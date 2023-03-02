Обрусевший Граф, обладатель «Золотого мяча» и хорватский ноунейм. Иностранные тренеры РПЛ

Первая часть нашего рассказа была посвящена Сергею Морозову, Эдуарду Малофееву и Виктору Прокопенко (дебютировали в РПЛ в 1992-1994 годах).

Во второй части мы вели разговор о Беньяминасе Зелькявичусе, Давиде Кипиани и Павле Яковенко (дебют в РПЛ 1997-1999).

В третьей части пришло время первого иностранца из дальнего зарубежья Бориса Буняка, а также Евгения Кучеревского и Владимира Мунтяна (1999-2002).

Четвертая порция иностранных наемников (Реваз Дзодзуашвили, Властимил Петржела, Сергей Алейников).

И пятая, самая запоминающаяся (Артур Жорже, Невио Скала, Ролан Курбис).

Еще одно трио прибывших в Россию в 2004 году иностранцев (Ярослав Гржебик, Александр Старков, Эдгар Гесс).

Затем мы познакомились с Ицхаком Шумом, Иво Вортманом и Славолюбом Муслином.

А вскоре – с Владимиром Вайссом и Диком Адвокатом, которому в Петербурге должны поставить памятник.

МИОДРАГ БОЖОВИЧ, Черногория – 291 матч: 97-78-116 (1,27 очка за матч)

Клубы: «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», «Крылья Советов»

Достижения: Кубок России

Годы в России: 2008-2015, 2017-2022

Пожалуй, самый обрусевший иностранный тренер в истории РПЛ, принимавший аж семь команд премьер-лиги, из которых двух уже даже нет в живых. По количеству матчей среди иностранцев он лидирует с отрывом, а по очкам уступает только Виктору Прокопенко – 369 против 370. Правда, экс-наставнику «Ротора» для этого потребовалось на 63 игры меньше.

Божович не был известным футболистом, хотя в «Црвену Звезду» на пару сезонов залететь успел. Перед приездом в Россию успел потренировать в Сербии (тогда еще Югославии), Черногории, Японии и на Кипре. Отметился 27-матчевой беспроигрышной серией с «Будучностью».

По приезду в Пермь Божович зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Искренний, открытый, шутливый, либеральный, он ставил «Амкару» осторожный футбол и сходу залетел в финал Кубка и на четвертое место РПЛ – по сей день это лучшее достижение в клубной истории. В той команде заявили о себе Томислав Дуймович (играл потом в «Локо» и «Динамо») и Никола Дринчич («Спартак», «Краснодар»), а Георги Пеев и Захарий Сираков на десятилетие установили негласное правило «Без болгара нет «Амкара». А еще в команде был Жека Савин. Да, тот самый.

Тренер тоже в Перми не задержался, получив на следующий сезон предложение от «Москвы» и став свидетелем ее кончины. Божович провел очень приличный чемпионат, подняв команду с девятого места на шестое. В его команде были Александр Самедов, Эктор Бракамонте, Макси Лопес, Томаш Чижек, Дмитрий Тарасов, Кирилл Набабкин, Александр Епуряну и еще десяток приличных футболистов. Банда была что надо! Жаль только, что «Норильскому никелю» надоело содержать команду, а продавать ее он отказался. В итоге москвичи распродали игроков и снялись с чемпионата, а Божович через два месяца получил работу в «Динамо».

Увы, здесь у него получилось не так складно. Бело-голубые финишировали в середине таблицы и в начале следующего сезона тренера уволили. Он вернулся в Пермь, где снова выдал классный отрезок (1,68 очка за матч – повторение его показателей в первый заход) и поднял команду в десятку того эпичного переходного сезона с 44 турами.

Далее были два года в «Ростове», запомнившиеся победой в Кубке России и яркой связкой спартаковцев Джано Ананидзе – Артем Дзюба в сезоне-2013/14. Первый отдал девять результативных передач, второй наколотил 17 мячей. Правда, оба были в аренде и по ее завершении вернулись в Москву, а ростовчане поплыли – победа, ничья и шесть поражений на старте следующего сезона, за которыми последовало увольнение.

Но вновь Божович не просидел долго без работы. Уже через полторы недели он возглавил «Локомотив», куда его пригласила одиозная Ольга Смородская. Этот период в его карьере разделился на две части: в первых 11 матчах железнодорожники одержали восемь побед, а в следующих десяти – только одну. И черногорец ушел сам, поблагодарив клуб за обеспечение всех условий и подбор футболистов и признав, что у него, как у тренера, не получилось.

