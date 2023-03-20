Конте пошел ва-банк, но потерял раздевалку. Дадут ли «шпоры» доработать ему до конца сезона?

ПРИВЫЧКА ПРОИГРЫВАТЬ

Перед началом нынешнего сезона на севере Лондона жили большими ожиданиями. Антонио Конте имеет за плечами богатый победный опыт (три чемпионства с «Юве», по одному с «Челси» и «Интером») и проводит со «шпорами» первый полноценный сезон. В прошлом сезоне клуб по его просьбе привез из Турина Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура, а летом отвалил 178 млн евро за Ришарлисона, Кристиана Ромеро, Ива Биссума и других игроков плюс подписал Ивана Перишича и взял в аренду Клемана Лангле. То есть при желании тренер мог практически полностью обновить состав под себя.

Казалось, что нынешний сезон должен стать прорывным, но в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» слетел в 1/8 финала он не самого грозного «Милана», в Кубке лиги запоролся на «Ноттингеме», а в Кубке Англии – на «Шеффилде». Да и в чемпионате только формально идет четвертым, тогда как по потерянным лишь шестой (правда, «Брайтон» вряд ли выиграет три своих «лишних» матча). И после очередной неудачи – 3:3 с худшей командой лиги «Саутгемптоном» при 3:1 к 74-й минуте и с пропущенным голом на 93-й – у тренера сдали нервы.

Источник фото: IMAGO

Похоже, что недовольство в нем копилось давно, потому что сначала он выдал гневную тираду во флеш-интервью, а потом развернул мысль на пресс-конференции. А еще, войдя в пресс-центр, скромно извинился за опоздание. Вроде бы мелочь, но она демонстрирует, что эту спонтанную эмоциональную речь Конте наверняка проговаривал про себя несколько раз. Ни для кого не секрет, что он живет в состоянии вечной злости, но раньше она никогда не выплескивалась вот так – публичным ушатом холодной воды на игроков и структуру всего клуба в целом. Вот несколько избранных цитат:

«Я вижу эгоистичных игроков. Игроков, которые не хотят помогать друг другу, не играют от души».

«Они не хотят играть под давлением. Они не хотят играть в состоянии стресса».

«Происходит одно и то же каждый сезон, независимо от тренера. Здесь к этому привыкли».

«Я видел тренеров, которые здесь работали раньше. Они могут сменить тренера, многих тренеров, но ситуация не меняется».

Источник фото: IMAGO

«Вы находите одно оправдание, другое. Пытаетесь найти оправдание для игроков. Хорошо, продолжайте делать это. Вы делаете только это!»

«Клуб несет ответственность за трансферы, каждый тренер, который работал здесь, несет ответственность. А игроки? Игроки? Где игроки?»

«История «Тоттенхэма» такова. Двадцать лет есть владелец, и они ни разу ничего не выиграли, но почему? Виноват только клуб или каждый тренер, который здесь работал?»

КОНТЕ ИДЕТ ВА-БАНК

Теперь в Англии гадают, что это было. Версии, в общем-то, две: опытный тренер таким образом пытался завести своих футболистов на оставшиеся 10 туров или призвал совет директоров досрочно расторгнуть с ним контракт, истекающий через три месяца.

В первом случае он действительно мог пойти ва-банк. Во-первых, игра стоит свеч. Шансы зацепиться за место в зоне Лиги чемпионов вполне реалистичные, а главный соперник на данный момент – прогрессирующий, но не самый опытный в такой борьбе «Ньюкасл». Да и что он теряет в случае неудачи, если непопадание в ЛЧ и так гарантирует ему не продление контракта?

Источник фото: IMAGO

Во-вторых, Конте проделывал нечто подобное ранее. Например, после вылета из Лиги чемпионов обращался к болельщикам с заявлением о том, что это нехватка их терпения в отношении трофеев влияет на игроков и создает неправильную атмосферу. Тогда это звучало странно, но как часть мозаики, выглядит куда логичнее.

В-третьих, очень похожий прием итальянец использовал год назад. После поражения «шпор» от «Бернли» (0:1) в конце февраля публично задавался вопросом, подходит ли он для работы в этом клубе, а позже признавал, что это высказывание было предназначено для того, чтобы бросить вызов игрокам. В последующих семи турах они одержали шесть побед, из них четыре – с крупным счетом.

В-четвертых, Конте во всех клубах использовал прессу в своих интересах. Так было в «Ювентусе», «Интере», «Челси» и сборной Италии и вообще входит в стоимость билета.

Говорят, Конте не сказал футболистам ни слова, прежде чем отправиться на пресс-конференцию.

БЫЛО ЛИ НАПАДЕНИЕ НА ЛЕВИ?

И все же он шел на колоссальный риск, поскольку реакция футболистов может оказаться прямо противоположной. Что, кстати, скорее всего, докажет правоту итальянца. The Sun утверждает, что несколько игроков «шпор» остались крайне недовольны выступлением наставника и надеются, что больше его не увидят. В паузу на матчи сборных Конте вернулся в Италию, а следующий матч у команды только 3 апреля против «Эвертона». Такое развитие событий не выглядит безумием, ведь уже сейчас понятно, что в следующем сезоне Конте тренировать здесь не будет. А раз так, чего тянуть?

