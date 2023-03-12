Седьмой бомбардир «Спартака», главный клиент – «Динамо», любимые тренеры – Каррера и Абаскаль

В матче с «Факелом» Квинси Промес забил 100-й и 101 гол за «Спартак», став вторым бомбардиром клуба в российской истории (больше только у Егора Титова – 106).

Правда, если учитывать советский период, голландцу до лучших еще далеко. У Никиты Симоняна 159 голов. Также вингер уступает Сергею Родионову (148), Галимзяну Хусаинову (129), Федору Черенкову (121), Юрию Гаврилову (115) и, собственно, Титову. Таким образом, в «общем зачете» он идет под седьмым номером.

Чтобы выбить сотку, Промесу потребовалось 204 матча, то есть в среднем он забивает 0,5 гола за игру. Это лучший показатель для нападающих красно-белых в российский период. Он забивает чаще Андрея Тихонова (0,34), Романа Павлюченко (0,47), Владимира Бесчастных (0,46) и Веллитона (0,46). Однако в советскую эпоху тот же Симонян клал по 0,65 гола за матч.

В РПЛ у Квинси 84 гола в 166 матчах (0,51). Это 15-й показатель в лиге. Ближайшие конкуренты: Вагнер Лав, Сердар Азмун (по 85), Титов (87) и Валерий Есипов (88). Примечательно, что только Промес и Вагнер все свои голы в чемпионате России забили на один клуб. Обойдя бразильца и иранца, голландец может стать лучшим бомбардиром среди иностранцев.

Все голы Промеса за «Спартак» по турнирам: РПЛ – 84, Кубок России – 11, Лига чемпионов (с учетом квалификации) – 3, Лига Европы – 2, Суперкубок России – 1.

В еврокубках у Квинси всего пять мячей, причем четыре из них он забил в двух матчах, оформив по дублю в легендарных матчах с «Севильей» (5:1) и в Неаполе (3:2). Еще один гол приходится на первый матч с ПАОК (2:3, 0:0), после противостояния с которым красно-белые в 2018 году не пробились в Лигу чемпионов и были вынуждены продать своего лучшего игрока… в «Севилью».

Все голы Промеса за «Спартак» по соперникам: «Динамо» – 8; «Краснодар» – 7; «Крылья Советов» – 6; «Локомотив», «Кубань», «Зенит», «Ахмат», «Амкар», «Анжи», Мордовия» и «Оренбург» – по 5; «Урал», «Рубин», «Арсенал», «Торпедо» и «Факел» – по 4; «Уфа», «Ростов», «Сочи» – по 3; ЦСКА, «Севилья», «Наполи» – по 2; «Химки», «Пари НН», «Томь», «Енисей», ПАОК – по 1.

Любимый клиент Квинси – бело-голубые, но среди больших команд он часто забивает и краснодарцам, и железнодорожникам, и зенитовцам. А вот в матчах с армейцами он зачастую молчит – всего два гола в 12 (!) матчах.

Все голы Промеса за «Спартак» по тренерам: Массимо Каррера – 33 (71 матч, то есть 0,46 гола за игру), Дмитрий Аленичев – 20 (35 матчей, 0,57 в среднем), Гильермо Абаскаль – 20 (27 матчей, 0,74 в среднем), Мурат Якин – 13 (29 матчей, 0,45), Руй Витория – 6 (19 матчей, 0,32 в среднем), Паоло Ваноли – 6 (12 матчей, 0,5 в среднем), Доменико Тедеско – 3 (11 матчей, 0,27 в среднем).

Почти треть своих мячей за красно-белых Квинси забил при Каррере, но тот тренерский период был для него самым длинным. Помимо итальянца только у Аленичева он провел более 30 матчей, что приблизительно соответствует одному сезону. При этом у Абаскаля Промес демонстрирует даже лучший футбол, чем при Каррере, забивая аж по 0,74 мяча за матч. Также высокие показатели у него были при Аленичеве – 0,57. А вот у Доменико Тедеско (0,27) и Руя Витории (0,32) голландец долго приходил в себя и результативностью не блистал.

12 мячей за «Спартак» Промес забил с пенальти, три – со штрафных и 39 (!) – победных. Последний фактор особенно поразителен, ведь получается, что почти 40% мячей Квинси за красно-белых становились решающими. Больше всего таковых было в сезоне-2017/18 (девять) и сезоне-2014/15 (восемь), но в нынешнем у него неплохие шансы обновить свой лучший результат (уже шесть).

44 гола пришлись на первые таймы и 56 – на вторые. Еще один мяч в Суперкубке России в ворота «Локомотива» в сезоне-2017/18 он провел 113-й минуте.