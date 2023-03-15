Борис Рапопорт: В распоряжении Семака достаточно игроков, но всё же потери выглядят достаточно серье

– Есть две сложности. Первая - противостояние состоит из одной встречи, в отличие от той четверки, которая сражается наверху. Вторая проблема в том, что не сможет сыграть оптимальный состав. Несмотря на то, что в распоряжении Семака достаточно игроков, всё же потери выглядят достаточно серьезными.

У «Динамо» будет оптимальный состав. Смолов и Захарян поправились. В то же время у команды есть определенные проблемы, связанные с неудачной игрой. Поэтому проход в следующую стадию ФОНБЕТ Кубка России будет очень важным.

Игра будет интересной и возможно, сложной. Но даже при этом считаю, что «Зенит» должен побеждать даже в этом составе. Если хотим выиграть Кубок, то не должны останавливаться на таком сопернике, как «Динамо», потому что последние встречи «бело-голубых» оставляли желать лучшего. Куда-то испарилась прыткая, комбинационная и техничная игра команды, которая была при Шварце. Немецкий специалист давал возможность играть молодым. Поверил в них, а они поверили в него. И команда играла в интересный футбол. Была быстрая игра, и мы видели одну из лучших команд РПЛ. Не знаю, почему, но что-то в игре «Динамо» сломалось. Взять, к примеру, игру в Краснодаре. Моменты какие-то были, но сзади стали ошибаться. Удивительной стала для меня достаточно слабая игра Шунина. Сложно сказать, на что ориентируются тренеры сборной, вызывая его в таком состоянии на матч сборной России? Не знаю. Он очень хорошо разбирался во вратарских моментах, а здесь у него появилась какая-то неуверенность и нестабильность. Всё-таки Шунин – безоговорочный первый номер и вряд ли дадут против «Зенита» играть Лещуку. Это вратарь из нашей школы, уже два года в команде. Талантливый парень и думаю, что его время тоже когда-то может подойти. Так что определенный шанс есть. Ну и огромное количество молодых игроков в команде, у которых есть определенные перепады. Многих футболистов я знаю еще по ПФЛ, когда работал в «Ленинградце», а эти исполнители играли против нас за «Динамо-2». Там целая обойма. Но молодежь имеет склонность к нестабильности, и один сезон не означает, что таким же будет и второй. Есть ощущение, что в этом году они выглядят слабее.

Еще обратил внимание на то, что сербский специалист варьирует линию обороны. Ведь ушли из команды защитники хорошего класса. А ведь сзади была неплохая обойма. И вот всё это развалилось, и стабильную игру в обороне команда не показывает. Поэтому и вратарь начал дергаться. Ну и ряд футболистов выглядят слабее. Тот же Захарян, например, или Тюкавин. Не восстановился еще Лисовой. Главный тренер ставит Смолова, тот играет, а затем выходит Тюкавин, который много забивает, неплохо играет в штрафной площадке, резкий, быстрый и взрывной. Так что Семаку придется разобраться, как действовать в обороне. Ведь как играть со Смоловым – понятно. Это уже сложившийся футболист.