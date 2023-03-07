Спартаковский «вайнах», недоумевающий немец и первый выбор Карпина. Иностранные тренеры РПЛ

Это десятый «выпуск» рассказа об иностранных тренерах РПЛ. В 2008 году в нашем чемпионате дебютировали аж восемь специалистов с заграничным паспортом. В прошлый раз мы говорили о Миодраге Божовиче, Олеге Блохине и Зоране Вуличе.

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1057502

ВЯЧЕСЛАВ ГРОЗНЫЙ, Украина – 45 матчей: 14-14-17 (1,24 очка за матч)

Клубы: «Спартак», «Терек»

Достижения: -

Годы в России: 1994-1996, 1999-2002, 2008-2009

Грозный так много времени провел в Москве, что с иностранцем в российском футболе и не ассоциируется. В качестве футболиста выше любительского уровня он не поднялся, зато обучаться профессии тренера стал в столице СССР, после чего сразу попал в научную группу киевского «Динамо».

Первые 17 лет карьеры за редким исключением помогал главным тренерам в разных командах, но уже первый самостоятельный опыт («Нива»-1992) запомнился тем, что Грозный открыл Виталия Косовского, Александра Горшкова, Олега Надуду и Сергея Нагорняка (все доросли до сборной Украины). Так что в 1994 году получил предложение помогать Олегу Романцеву.

Со «Спартаком» Грозный за шесть сезонов выиграл пять чемпионатов России. Мог бы и больше, но в 1996-1998 годах уезжал самостоятельно работать с «Днепром» и «Левски» и даже признавался тренером года в Украине и Болгарии. Окончательно покинул красно-белых вместе с Романцевым в 2002 году и больше в Москву не возвращался, а в РПЛ засветился однажды – в 2008 году тренера с такой символичной фамилией пригласили… в Грозный.

За полтора года при нем «Ахмат» обыгрывал «Спартак», «Локомотив» Юрия Семина, «Рубин» Курбана Бердыева в чемпионский сезон (да еще и в Казани), «Динамо», за год до того выигравший Кубок УЕФА «Зенит» Дика Адвоката… Однако грозненцы слабо настраивались на соперников уровнем ниже, поэтому теряли много очков на ровном месте и ничего значимого не добились, болтаясь в районе 9-10 мест. А Грозный больше запомнился не победами, а тем, с каким наслаждением танцевал лезгинку после особо удачных матчей.

В октябре 2009 года он подал в отставку. Сам тренер объяснял ее желанием поправить здоровье, которому уделял мало внимания, а Шамиль Лахиялов считал большой ошибкой его попытку оправдаться перед Рамзаном Кадыровым после одного из крупных поражений. Вероятно, этот момент тоже сыграл роль в будущем тренера.

После этого Грозный тренировал на родине, в Грузии и Казахстане, выводил иртышский «Тобол» в Лигу Европы. Обвинял футболистов киевского «Арсенала» в сдаче игры, а в «Говерле» жаловался на то, что против команды кто-то «колдует» (имелось в виду, сознательно выбрасывает из УПЛ), и так переживал, что уезжал на госпитализацию из-за проблем с сердцем прямо в перерыве матча. Хотя по 14 месяцев (!) не видел зарплаты.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис очень тепло отзывался о Грозном, обращая внимание на то, что у него футболисты «растут, как на дрожжах». И рассказывал о том, что тренер предлагал ему Юрия Жиркова еще в 2003 году, то есть до появления будущей легенды российского футбола в ЦСКА.

А еще Грозный всегда очень старался для сближения российского и украинского народов. Не скрывал, что считает себя спартаковцем, назывался «вайнахом» (в переводе с чеченского «наши люди»), ратовал за объединенный чемпионат, сетовал на геополитику и критиковал украинский МИД.

Его последний клуб – карагандинский «Шахтер», который он оставил в июне 2020 года.

ЮРГЕН РЕБЕР, Германия – 20 матчей: 4-8-8 (1,00 очко за матч)

Клуб: «Сатурн»

Достижения: -

Годы: 2008-2009

В конце нулевых раменский «Сатурн» был полон амбиций и денег, так что приезд Ребера был сколь удивителен, столь и закономерен. В конце концов, он не был великим, хотя и считался заметным игроком и тренером. В качестве футболиста провел 184 матча за «Вердер» и по сотне с лишним за «Байер» и «Рот-Вайсс», а в роли тренера возглавлял «Штутгарт», «Герту» (взял во второй лиге и вывел в Лигу чемпионов) и «Боруссию» Дортмунд.