Кроме того, хотя Конте, по информации Sky Sports, позже пояснил правлению «Тоттенхэма», что целью его критики была не клубная вертикаль, а исключительно футболисты, не факт, что в офисе приняли извинения, ведь слова про 20 лет без трофеев (да как он смел так нагло лгать? В 2008 же клуб взял Кубок лиги!) могут быть адресованы только владельцам и Леви. Ведь никого из футболистов 20 лет назад здесь не было.

Источник фото: IMAGO

При этом считается, что у Конте до сих пор был хороший контакт с руководством. Он неоднократно говорил о том, что на заседаниях совета директоров объяснял боссам, какие шаги надо предпринять для того, чтобы клуб сделал решающий шаг вперед. Кроме того, Леви называют персональным поклонником Конте. Говорят, на рождественской вечеринке для сотрудников фамилия тренера упоминалась на протяжении всей речи Леви. Теперь кажется, что это было в другом тысячелетии.

Так что Леви попал в непростую ситуацию – попытаться спустить все на тормозах, рискуя вызвать гнев игроков и завалить остаток сезона, лишившись Лиги чемпионов (а это статус и деньги), или поменять тренера прямо сейчас. Но на кого? Не так уж много классных специалистов: а) свободны; б) готовы сюда идти. Тем не менее, Джейми Каррагер уверен, что надо «избавить Конте от страданий уже сейчас».

ПРАВ ЛИ КОНТЕ?

Положа руку на сердце, конечно. Футболисты «Тоттенхэма» давно смирились с реальностью, которую отражает великая фраза из фильма «Залечь на дно в Брюгге»: «Говном ты не был, но и до вершин не добрался… Как “Тоттенхэм”». Это признают даже болельщики, давно требующие всерьез заняться психологией игроков и избавиться от балласта.

Сюда же стоит добавить просчеты руководства. Как вообще можно было довести ситуацию до того, что командой управляет человек с истекающим контрактом и которому на концовку сезона может быть откровенно плевать, ведь завтра его не будет? Как клуб готовится к новой трансферной кампании, если не имеет ни малейшего представления о том, кто будет руководить командой через три месяца? Что должны чувствовать футболисты в таком состоянии полной неопределенности?

Источник фото: IMAGO

Вместе с тем для всех очевидно, что и сам наставник должен взять на себя ответственность за происходящее. Ведь его именно для того и наняли, чтобы изменить психологию футболистов, убедить их в возможности достижений больших целей. Да и вообще сам он явно не безгрешен. Например, при всех тратах и попытках залатать дыры на трансферном рынке оборона все так же ужасна.

В прошлом сезоне Сон Хын Мин на пару с Мохамедом Салахом стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, а в нынешнем забил всего шесть мячей. Разве это не результат работы Конте?

По-человечески Конте жаль. Этот сезон получился для него, наверное, самым трудным в карьере. Он потерял троих близких друзей и перенес операцию на желчном пузыре, не смог сохранить контакт с командой, надолго терял из-за травм Уго Льориса и Бентанкура, на которого очень рассчитывал в середине поля.

ДИЛЕММА ДЛЯ КЕЙНА

Едва ли не единственный в команде, к кому не может быть претензий, это лучший бомбардир в ее истории, который в очередной раз пробил в АПЛ планку в 20 голов за сезон. Но и для него эта ситуация может не пройти бесследно. Я уже писал о том, что у него в 2024 году истекает контракт, а это значит, что ближайшим летом ему надо окончательно определиться с желаниями – стать иконой Севера Лондона или выиграть в карьере уже хоть что-нибудь?

После тирады Конте Кейну стоит еще раз как следует задуматься, для чего он в «Тоттенхэме». Очевидно, что и этот тренер уйдет, не справившись. Как до него уходили Маурисио Почеттино (в год, когда вывел команду в финал Лиги чемпионов), Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту, Андре Виллаш-Боаш, Гарри Реднапп, Хуанде Рамос.

И вот новый виток спирали. Летом (или весной?) будет новый тренер, новое строительство новой команды, новые надежды и новые провалы. А Кейну уже 29, и времени на всю эту ерунду у него нет. Как нет и сомнений в том, что «Челси» или «Манчестер Юнайтед» быстрее выиграют любой титул, чем это сделает «Тоттенхэм». И если Кейн окончательно это осознает, это будет самый драматичный результат нынешней ситуации для болельщиков.

Источник фото: IMAGO

А пока им остается только гадать на кофейной гуще и с завистью наблюдать за тем, как красная половина северного Лондона становится все сильнее и готовится взять первый за полтора десятка лет чемпионский титул с Микелем Артетой. Тем самым Артетой, над постулатом которого «доверяй процессу» на раннем этапе работы в «Арсенале» они так долго потешались. Процесс ведет «канониров» на пьедестал, а «шпоры» опять пытаются угадать, кто завтра поведет их в бой.

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