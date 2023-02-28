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Дмитрий Селюк: Нынешний «Локомотив» не для вылета и не для стыков, с ним будут считаться все

Вчера «Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России – 4:2. Команды выдали очень хороший спектакль. 
Дмитрий Селюк: Нынешний «Локомотив» не для вылета и не для стыков, с ним будут считаться все
28 февраля 2023 14:28
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от игры.

- Команды показали не февральский футбол – огромная мотивация, много жесткой борьбы. – говорит Селюк. – Героем матча в кавыках стал Тикнизян.

- Вы, видимо, про тот момент его борьбы с Игнатовым?

- Именно так. Он хотел получить на себе фол в своей штрафной площадке, выпячивая зад. А при этом Тикнизян был первым на мяче и просто мог и должен был выбить мяч. Мы сейчас не будем обсуждать судейство – было там нарушение со стороны спартаковца или нет. Но защитник первый на мяче и обязан в такой ситуации просто выбивать мяч.

Это была ключевая ошибка, которая, на мой взгляд, повлияла на исход игры.

Что касается матча в целом, «Спартак» победил заслуженно, но «Локомотив» понравился.

Эти матчи крайне важны для «Локомотива» - они посмотрели новичков, проверили команду в официальной игре с сильным соперником.

- И какой вывод по игре «Локо»?

- Однозначно эта команда не для вылета и не для стыков. Команда растет и показала, что с ней будут считаться все. Можно только похвалить Галактионова.

Эти кубковые игры были важны, чтобы показать тому же Конти, что такое российский футбол. Галактионов получил много полезной информации по этим двум встречам.

- Как вам Промес – не тренировался с командой, а какой матч выдал?

- Мне странно читать комментарии некоторых ветеранов: как приятно видеть в «Спартаке» 11 россиян. Одиннадцать россиян вышли, потому что на улице было минус 15. Иностранцы не совсем готовы к таким температурам, их поберегли.

Конечно, хорошо, что наши клубы стали больше доверять молодым российским футболистам, пока нет еврокубков. Но они будут быстрее расти, когда рядом сильные легионеры, такие как Промес.

А то, что он тренировался один. Два года назад «Химки» не смогли сделать турецкую визу Конате. И он тренировался в Москве один. Если человек хочет играть в футбол, он найдет, где и как тренироваться, чтоб подойти к чемпионату в форме.

Дзюба год не играл, а выглядит нормально. Хотя в первой игре он выглядел более остро.

источник: «Советский спорт»
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