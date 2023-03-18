Воспитанник «Зенита»: Лучший по раскрытию талантов – Черышев. Он раскрепостил меня одной фразой

Наш крошечный вклад в развитие детско-юношеского футбола России – рассказ о прогрессивных тренерах и тренерских школах. На очереди воспитанник академии «Зенита» Евгений Серенков – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он играл за молодежку, даже был капитаном команды, а Андре Виллаш-Боаш подтягивал его к основному составу. Затем он продолжил карьеру в Чехии – хотел ворваться в европейский футбол. Но длительная травма помешала дальнейшему развитию игрока.

Чтобы не уходить из футбола, Евгений начал путь в качестве тренера. Он разработал уникальную методику работы с детьми, направленную на раскрытие индивидуальности каждого маленького футболиста, открыл школу, где футбол соседствует со спортивной психологией. Сейчас у Евгения более тысячи воспитанников во всех уголках страны и за рубежом, а также более десяти тысяч ребят, прошедших интенсивы с тренером.

«МНОГИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ТРЕНЕРЫ СЧИТАЮТ СЕБЯ ВЕЛИКИМИ, ХОТЯ ВЫИГРЫВАЛИ В 10 ЛЕТ НА ПЕРВЕНСТВЕ ВОДОКАЧКИ»

– Расскажите, в каком состоянии сейчас детский футбол в России и как на него влияет изоляция от Европы и мира?

– Детский футбол в России не испытывает проблем из-за изоляции от мира. Проблемы возникают, потому что его развивают не на государственном уровне. Это делают энтузиасты, любящие свое дело. А таких людей мало. Из-за этого не происходит каких-то масштабных изменений. Если сравнить Россию с похожими в плане климата странами, где дети не могут заниматься на улице круглый год, – с той же Норвегией, Швецией или даже Финляндией – то у нас такой инфраструктуры практически нет. Можно говорить: «А вот раньше футболисты были». Но раньше и футбол был другой. А пока весь мир развивается, мы стоим на месте. Сравнивать нет смысла.

Сейчас появляются разные развивающие курсы для тренеров. Но заинтересованы в развитии слишком малое количество людей. Тренерам надо думать, как прокормить себя. Развитие уходит на второй план. Многие видят в футболе не обучение, а чистую коммерцию. Страдает качество. Но развивая индивидуально футболистов, тоже можно хорошо зарабатывать.

Есть еще проблема с тренерским эго. Была история, когда в Туапсе на детский турнир приехала какая-то команда из деревни. Мой отец посоветовал тренеру просто присмотреться к моим соцсетям, упражнениям, которые в открытом доступе для всех желающих, на что в ответ услышал: «Да я играл… Я забивал… Я и так все это знаю». Это менталитет. Молодое поколение более открыто, а многие возрастные тренеры – не говорю за всех, но многие – считают себя великими, хотя выигрывали что-то в десять лет на чемпионате водокачки. Они никого не готовы слушать. С ними невозможно разговаривать.

Еще один момент, который тормозит детский футбол, – гонка за результатом. В Европе мальчики идут на футбол, чтобы кайфовать, а у нас они уже в семь лет должны быть чуть ли не Лионелями Месси, которые никогда не ошибаются и играют во взрослый футбол. Это же смешно. Этот посыл идет не только от таких тренеров, которым кровь из носу нужен результат, но и от родителей – дети должны всегда побеждать, тогда родители будут довольны. Тренер становится заложником результата, и в ущерб качественному футболу делает ставку на прямолинейную игру и физическое превосходство команды. Он ставит им топорную игру и растит топорных футболистов: лупанул на большого, там поборолись и забили. Это одна из самых главных проблем. Но ее не преодолеть без изменений менталитета. А он меняется крайне долго – десятилетиями.

«ЧЕРЫШЕВ – ЛУЧШИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ФУТБОЛИСТОВ, ОН СРАЗУ В МЕНЯ ПОВЕРИЛ»

– Можно ли улучшить систему подготовки и привлечь больше людей, не делая серьезных финансовых вливаний?