Состав у «Сатурна» тогда был знатный: Дмитрий Лоськов, Андрей Каряка, Вадим Евсеев, Дмитрий Кириченко, Андрей Гусин, Антонин Кински, Артем Ребров, Ян Дюрица, Алексей Игонин, теперь уже автор самого возрастного гола в РПЛ, а тогда 25-летний Игорь Лебеденко и другие заметные футболисты того времени. Амбиции были соответствующие, а вот результат без преувеличения ужасен. Половина из четырех побед чуть менее чем за год пришлась на два первых матча против аутсайдеров «Томи» и «Луча». А потом был только беспросветный мрак…

«Сатурн» выдавал целые серии без побед, Ребер критиковал молодежь за то, что «задрали нос от своей звездности», обвинял опытных игроков в том, что они не выкладываются, жаловался на то, что местным игрокам не понять мышления тренера из Западной Европы, недоумевал по поводу «одинаковых» игроков на одних и тех же позициях, сетовал на отсутствие конкуренции со стороны молодых. И знаете, далеко не всегда он был неправ.

Как-то немец рассказывал: «Общался тут с Кириченко: «Ты видел, как бегает Руни, как он борется за мяч?» Знаете, что Дима мне отвечает? «Ну, я же не Руни!» Да я прекрасно знаю, что ты не Руни! Я не требую играть на уровне форварда «МЮ». Но требую только биться так же, как это делает Руни».

Игроки не поняли тренера, тренер не понял игроков. Как следствие, слабое завершение сезона-2008 и провальный старт сезона-2009: 1 победа, 2 ничьи и 5 поражений, из которых три – с крупным счетом (0:3 от ЦСКА, 0:4 от «Спартака» и 0:5 от «Рубина»). После этого Ребер был уволен, а игроки наконец выдохнули, о чем не стеснялись в открытую говорить в прессе.

Кажется, после России немец иссяк. Он сгонял на полгода в турецкий «Анкараспор», и это его последнее место работы в качестве тренера. В 2015-2017 годах он занимал должность спортивного директора «Османлиспора», а в 2017-2020 – бельгийского «Мускрона». В данный момент 69-летний специалист на пенсии.

МИКАЭЛЬ ЛАУДРУП, Дания – 13 матчей: 4-3-6 (1,15 очка за матч)

Клуб: «Спартак»

Достижения: -

Годы в России: 2008-2009

Лаудруп был выдающимся футболистом, с «Ювентусом», «Барселоной», «Реалом» и «Аяксом», выигрывал национальные чемпионаты, брал Кубок чемпионов, провел более сотни матчей за ту сборную Дании, которая регулярно наводила в Европе шороху.И тренером он был перспективным – в 2005 году выиграл с «Брондбю» чемпионат Дании (с тех пор это происходило только раз, в сезоне-2020/21), затем выводил заштатный «Хетафе» в четвертьфинал Кубка УЕФА. В Испании у Лаудрупа была отличная пресса, и это подкупило Валерия Карпина, бывшего на тот момент гендиректором клуба. Он и пригласил датчанина в «Спартак».

Но все очень быстро пошло не так. Спартаковцы не чувствовали тренера, а он не понимал их. На словах Лаудруп обещал вернуть знаменитый спартаковский стиль, но на поле заметить это было невозможно. До группы Лиги Европы на старых дрожжах красно-белые дотянули, а здесь выдали сумасшедшие 2:2 в гостях у «Тоттенхэма» (дубль молодого Артема Дзюбы!) и 1:0 в Загребе, но мечты о плей-офф разбились об 1:2 с «Удинезе» и «Неймегеном» в «Лужниках».

Зато тренер вошел в историю тем, что именно при нем прервалась чудовищная серия «семь лет без побед» над ЦСКА. А все благодаря тащившему Стипе Плетикосе и удачно подставившему ногу Никите Баженову. Впрочем, весной «Спартак» в пяти матчах обыграл только тезок из Нальчика, и после разгромного поражения в Кубке от «Динамо» датчанин был уволен. Решение об отставке принимали прямо на стадионе, но поскольку тренер уже уехал, Карпин ему просто позвонил, объявил новость и в ответ услышал: «Ок». Так Карпин и стал тренером – сначала дотащил команду до конца сезона, а потом остался.

«Когда мне сообщили об увольнении, я сидел в машине. Я сказал: «Что ж, окей». Я подумал о том, что, видимо, здесь так все и работает: тебе просто звонят, и все кончено», – рассказывал Лаудруп, и по сей день считающий приезд в Москву большой ошибкой.

На следующий год он вернулся в Испанию, где с «Сельтой» едва избежал вылета, а в начале следующего сезона рассорился с руководством и ушел. Затем был классный год в АПЛ со «Суонси» - выиграли Кубок лиги и заняли историческое девятое место (второй результат в клубной истории), но и здесь тренер надолго не задержался. В 2014-2018 годах датчанин работал в Катаре, даже выиграл чемпионат, но особого удовольствия не получал. Вот уже пять лет 58-летний специалист никого не тренирует.