Сергей Хусаинов: Судьи открыли ящик Пандоры. А если завтра ЦСКА вызовет арбитров на ковер?

Напомним, во встрече принимали участие главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, со стороны арбитров - глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и Виталий Мешков.

Хотя Мележиков говорит, что это не был «вызов на ковер», по-другому это мероприятие не назовешь.

– Что вы об этом думаете, – вопрос арбитру ФИФА Сергею Хусаинову.

– Если вы так хотите пообщаться с руководителями футбольного клуба, достаточно на такой встрече присутствия главы департамента. Мешкова-то зачем туда потащили? Подставили его.

– Согласен. Он там еще и покаялся, признал ошибки. Как он теперь судить будет?

– В том-то и дело.

– А если завтра «Динамо» решит вызвать на ковер судей, а потом – ЦСКА?

– Открыли ящик Пандоры, создали прецедент. Нужно было найти какие-то другие ходы. Мешков начудил в матче «Спартака» с «Уралом». Достаточно было выступить с заявлением: ситуация изучена, приняты меры. Но нельзя было соглашаться на эту встречу.

Бывали и другие меры воспитания судей, к примеру, во времена Толстых. Он говорил напортачившему арбитру: «Иди в раздевалку и посмотри ребятам в глаза». Семейные не получат премию, не принесут домой – жене и детям – существенную прибавку к зарплате.

– Приведу вам цитату Мележикова «Мешков сам извинился и сделал это очень искренне – тронуло».

– Смешно, – смеется Хусаинов. – Если вам от этого стало легче, больше не обращайтесь.

– В ваши времена такое можно было представить?

– Такого не было и быть не могло. Если арбитр ошибся, его наказывали – отстраняли от работы. Но руководитель департамента никогда не приял бы приглашение на такую беседу по душам.