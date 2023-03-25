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«Моуринью устроил мне ВИП-экскурсию по «Реалу», а Гвардиола даже не удосужился встретиться»

Месут Озил делится впечатлениями от завершившейся карьеры.
«Моуринью устроил мне ВИП-экскурсию по «Реалу», а Гвардиола даже не удосужился встретиться»
25 марта 2023 12:53
автор: Артем Зибрак
автор фото: arsenal.com

Пару дней назад чемпион мира-2014 Месут Озил, один из самых ярких распасовщиков XXI века заявил о завершении своей великолепной профессиональной карьеры.

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1059554

А под конец рабочей недели дал большое интервью испанскому изданию Marca, первое за семь последних лет. Последнее время он вообще стал куда разговорчивее. Но не от самолюбия, а потому, что хотел бы воздать должное всем, кто сопровождал его в этом путешествии длиною в 17 лет. Приводим самое интересное из сказанного.

«КОГДА ВПЕРВЫЕ СЫГРАЛ ЗА «ШАЛЬКЕ», ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ТАК, БУДТО ПРИЗЕМЛИЛСЯ НА ЛУНУ»

О прозвище «волшебник»: «Мой стиль заключался в том, чтобы всегда находить возможности для передач и решений, которых никто не ожидал. Думаю, отсюда и пошло это прозвище. А это значит, что фанаты радовались вместе со мной так же, как когда ходят на магические шоу. Чудо прекрасно и в футболе, и в магии».

О любви к комбинационной игре: «Я забил много голов, отдал много ассистов… А еще я отдал много предголевых передач, которые никто не считает. Момент зарождения результативной атаки очень важен, и я старался там быть. Для меня самой красивой была победа команды. Всегда старался, чтобы мои товарищи по команды блистали в полной мере, и думаю, что именно в этом заключался мой стиль игры. Я был счастлив помогать другим сиять и всегда ожидал, что вся команда будет думать так: эгоизм никогда не побеждает на поле. Никогда не понимал людей, которые говорили мне быть эгоистичнее и чаще бить по воротам».

О карьере: «Помню свое детство и помню, как мне говорили, что я никогда не добьюсь успеха, что я слишком молод, чтобы играть в футбол, и тому подобное. Но я не слушал и сосредоточился на себе. Когда подписал первый профессиональный контракт с «Шальке» и провел первые матчи в бундеслиге, почувствовал так, будто приземлился на луну. Все, что было потом – игра за «Реал» и победа на чемпионате мира – было просто бонусом, хотя и невероятным и замечательным. Кульминационным моментом в карьере, конечно, стала победа на ЧМ-2014, тут нечего и обсуждать, но весь путь был прекрасен».

«ГОРЖУСЬ, ЧТО УДАВАЛОСЬ ПОДСВЕТИТЬ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВАЖНЕЕ ФУТБОЛА»

О будущем: «Честно говоря, не знаю на сто процентов, что будет в ближайшие месяцы и годы. Но сейчас сосредоточусь на своей семье здесь, в Турции. У меня есть жена и две прекрасные дочери. Чего я больше всего хочу, так это увидеть, как растут мои дочери, а это два величайших подарка, которые я получил в жизни. Наслаждаюсь каждой секундой с ними.

В данный момент у меня нет планов стать тренером или продолжать заниматься футболом. Я в футболе почти 17 лет, и большую часть этого времени я действительно наслаждался игрой. Очень благодарен за это. Те, кто следил за моей карьерой, знают, что я не очень люблю стоять перед камерой, давать интервью и находиться в центре общественного внимания. Так что теперь меня действительно порадует немного больше спокойствия в жизни».

О поводах для гордости: «Это не титулы, победы или передачи. Больше всего горжусь тем, что у меня была возможность за счет своего имени высветить проблемы, которые гораздо важнее футбола. И сделать что-то для менее привилегированных людей, особенно в Африке и Южной Америке. Можете быть уверены, я не перестану этим заниматься и после ухода из футбола. Этому научила меня мама, когда я был ребенком, и да, я очень горжусь этим».

«С РОНАЛДУ ИДЕАЛЬНО ПОНИМАЛИ ДРУГ ДРУГА»

О выборе между «Реалом» и «Барселоной»: «В конце концов, дело было не в деньгах. Не знаю, известно ли это, но я успел побывать и в Мадриде, и в Барселоне, а разницу сделал Жозе Моуринью. Он устроил мне ВИП-экскурсию по «Реалу». Он взял меня с собой, показал стадион и все трофеи, которые они выиграли. У меня побежали мурашки по коже.

Визит в Барселону вызвал меньше восторгов, а больше всего разочаровало то, что Пеп Гвардиола даже не удосужился встретиться со мной. До той поездки мне очень нравился стиль игры «Барселоны», и я мог представить, как играю за нее, но «Реал» выложился на полную. Так что Моуринью, без сомнения, был самым важным фактором в том решении. После этих поездок решение было на сто процентов очевидным: я хочу быть мадридиста».

О презентации в «Реале»: Мне был всего 21 год, но я уже играл со сборной Германии на ЧМ-2010 и имел опыт игры в Европе с «Вердером». Тем не менее, в тот день очень переживал. Так много фотографов и журналистов сконцентрировались только на мне, я с таким никогда не сталкивался. День был непростым, я очень нервничал. Но это был особенный день, потому что нет другого такого клуба, как «Реал», когда дело доходит до презентаций. В этот день вы понимаете, на каком уровне находитесь».

