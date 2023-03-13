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Понедельничная Ла Лига: жиронцы против матрасников

Заключительный матч 25-го тура примеры был вынесен на понедельник. Закрывать очередной этап испанского чемпионата предстоит «Жироне» и «Атлетико». Битва начнется в 23.00 мск на стадионе «Монтиливи».
Понедельничная Ла Лига: жиронцы против матрасников
13 марта 2023 17:07
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: AFLO

«Жирона» - клуб с интересной судьбой. Команда из одноименного города в одноименной провинции Каталонии впервые познала все прелести элитного дивизиона только в 2016 году. До этого «жирондинцы» были постоянными обитателями Терсеры, где провели почти 50 лет и 44 сезона, а также Сегунды.

Сейчас «Жирона» - крепкий середняк примеры. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице с активом в 30 очков. «Бело-красные» под предводительством Хосе Мигеля Гонсалеса, бывшего игрока «Реала», больше известного как Мичел, уже решили главную задачу для себя на этот сезон, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков. Теперь «Жирона» будет работать над тем, чтобы гарантировать себе место в Ла Лиге на будущий сезон. И у команды для этого все есть.

Источник фото: IMAGO

«Жирондинцы» предпочитают играть в атакующий футбол, благо с хорошими нападающими проблем нет - достаточно упомянуть Цыганкова и Кастельяноса. Но остро стоит вопрос с линией обороны. В последних трех играх «Жирона» забила 18 голов, что весьма немало для команды такого уровня. Правда, последняя игра, где «бело-красные» встречались с «Хетафе» (2:3), была проиграна. Но домашнюю статистику клуба это не отменяет: 6 выигранных матчей из 12. А вот статистика встреч с сегодняшним соперником из Мадрида не такая оптимистичная: из 7-и сыгранных матчей «Жирона» ни один у «Атлетико» пока не выиграла. Пять раз «жирондинцы» смогли добиться с «матрасниками» ничьей и два раза проиграли.

Источник фото: AFLO

Но несмотря на то, что «Жирона» для «Атлетико» - соперник, без сомнения, удобный, расслабляться команде, тем более в гостях, нежелательно. Этот матч для «матрасников» - хороший шанс оторваться от ближайшего преследователя «Реал Сосьедад» на три чистых очка. Сейчас у команд, располагающихся на третьем и четвертом месте, соответственно, по 45 баллов. «Индейцы», сосредоточившиеся волею футбольной судьбы, исключительно на Ла Лиге, набрали, наконец, достойную форму - серию без поражений из шести матчей подряд надо продолжать, тем более, что борьбу за место в зоне Лиги чемпионов никто не отменял. Так что по всем признакам, на «Монтиливи» не обойдется без атакующего футбола и обилия голевых моментов.

источник: «Советский спорт»
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