– Если мы говорим о строительстве инфраструктуры, то это огромные деньги. Как еще можно поменять систему? Влиять на людей – обучающие курсы, в первую очередь направленные на работу с головой самих тренеров. Инструменты у них плюс-минус одинаковые, но один развивает детей, а другой убивает в них любовь к футболу и желание играть. Один психологически развивает ребенка на современном уровне, а другой, как по советским фильмам – бороться, терпеть, превозмогать. Много ли тренеров анализируют свою работу на тренировках? Единицы. Большинство просто в следующий раз делают то же самое и считают себя великими. При этом самые топовые на каждой тренировке подмечают, где ошиблись и они в том числе. В ребенке заметить ошибку легко, а вот в себе не каждый способен не только заметить, но и признать. Кто-то сажает ребенка за ошибку в запас. А кто-то подзовет, объяснит и оставит в игре. У кого из них ребенок продолжит играть и развиваться? Очевидно. Дети прекращают ходить на футбол, потому что чувствуют себя там неуспешными. А неуспешными они себя чувствуют из-за реакции взрослых на свои ошибки.

На моей памяти, с кем я работал, лучший тренер по раскрытию футболистов – Дмитрий Черышев. Я в «Зените» восемь месяцев лечил пах. Когда восстанавливаешься, на твоем месте уже есть игроки, застолбившие за собой место, по сути, все начинается с начала. Черышев в меня как-то сразу поверил, давал игровую практику, но через время у меня снова заболел пах. Я чувствовал страх повторной травмы и играл скованно. Он много со мной разговаривал, вплоть до предложения помочь с операцией в Испании. А потом сказал мне фразу, которая меня раскрепостила: «Ты нужен мне в команде как футболист». Потом как-то пах сам собой прошел, я перестал бояться рецидива и начал играть не только за себя, но и за него. Эта фраза из его уст заняла всего пять секунд. Но этого было достаточно, чтобы окрылиться и невероятно пахать на поле. Черышев играл в Испании всю жизнь – он понимает, как психология влияет на человека.

– У вас много детей в регионах. Расскажите о их проблемах, и как их решаете?

– Самая большая проблема – с полями для дополнительных тренировок. В Томске папа с мальчиком, который занимается у меня, приходил тренироваться в манеж. Арендаторы обычно не используют поле полностью, а мальчик с папой играют где-то в углу, отрабатывают технику. В какой-то момент совершенно без жалоб со стороны арендаторов им запретили там тренироваться. Просто маленькому ребенку руководство манежа запретило заниматься. Даже деньги за тренировки отказались брать. Кроме как дебилизмом, я это никак назвать не могу. Просто выгнали талантливого паренька без видимых причин. Людям негде заниматься в зимнее время.

Как мы это решаем? Мы разработали специальный комплекс упражнений в домашних условиях – техника, гибкость, ловкость, реакция, координация, мышление через разбор игр, благо, что для этого места не нужно, активно работаем с психологией. Все это возможно.

Еще одна проблема в регионах – тренеры. Опять же, не обобщаю, но многие – это катастрофа. Как-то раз к нам в лагерь приехал мальчик, который играл просто роскошно. Не в «Зенит», но в другие сильные школы Петербурга он точно попал бы спокойно – в основу. А у себя в маленьком городке в регионе он был лишь во второй команде по своему возрасту. Почему? Тренер зашугал. У нас он играет, а там выносит с перепуга или отдает ближнему. Поэтому люди едут за тысячи километров к нам в лагерь даже на машинах. Мы умеем раскрыть ребенка. В регионах не хватает тренеров, которые понимают психологию детей и способны раскрыть индивидуальность. К сожалению, часто бывает, что через какое-то время дети, возвращаясь из нашего лагеря, играют до первой ошибки, пока тренер на них заново не наорет и не обрубит крылья. А у нас на этих ребят обращает внимание скаут «Зенита», которого мы регулярно приглашаем. Неадекватность людей, воспитывающих детей, неспособность и нежелание учиться, непринятие другой точки зрения, собственное эго – большая проблема для нашего футбола.

«ЧИНОВНИКОМ НЕ БУДУ. НЕ СМОГУ МОЛЧАТЬ О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»

– Сейчас некоторые родители увозят своих детей еще в юном возрасте в европейские клубы. Это принесет пользу?

