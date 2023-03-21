Моуриньо не нужен «ПСЖ», он не укротит Мбаппе и Месси. Парижу нужен Зидан

ЧТО МОГ СДЕЛАТЬ ГАЛТЬЕ, ЕСЛИ МЕССИ ХОДИТ ПЕШКОМ?

Коллега Артем Зибрак написал заметку о том, что только Моуриньо может привести в Париж Кубок чемпионов. Не согласен с Артемом: кто угодно, только не Моуриньо. Привожу свои аргументы.

Понятно, что «ПСЖ» изначально был не для Кристофа Галтье. Не по Сеньке шапка. Он мог остаться, если хотя бы дошел до финала Лиги чемпионов. И то не факт. Хозяева клуба скупали всех подряд, кто мимо пробегал – достаточно вспомнить покупку Вейналдума. Капитан сборной Нидерландов блестяще сыграл на Евро-2020, вот шейхи и решили: этого тоже берем. В Париже он не заиграл, сейчас протирает лавку в «Роме», кстати, у Моуриньо.

Итак, шейхи не для того скупали всех подряд, чтоб опять бездарно вылететь из Лиги чемпионов. Не для этого они собрали в прошлом году суперзвездное трио – Лионель Месси, Неймар и Мбаппе.

Источник фото: AFLO

Неймар выбыл как раз перед ответным матчем с «Баварией», но в Мюнхене он точно ничем не помог бы. И вообще, в Париже в нем разочаровались все и явно хотят от него избавиться.

И что мог сделать Галтье, когда Месси после победы на ЧМ в Катаре просто «забил» на чемпионат Франции и вообще на футбол? Местные болельщики его уже давно называют пешеходом. Лео, наконец, выиграл главный титул в карьере, как его мотивировать на матч против «Ланса»? И как это может сделать конкретно Галтье? Кто он такой для аргентинца?

Тренер надеялся, что вот придет пора решающих битв в Лиге чемпионов и гений покажет себя во всей красе. Не показал, был бледной тенью самого себя. Если ты не вкалываешь весь сезон, в одном матче преобразиться сложно. Футбол в этом плане безжалостен даже в отношение гениев.

МОУРИНЬО И МЕССИ

Конечно, Жозе – это не Галтье, но удастся ли ему укротить Месси? А укрощать нужно будет и Жозе это умеет, но с Месси это точно не пройдет. Кто он для Лео? Известный тренер, много чего выиграл, но по жизни они не пересекались, никаких личных отношений у них нет. Это если Месси останется, что вовсе не факт.

Источник фото: AFLO

Вот, если аргентинский гений уйдет, тогда Моуриньо, безусловно, будет намного легче. И если еще заберет с собой закадычного дружка Неймара, вообще облегчит задачу любому, кто придет поднимать Париж с колен. Правда, Месси против «изгнания» бразильца. Лео считает, что «ПСЖ» только с Неймаром может победить в Лиге чемпионов. Покрывает старого друга – с Неймаром точно не победить.

МОУРИНЬО И МБАППЕ

Останется Месси или нет, но есть еще один явный лидер – Мбаппе. Килиан уже возомнил себя шейхом, повелителем «ПСЖ». Он уже ставит условия владельцам – купите Левандовски, тогда не уйду в «Реал», как это было летом. Писали, что также ставил условие избавиться и от Неймара. В общем, обстановка там еще та, и они еще претендуют на звание «дома высокой культуры быта», как говорил Шпак. То бишь - на вожделенный «ушастый» трофей.

Думаете, Жозе со всем своим авторитетом может справиться с Килианом? Сомневаюсь. Кто он для него? То же самое, что и для Месси. Вот Зидан, подозреваю, пользуется авторитетом у форварда. Бывший гениальный футболист, соотечественник, добившийся много как тренер.

Источник фото: AFLO

«ПСЖ» НЕ УКОМПЛЕКТОВАН

Как это ни странно звучит по отношению к «ПСЖ», но это именно так – команда не укомплектована. Все внимание и огромные деньги были потрачены на звездное трио: мол, три великих, три волшебника, почти гении, доставят Кубок чемпионов в Париж. И вдруг по ходу сезона выяснилось, что у команды нет нападающих – один Мбаппе.

Нет полузащиты – только прогуливающийся по газону Месси. И непонятный Неймар. Непонятный как в плане амплуа, так и в плане полезности нынешнему «ПСЖ». Кстати, оба последних числятся нападающими.

В середине поля только Верратти соответствует уровню топ-клуба. Да, есть молодые таланты – Уоррен Заир-Эмери, которому недавно исполнилось 17, и 23-летний Витинья, которому пока еще рано тянуть лямку лидера.

Источник фото: IMAGO

В этой связи странными выглядят летние приобретения Карлоса Солера и Фабиана Руиса. Первый играл себе в «Валенсии», которую сильно лихорадит в последние годы. Ничего выдающего Солер там не демонстрировал. Руис был игроком ротации в «Наполи». Не более того. Типичные середняки, явно не для «ПСЖ». Что и подтвердил сезон, оба почти не играют. Избавились от Паредеса – тоже очень странный трансфер в 2019 году из «Зенита» аж за 40 млн. Сидит теперь аргентинец на лавке в «Ювентусе». И променяли шило на мыло. Паредес хотя бы чемпион мира, можно это в программках указывать крупными буквами. Эти двое, кто вообще?

Вывод. Нужно разгонять полкоманды, желательно избавиться Неймара и Месси, и создавать команду заново. Но не уверен, что это лучше доверить Моуриньо. Вот про Зидана там выше говорилось, это да, то, что нужно сейчас Парижу.