслуги фиксировались - ещё перед чужим Отечеством. Какой в этом смысл? За сборную, если верить регламентам, не сыграют. Да и нет у нас, по сути, этой сборной сейчас. Пополнят коллекцию паспортов, не более того - ведь от бразильских никто из них не откажется. И финансовые проблемы решат. «Зенит», помнится, игрокам 13 процентов налога лично покрывал - тут, наверное, как иноземцам все 30 процентов ставка была. Бухгалтеры клуба вздохнут чуть спокойнее?

А главным мне кажется даже не это. Виталий Мутко году в 2012-м (когда за Халка с Витселем кинули на бочку сразу соточку) грустно сетовал:

- В мои времена в «Зените» таких бюджетов не было, как сейчас. И я вот что скажу: в команде сейчас просто захотели показать, что могут всё. Это не покупка в интересах клуба, это послание всем вокруг: исполнить можем всё, что захотим!

При этом я больше чем уверен: у большинства из нас найдутся многочисленные истории про людей, куда больше заслуживших российское гражданство, но мыкающихся без него десятилетиями.

Похоже, что руководство «Зенита» продолжает мыслить всё теми же категориями. А мы, согласно их логике, по-прежнему им завидуем.

Да, забыл, конечно, свежее: путаемся под ногами.

РАСИЗМ НА РОДИНЕ ИЛЬИЧА

А когда у тебя в голове кавардак, то и любые другие проявления жизни тобой толкуется иначе, чем всеми. Иначе как ещё объяснить слова тренера «Зенита» Сергея Семака?

Впрочем, по порядку. Многие коллеги верно обратим внимание, что инцидент случился не просто в Симбирске (сейчас называется Ульяновск) а на родине сами знаете кого - автора тезиса о пролетарском интернационализме. И спустя без малого сотню лет после его смерти, там летит банан в темнокожего бразильца из города не только Пушкина и Гоголя, но и самого Ленина.

От слова «банан» очень близко к слову «бан». Не стоит потом возмущаться, откуда у нас нашли расизм. Сами представились. Это не внутреннее дело - все бразильские спортивные СМИ пишут об этом сейчас исключительно на первых полосах.

А МОЖЕТ, ДЕЛО В FAN-ID?

Бананов не было у нас 12 лет - и без всяких fan-ID их победили. Клубы - если надо - умеют с болельщиками работать. Сдаётся, что и тут без темы пресловутого fan-ID не обошлось: слишком много бенефициаров этой темы, слишком много желающих прижать болельщиков к ногтю. Есть структуры, которые любую провокацию готовы осуществить блестяще - вот, мол, кубок оставили зоной, свободной от «карточки болельщика», сами смотрите, какие безобразия сразу творятся. Если человека нам предъявят, то значит, неверный подозрения. Но что-то подсказывает, что будет ровно так, как в истории с Роберто Карлосом - никого не предъявят нам. Так что делайте выводы.

Но повторюсь, больше всего удручает позиция Сергея Семака, который вообще оправдал бросившего банан отморозка. В Европе, мол, фанаты бросают и снежки, и все, что под руку подвернётся…

Сергей Богданович, Вы ж по миру достаточно поездили! Где фан-сектор, а где центральная трибуна? Более того, кто-то из нас видел на трибунах валяющиеся бананы, готовые подвернуться под руку?

источник: «Советский спорт»
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