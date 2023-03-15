ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Борис Рапопорт: В распоряжении Семака достаточно игроков, но всё же потери выглядят достаточно серье

Бывший наставник «Зенита» в беседе с «Советским спортом» поделился своими ожиданиями от сегодняшнего кубкового поединка.
Борис Рапопорт: В распоряжении Семака достаточно игроков, но всё же потери выглядят достаточно серье
15 марта 2023 14:58
автор: Вадим Федотов

– Есть две сложности. Первая - противостояние состоит из одной встречи, в отличие от той четверки, которая сражается наверху. Вторая проблема в том, что не сможет сыграть оптимальный состав. Несмотря на то, что в распоряжении Семака достаточно игроков, всё же потери выглядят достаточно серьезными.

У «Динамо» будет оптимальный состав. Смолов и Захарян поправились. В то же время у команды есть определенные проблемы, связанные с неудачной игрой. Поэтому проход в следующую стадию ФОНБЕТ Кубка России будет очень важным.

Игра будет интересной и возможно, сложной. Но даже при этом считаю, что «Зенит» должен побеждать даже в этом составе. Если хотим выиграть Кубок, то не должны останавливаться на таком сопернике, как «Динамо», потому что последние встречи «бело-голубых» оставляли желать лучшего. Куда-то испарилась прыткая, комбинационная и техничная игра команды, которая была при Шварце. Немецкий специалист давал возможность играть молодым. Поверил в них, а они поверили в него. И команда играла в интересный футбол. Была быстрая игра, и мы видели одну из лучших команд РПЛ. Не знаю, почему, но что-то в игре «Динамо» сломалось. Взять, к примеру, игру в Краснодаре. Моменты какие-то были, но сзади стали ошибаться. Удивительной стала для меня достаточно слабая игра Шунина. Сложно сказать, на что ориентируются тренеры сборной, вызывая его в таком состоянии на матч сборной России? Не знаю. Он очень хорошо разбирался во вратарских моментах, а здесь у него появилась какая-то неуверенность и нестабильность. Всё-таки Шунин – безоговорочный первый номер и вряд ли дадут против «Зенита» играть Лещуку. Это вратарь из нашей школы, уже два года в команде. Талантливый парень и думаю, что его время тоже когда-то может подойти. Так что определенный шанс есть. Ну и огромное количество молодых игроков в команде, у которых есть определенные перепады. Многих футболистов я знаю еще по ПФЛ, когда работал в «Ленинградце», а эти исполнители играли против нас за «Динамо-2». Там целая обойма. Но молодежь имеет склонность к нестабильности, и один сезон не означает, что таким же будет и второй. Есть ощущение, что в этом году они выглядят слабее.

Еще обратил внимание на то, что сербский специалист варьирует линию обороны. Ведь ушли из команды защитники хорошего класса. А ведь сзади была неплохая обойма. И вот всё это развалилось, и стабильную игру в обороне команда не показывает. Поэтому и вратарь начал дергаться. Ну и ряд футболистов выглядят слабее. Тот же Захарян, например, или Тюкавин. Не восстановился еще Лисовой. Главный тренер ставит Смолова, тот играет, а затем выходит Тюкавин, который много забивает, неплохо играет в штрафной площадке, резкий, быстрый и взрывной. Так что Семаку придется разобраться, как действовать в обороне. Ведь как играть со Смоловым – понятно. Это уже сложившийся футболист.

источник: «Советский спорт»
Андрей Кобелев: У меня много вопросов относительно розыгрыша этого Кубка
Андрей Кобелев: У меня много вопросов относительно розыгрыша этого Кубка
Бывший полузащитник «бело-голубых» – о предстоящем поединке против «Зенита», о новой формуле розыгрыша ФОНБЕТ Кубка России и о нынешнем «Динамо».
15.03.2023 15:26
Футбол
автор: Вадим Федотов
Борис Рапопорт: В распоряжении Семака достаточно игроков, но всё же потери выглядят достаточно серье
Борис Рапопорт: В распоряжении Семака достаточно игроков, но всё же потери выглядят достаточно серье
Бывший наставник «Зенита» в беседе с «Советским спортом» поделился своими ожиданиями от сегодняшнего кубкового поединка.
15.03.2023 14:58
Футбол
автор: Вадим Федотов
«Барселона» платила миллионы за малосодержательные отчеты на судей с орфографическими ошибками
«Барселона» платила миллионы за малосодержательные отчеты на судей с орфографическими ошибками
Новые подробности громкого «дела Негрейры».
15.03.2023 13:45
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Невозможно не любить этого парня!» Холанд забил в Лиге чемпионов больше, чем Руни, Кака и Это’О
«Невозможно не любить этого парня!» Холанд забил в Лиге чемпионов больше, чем Руни, Кака и Это’О
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провел невероятный вечер в Лиге чемпионов, чуть ли не в одиночку уничтожив «Лейпциг» (7:0). Пять голов за матч – футбольный мир захлебывается от восторга!
15.03.2023 12:32
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» с 2009 года. Сумеет ли Клопп прервать черную серию?
«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» с 2009 года. Сумеет ли Клопп прервать черную серию?
После первой встречи команды пережили калейдоскоп эмоций, но так и не убедили, что находятся на пути к выздоровлению.
15.03.2023 12:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Холанд – это похороны! «Ман Сити» за час уничтожил «Лейпциг» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Холанд – это похороны! «Ман Сити» за час уничтожил «Лейпциг» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Норвежский гений с разницей в 35 минут уложил в ворота «энергетиков» пять (!) мячей – один с пенальти и четыре на добиваниях.
15.03.2023 00:56
Футбол
автор: Артем Зибрак
Опять «Урал», опять скандал! «Спартак» и в Кубке не удержал победу над командой Гончаренко
Опять «Урал», опять скандал! «Спартак» и в Кубке не удержал победу над командой Гончаренко
Во второй раз за 10 дней уральцы увезли ничью с «Открытие Банк Арены», и вновь за счет вышедшего на замену игрока и спорного судейства.
14.03.2023 22:16
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Локомотив» проиграл «Акрону» и избежал «технаря» из-за участия Баринова  
«Локомотив» проиграл «Акрону» и избежал «технаря» из-за участия Баринова  
«Локомотив» не без труда довел матч 1/4 финала Кубка России с «Акроном» до серии пенальти, и тем самым избежал технического поражения из-за участия Дмитрия Баринова. Капитан не имел права выходить на поле, т.к. получил две желтые в играх со «Спартаком». Остается вопрос: «Локо» специально выпустил Баринова, «сливал» Кубок, или это прокол менеджмента? 
14.03.2023 20:18
Футбол
автор: Юрий Волохов
РПЛ: летят судейские головы
РПЛ: летят судейские головы
Вот и полетели первые судейские головы после весеннего рестарта РПЛ. По итогам 19-го тура российского чемпионата работы в элитном дивизионе лишился арбитр Антон Фролов.
14.03.2023 19:23
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика