Как закончатся чемпионаты Европы? Суперкомпьютер рассчитал все исходы (часть №2)

РПЛ (Россия)

Чемпион: «Зенит» (94%)

Вылетят: «Химки» (73%), «Торпедо» (96%)

Пока фанаты «Спартака» питают себя иллюзиями о возможном чемпионстве, алгоритмы суперкомпьютера совершенно не верят в никого кроме «Зенита», чья победа оценивается в 94%. У красно-белых - 5%.

Как и в реальной таблице РПЛ, в аналитической программе выделяются два аутсайдера - «Химки» и «Торпедо». У «Факела» (56%) и у «Локомотива» (43%) шансов на спасение гораздо больше.

Примейра (Португалия)

Чемпион: «Бенфика» (88%)

Вылетят: Пасуш де Феррейра (90%), Санта-Клара (76%), «Маритиму» (58%)

«Бенфика» в текущем сезоне не только шумит в Лиге чемпионов, но и остается неудержимым в родном чемпионате. За 22 матча «орлы» потеряли очки лишь трижды, благодаря чему опережают второй «Порту» на восемь очков.

Источник фото: XinHua

Из португальского высшего дивизиона вылетают три команды, имена которых с большой долей вероятности известны уже сейчас. Даже «Маритиму» отстает от спасительной 15-й строчки на шесть очков, что много, учитывая их четыре победы за 22 тура.

Эредивизи (Нидерланды)

Чемпион: «Фейеноорд» (58%), «Аякс» (34%)

Вылетят: «Камбур» (92%), «Гронинген» (72%), «Эммен» (52%), «Эксельсиор» (51%)

Еще несколько недель назад все шло к тому, что «Фейеноорд» станет чемпионов страны, а «Аякс» погрязнет где-то внизу, но за короткий период все изменилось. Пока еще лидирующий «Фейеноорд» стал спотыкаться, а сменивший главного тренера «Аякс» выдал хорошую серию, из-за чего теперь разница между ними составляет всего три очка.

Источник фото: IMAGO

Суперлига (Швейцария)

Чемпион: «Янг Бойз» (99%)

Вылетят: «Винтертур» (26%)

В Швейцарии, без Федора Чалова, конкуренция совсем исчезла. «Янг Бойз» доминирует над всеми, но самое интересное, что бывший гегемон чемпионата «Базель» отстал уже на 20 очков и занимает лишь шестое место (из десяти).

Источник фото: IMAGO

Из-за скудного на количество команд чемпионата еще ничего неизвестно по аутсайдерам. Суперкомпьютер выделяет только «Винтертур», но его положение вовсе не плачевно и ему достаточно компенсировать лишь пять очков. чтобы догнать тот же «Базель» из середины. Короче говоря, вся борьба впереди.

Суперлига (Греция)

Чемпион: АЕК (47%), «Панатинаикос» (28%), «Олимпиакос» (20%)

Вылетят: «Ламия» (77%)

Греция - самый интересный с точки зрения конкуренции чемпионат из всех перечисленных. Расстояние между первой и третьей командой - шесть очков. АЕК, «Панатинаикос» и «Олимпиакос», вероятнее всего, разделят чемпионскую корону. ПАОК, который три года становился вторым, совершенно не котируется - всего 6% на его победу.

Как закончатся топ-чемпионаты Европы? Суперкомпьютер рассчитал все исходы (часть №1)