О Моуринью: «У нас были прекрасные отношения. Он всегда знал, как мотивировать меня, как делать лучше с каждым днем. Он невероятный тренер, и я горжусь тем, что играл под его руководством».

О Криштиану Роналу: «Было очень весело играть с Роналду, который для меня является лучшим игроком всех времен. Мы оба отлично понимали друг друга на поле, все было идеально. Я пасовал, он забивал. Отдавать передачи игроку, который почти никогда не промахивается, было подарком».

О Серхио Рамосе: «Он лучший защитник, с которым я когда-либо играл. С самым сильным характером. В то время он был еще очень молод, но уже обладал очень крепкой психикой. Это было потрясающе. Было очевидно, что рано или поздно он приведет «Реал» к победе в Лиге чемпионов. Он настоящий босс. В то время он был одним из моих лучших друзей. Нам было очень весело вместе, и мы проводили много времени вне тренировок. Для меня было важно быстро адаптироваться в «Реале», и он мне очень помог. Даже спустя более десяти лет мы поддерживаем связь – время от времени посылаем друг другу сообщения и, конечно, следим за карьерой».

«ОБЫГРАТЬ «БАРСЕЛОНУ» БЫЛО ПОХОЖЕ НА ОРГАЗМ»

Об Эль-Класико: «Думаю, пережил лучший период Эль-Класико, когда противостояние «Реала» и «Барселоны» было на пике, вплоть до полуфинала Лиги чемпионов! Это были вечеринки, на которых было все. Это был Моур против Пепа, Роналду против Месси… В настоящее время, я бы сказал, Эль-Класико потерял интенсивность и эмоциональность. Обыграть «Барселону» в то время было похоже на оргазм, потому что это были невероятно сложные матчи. Должен также сказать, что наше поражение 0:5 в ла лиге в 2010 году было одним из моих самых больших кошмаров на поле. Я провел много матчей, участвовал во многих дерби, но ничего подобного Эль-Класико не будет».

Об отъезде из Мадрида: «Было очень грустно покидать Мадрид. Помню эти эмоции в аэропорту. Я провел в «Реале» и этом городе три отличных года, был очень счастлив, но что-то пошло не так. Внезапно, в начале того сезона, мне стало не хватать игровых минут, а между мистером Флорентино Пересом и моим отцом и по совместительству агентом возник конфликт. Пришлось искать новый клуб. Было тяжело. В тот момент, когда самолет взлетел, у меня потекли слезы. Тогда я понял, что все кончено.

Хотел бы изменить то решение? В то время оно казалось правильным, потому что из-за конфликта между моим отцом и господином Пересом я беспокоился, что у меня опять не будет игрового времени, если я не уйду. Так что трудно сказать. Но, конечно, я бы хотел, чтобы мы смогли разрешить ту ситуацию иначе».

«ВЕНГЕР – НАСТОЯЩИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»

О времени в «Арсенале»: «Первые годы были очень хорошими. Мы играли в Лиге чемпионов, у нас была отличная команда с классными игроками и невероятным тренером Арсеном Венгером. После того, как он ушел из клуба, для меня многое изменилось. Но мне неинтересно снова подливать масла в огонь. Теперь я расслабился и желаю болельщикам «Арсенал», которые всегда меня поддерживали, всего наилучшего. Буду рад за них, если они смогут отпраздновать чемпионство в премьер-лиге. Они заслужили это!»

Об Арсене Венгере: «Он настоящий джентльмен. Всего очень уважителен. Когда он ушел из клуба, что-то исчезло. У нас были прекрасные отношения, и я чувствую привилегию от того, что он был моим тренером в «Арсенале».

«НОЧЬ В РИО БЫЛА ЛУЧШЕЙ В КАРЬЕРЕ»

О победе на ЧМ-2014: «В моей карьере было много невероятных побед, но эта была чем-то особенным. Во время торжества очень сложно осознать, что произошло. Ночь в Рио была лучшей в моей футбольной карьере. Даже сейчас, когда говорю об этом, улыбка не сходит с лица, и мурашки по коже. Вау, какое прекрасное воспоминание!»

Об уходе из сборной Германии: «Не хочу подливать масла в огонь. В конце концов, мы с DFB разошлись во мнениях, поэтому я покинул сборную после ЧМ-2018. Несколько недель назад у меня была очень теплая встреча в Штутгарте с Йоги Левом. Между нами снова все в порядке. У меня никогда не было с ним личных проблем, и мы вместе добились большого успеха. Просто ему нужно было дистанцироваться от всего, что окружало команду после ЧМ-2018».

БЛИЦ

Лучший партнер: «Индивидуально я бы выбрал Криштиану Роналду, но лучший лидер – Серхио Рамос, а лучший нападающий – мой мальчик Бензи (Карим Бензема – прим. ред.)!»

Лучший тренер: «Жозе Моуринью – лучший тренер XXI века. Его тактическое мышление – это нечто невероятное, но и его манера говорить в раздевалке... А как он всегда защищает свою команду перед СМИ! Он действительно тренер мирового уровня».

Лучший соперник: «Месси. Думаю, все знают, почему».

Клуб в сердце: «Для меня это личный вопрос. В Германии всегда болел за «Шальке», а в Турции – за «Фенербахче». В детстве они были двумя моими любимыми клубами, и для меня большая честь, что удалось поиграть за оба».

источник: «Советский спорт»
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