Так что осень-2014 подарила ему последние приятные воспоминания о России. Впоследствии он приходил еще в «Арсенал» (дважды) и «Крылья Советов», но каждый раз неудачно. Тем не менее, о его тренерской квалификации говорит тот факт, что за все это время он лишь раз тренировал вне нашей страны и сразу дал результат – в 2015 году вернулся в «Црвену Звезду» и сходу выиграл с ней чемпионат Сербии, а во втором сезоне лишь на три очка отстал от «Партизана».

Сейчас 54-летний Граф (такое прозвище ему дали еще в бытность футболистом за то, как стильно он выглядел) отдыхает от работы, но сложно представить, чтобы он еще раз-другой не заскочил в РПЛ порадовать нас шутками о том, что отжиматься от пола надо так, будто под тобой лежит девушка.

ОЛЕГ БЛОХИН, Украина – 30 матчей: 9-11-10 (1,27 очка за матч)

Клуб: «Москва»

Достижения: -

Годы в России: 2008

Великий нападающий, обладатель «Золотого мяча» завершал карьеру на Кипре, поэтому первые 12 (!) лет тренировал в Греции, в том числе «Олимпиакос», с которым, правда, не сумел выиграть чемпионат, но взял Кубок и Суперкубок страны и два комплекта серебряных медалей. Покинуть Грецию его смогли уговорить только в ФФУ, предложив возглавить сборную Украины. С ней он добился исторического успеха, добравшись до четвертьфинала ЧМ-2006. Увы, то достижение осталось главным в его карьере.

Следующий отборочный цикл украинцы завалили, и тренер ушел. Тут-то и возник вариант с «Москвой», искавшей преемника Леониду Слуцкому. Блохин согласился и наверняка об этом сильно пожалел. У него не пошло с самого начала – первую победу он одержал только с восьмой попытки, да и то в Нальчике.

«Кепки», как шутливо называли игроков «Москвы», намекая на связь с мэрией, весь сезон провели ни шатко ни валко, примерно поровну чередовали победы, ничьи и поражения и завершили сезон на девятом месте, что после четвертого места Слуцкого было однозначным провалом, хотя Блохин так и не считал. Тем не менее, стороны расстались на уважительной ноте, подчеркивая, что это обоюдное решение. В клубе поясняли, что дело не только в результатах, но и дорогостоящем контракте тренера на фоне финансового кризиса.

Меж тем, у Блохина больше нигде не получилось – ни в сборной Украины, ни в киевском «Динамо», откуда он ушел под градом жесткой критики. Артем Милевский говорил: «Нынешний тренер кроме того, что пьет кофе и курит сигареты на лавочке, больше ничего не делает для команды… Он любит говорить «я», «я», но в клубах, в которых он работал, он всех утопил». А Игорь Суркис констатировал, что за два года Блохин не решил ни одной задачи. В чемпионате команда выпала даже из топ-2.

С 2014 года Блохин не тренирует, но с 2018-го работает в сборной на различных административных должностях.

ЗОРАН ВУЛИЧ, Хорватия – 24 матча: 3-10-11 (0,79 очка за матч)

Клуб: «Луч»

Достижения: -

Годы в России: 2008

Без гугла и других подсобных инструментов заметить российский след этого «специалиста» у большинства и не получится. Вулич был неплохим игроком, провел 25 матчей за сборную Югославии, отыграл в «Мальорке» и «Нанте» пять сезонов, был важной фигурой для «Хайдука», с которым выиграл два чемпионата Югославии. Здесь он завершал карьеру игрока и начинал карьеру тренера, пройдя путь от члена тренерского штаба до его руководителя.

В 2002-2004 годах Вулич помогал Отто Баричу в сборной Хорватии, с которой на Евро-2004 они не вышли из сложной группы (Англия, Франция, Швейцария). В общем, к моменту приезда во Владивосток он никогда не тренировал за рубежом. И зря выбрал «Луч» в качестве первого опыта. Годом ранее команда еле удержалась в премьер-лиге, а на сей раз эпично провалилась, одержав лишь 3(!) победы в 30 турах. Вулич финиш сезона не застал, его уволили после 24-го тура, когда «энергетики» получили от «Зенита» восемь (!) голов – забивали Данни, Андрей Аршавин, Роман Широков, Алехандро Домингес и оформивший хет-трик Фатих Текке.

Вулич вернулся в Хорватию, откуда никуда не срывался до 2015 года, когда получил приглашение из Тирасполя. Здесь он завоевал золото чемпионата Молдавии, что с «Шерифом», как известно, труда не составляет (15 побед в 18 матчах). Потом были командировки в Казахстан («Атырау») и Грецию («Аполлон», «Ксанти»), но уже без особого успеха. С прошлого февраля находится без работы.