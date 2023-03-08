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Поттер в центре внимания. После победы над «Боруссией» английские СМИ ликуют вместе с тренером синих

Тренер «Челси» справился с адским давлением, хотя в игре ему было тяжело. Он не смотрел, как Хаверц бил пенальти, а после финального свистка сдерживал Кукурелью и шутил с журналистами.
Поттер в центре внимания. После победы над «Боруссией» английские СМИ ликуют вместе с тренером синих
08 марта 2023 10:09
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Челси»

THE TIMES: СТЕРЛИНГ И ХАВЕРЦ ВЫВОДЯТ ХОЗЯЕВ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Это был вечер вторых шансов для «Челси»: его получил Рахим Стерлинг после того, как провалил свою первую возможность забить, затем – Кай Хаверц, лишь со второй попытки реализовавший пенальти, и, наконец, Грэм Поттер, приветствовавший финальный свисток с широкой улыбкой и облегчением, поскольку давление на него было запредельным.

Ему нужно было выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в этом разочаровывающем сезоне. Ему нужно было добиться сильной, победной игры от своей дорогостоящей команды. Ему нужно было правильно подобрать состав и тактику. Поттер преуспел во всех отношениях, чтобы заслужить второй шанс. «Челси» заслуженно выиграл: такие игроки, как Хаверц, Бен Чилуэлл и Матео Ковачич, олицетворяли неповиновение и интеллект, которых требовал Поттер, а тройка защитников была непроходимой.

BBC: ПОТТЕР НАСЛАЖДАЕТСЯ ЛУЧШЕЙ НОЧЬЮ ВО ГЛАВЕ СИНИХ

Поттер уставился в пол, когда Хаверц выступил вперед, чтобы ослабить клапан давления, крепко державшего менеджера «Челси». Немцу было поручено завершить путь, половину которого в первом тайме проделал Стерлинг, сравнявший счет по сумме двух встреч.

Однако Хаверц стоял перед повторным пенальти на полном напряжения «Стэмфорд Бридж» в такой точке кипения, что Поттер просто не мог смотреть, как Кай шагнул к мячу. Громовой рев и медвежьи объятия со стороны сотрудников его штаба донесли хорошие новости, и «Челси» завершил победу, которая, без сомнения, стала лучшей ночью беспокойного времени Поттера на «Стэмфорд Бридж».

EXPRESS: ТЕПЛЫЕ ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ ОБЪЯТИЯ ПОТТЕРА СО ЗВЕЗДОЙ «ЧЕЛСИ»

… Протесты футболистов Дортмунда продолжились и после финального свистка, когда несколько игроков подошли к судье. Тем временем игроки «Челси» праздновали в середине поля, а Поттер ходил по кругу, принимая участие в праздновании своей команды.

Но ему пришлось на мгновение прекратить празднование, когда он заметил, что рассерженный Марк Кукурелья начинает маршировать к игрокам Дортмунда. В телеэфир попал момент жаркой перепалки между защитником и боссом «Челси», оттолкнувшим своего игрока. Кукурелья поначалу действительно отошел, но Поттеру пришлось вновь вмешаться, когда испанец пошел на вторую попытку. Поттер решил разрядить обстановку, обняв Кукурелью, и это, похоже, сработало.

ESPN: ПОТТЕР О БУДУЩЕМ В «ЧЕЛСИ»: «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ»

Для Поттера эта победа была личной.

«В жизни у вас неизбежно будут плохие и хорошие времена, — сказал Поттер журналистам, когда его спросили о том, что он чувствовал после того, как взял на себя большую часть ответственности за плохую форму «Челси». — К счастью, никогда не бывает плохо навсегда. Хотя иногда мне так казалось».

Поттер подтвердил, что у него была короткая послематчевая встреча с совладельцем «Челси» Тоддом Боули, который улыбался на трибунах, закутавшись в бело-голубой шарф.

«Я все еще здесь», — сказал Поттер об итогах встречи, со смехом отмахнувшись от слухов о том, что его работа была на кону в зависимости от результата этого матча.

DAILY MAIL: ЧИЛУЭЛЛ ПОКАЗАЛ ЛУЧШУЮ ВЕРСИЮ СЕБЯ, Э. ФЕРНАНДЕС И РИС ДЖЕЙМС ТОЖЕ ВПЕЧАТЛЯЮТ

Таблоид расставил футболистам оценки. Так выглядит топ-3 лучших игроков синих в этот вечер по мнению издания.

Бен Чилуэлл – лучший игрок матча. Бился за эмблему клуба, создавал проблемы сопернику со своего левого фланга и был проницателен в обороне. Оценка: 8,0.

Энцо Фернандес – еще один сильный матч рекордно дорогого новичка премьер-лиги, не спавшего всю ночь после первой игры из-за гола Карима Адейеми. Заменен на Дениса Закарию на 85-1 минуте. Оценка: 7,5.

Рис Джеймс – постоянная угроза справа. И он преуспел в попытке закрыть Марко Ройса. Оценка: 7,5.

источник: ФК «Челси»
Поттер в центре внимания. После победы над «Боруссией» английские СМИ ликуют вместе с тренером синих
Поттер в центре внимания. После победы над «Боруссией» английские СМИ ликуют вместе с тренером синих
Тренер «Челси» справился с адским давлением, хотя в игре ему было тяжело. Он не смотрел, как Хаверц бил пенальти, а после финального свистка сдерживал Кукурелью и шутил с журналистами.
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