– В плане техники я бы не сказал, что в Европе дают лучше, чем у нас. Единственное различие в детском возрасте – в отношении к футболу. Мы приезжаем на турнир с мыслями, как бы не проиграть и не опозориться. Они же приезжают, думая либо о том, как победить, либо о том, как получить от этого удовольствие. Разница в подходе к футболу.

В тренировочном процессе разницы практически нет. Разница есть лишь в головах тренеров – и это пропасть. У нас есть разные мальчики в онлайн-школе, которые сейчас уехали за границу. Парень в Мексике делает финты в игре, демонстрирует скоростной дриблинг, а раньше, играя крайним нападающим, он об этом даже не думал, хотя обострение, обводки – одна из его прямых обязанностей на такой позиции. Там он не закрывается и не боится брать игру на себя. Его мама пишет, что он возвращается с футбола счастливым, а не, извините, обосранным с ног до головы. В Сербии – то же самое. Мальчика хвалят, целуют в лоб просто за правильное действие на тренировках. Конечно, он захочет вернуться на футбол и играть еще круче. Там действуют из любви, а у нас – из каких-то своих личных амбиций.

– Расскажите о себе. Есть ли у вас планы стать тренером взрослых команд или пойти в спортивные чиновники?

– Я об этом думал пару лет назад. Но видя, как развивается моя школа, это желание ушло. Меня даже приглашали в филиал «Зенита», но у меня слишком много энергии для одной команды. В клубе я смогу ее распространить лишь на 20-30 человек, а в своей школе я могу распространить энергию, свое видение на сотни и тысячи учеников. Уже 1 200 учеников прошли наши курсы и больше десяти тысяч – бесплатные марафоны. Я хочу помогать детскому футболу в России глобально, масштабно. Еще в планах у меня за собственные деньги построить несколько полей по всей стране, где я точно знаю, что есть проблемы и перспективы.

По поводу варианта быть футбольным чиновником... Я бы очень хотел им стать, чтобы влиять на ситуацию. Но у меня нет понимания, как туда попасть. Второе – я не смогу работать, если мне будут закручивать гайки. Быть приспособленцем не смогу. Хотел бы быть чиновником – готов там работать даже бесплатно или с оплатой в зависимости от результата. Но, боюсь, на посту чиновника я увижу много несправедливости, от которой не смогу ни молчать, ни продолжать работать, не решая это. Возможно, я заблуждаюсь по этому поводу, и может там действительно люди работают во благо футбола, но пока результаты говорят сам за себя.

– Сейчас очень популярна медиалига. Школьники смотрят ее на YouTube. Как вы к ней относитесь? Это же популяризация футбола?

– Люди сделали крутой ресурс для популяризации футбола, но пока этого не происходит. Первое, что впитывают дети – что-то плохое. Так и с медийной лигой. Дети смотрят в основном не футбол, который по качеству, конечно, уступает РПЛ. Они смотрят весь остальной футбольный «Дом-2», которым продюсеры разбавляют игру в погоне за популярностью. Организаторы – молодцы. Но с точки зрения управления этой машиной со стороны РФС, я бы часть контента направил на развитие детского футбола и улучшение каких-то навыков.

Приходит в шоу Дмитрий Тарасов. Для многих детей это пример, потому что он играл на высочайшем уровне. Где-то он может выругнуться матом. Дети смотрят. Ребенок, для которого Дмитрий является звездой, перенимает его модель поведения, думая, что так и надо себя вести. От других дети перенимают стиль одежды, поведение, у каких-то персонажей высокомерность, отношение к другим, провокации… Несет ли это в себе ценность? Нет, даже наоборот. Как-то надо это фильтровать, если у РФС есть рычаги. Пока медийный футбол, к которому я хорошо отношусь, недоиспользует свой ресурс в плане качественной популяризации футбола. Это тот самый банальный пример, куда бы я постарался залезть, будучи футбольным чиновником.

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Если вам близки идеи и мысли тренера Серенкова, прочтите наш репортаж об одной из самых прогрессивных академий России «Искре», базирующейся на Дальнем Востоке и содержащейся на средства местного предпринимателя.