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Сергей Хусаинов: Судьи открыли ящик Пандоры. А если завтра ЦСКА вызовет арбитров на ковер?

На прошлой неделе тренерский штаб «Спартака» встретился с судьями. Встречу инициировало руководство клуба. Сегодня гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился подробностями встречи и объяснил, что это не было вызовом на ковер, стороны всего лишь обменялись мнениями.
Сергей Хусаинов: Судьи открыли ящик Пандоры. А если завтра ЦСКА вызовет арбитров на ковер?
21 марта 2023 18:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Напомним, во встрече принимали участие главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, со стороны арбитров - глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и Виталий Мешков.

Хотя Мележиков говорит, что это не был «вызов на ковер», по-другому это мероприятие не назовешь.

Что вы об этом думаете, вопрос арбитру ФИФА Сергею Хусаинову.

Если вы так хотите пообщаться с руководителями футбольного клуба, достаточно на такой встрече присутствия главы департамента. Мешкова-то зачем туда потащили? Подставили его.

Согласен. Он там еще и покаялся, признал ошибки. Как он теперь судить будет?

В том-то и дело.

А если завтра «Динамо» решит вызвать на ковер судей, а потом ЦСКА?

Открыли ящик Пандоры, создали прецедент. Нужно было найти какие-то другие ходы. Мешков начудил в матче «Спартака» с «Уралом». Достаточно было выступить с заявлением: ситуация изучена, приняты меры. Но нельзя было соглашаться на эту встречу.

Бывали и другие меры воспитания судей, к примеру, во времена Толстых. Он говорил напортачившему арбитру: «Иди в раздевалку и посмотри ребятам в глаза». Семейные не получат премию, не принесут домой – жене и детям – существенную прибавку к зарплате.

– Приведу вам цитату Мележикова «Мешков сам извинился и сделал это очень искренне тронуло».

Смешно, смеется Хусаинов. – Если вам от этого стало легче, больше не обращайтесь.

В ваши времена такое можно было представить?

Такого не было и быть не могло. Если арбитр ошибся, его наказывали – отстраняли от работы. Но руководитель департамента никогда не приял бы приглашение на такую беседу по душам.

источник: «Советский спорт»
Сергей Хусаинов: Судьи открыли ящик Пандоры. А если завтра ЦСКА вызовет арбитров на ковер?
Сергей Хусаинов: Судьи открыли ящик Пандоры. А если завтра ЦСКА вызовет арбитров на ковер?
На прошлой неделе тренерский штаб «Спартака» встретился с судьями. Встречу инициировало руководство клуба. Сегодня гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился подробностями встречи и объяснил, что это не было вызовом на ковер, стороны всего лишь обменялись мнениями.
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