История одного падения. Грустный день рождения Мануэля Нойера

«Бавария» взорвала футбольный мир, уволив Юлиана Нагельсманна, и назначив Томаса Тухеля. Неожиданно? Только на первый взгляд. За последние два года мюнхенцы снова стали «ФК Голливуд». Нагельсманна тоже касается. Ниже практический урок - как «потерять все полимеры» за полгода и из божества стать никем.

Ману Нойера немцы любили. Молодой вратарь ярко начал в «Шальке». В Лиге чемпионов отбил пенальти от друга детства Озила. Перешел в «Баварию». Там фанаты напряглись, Нойеру устраивали с ними встречу, где его попросили не целовать эмблему и никогда не брать капитанскую повязку.

Чемпионат мира-2014 Нойер провел блистательно. Он был лучшим игроком того турнира, он задал новый стандарт игры вратаря - далеко за пределами штрафной. В матче с Алжиром он сделал 21 касание мяча вне штрафной. Это было невероятно. Настолько, что забылись все скабрезные слухи (о гей-лобби в сборной). Баварские сердца тоже оттаяли. Повязка дошла до Ману, и это никого больше не волновало. Десятилетие немцы считали, что у них лучший вратарь Европы. Акции Нойера не обрушил даже провальный ЧМ-2018. Возможно, так не преклонялись даже перед Оливером Каном.

Кстати. У Кана (помните же?) были очень плохие отношения с Йенсом Леманном. Вплоть до «не разговариваем». В 2006-м весь мир с умилением наблюдал, как Кан, чья внешность и характер никак не предполагали никакой романтики - подошел к Леманну и подбодрил его перед серией пенальти. Кан сейчас - руководитель «Баварии»

У Нойера тоже не все в порядке в отношениях с конкурентом. Марк-Андре Тер Штеген даже просил вызывать его только на те игры, где Нойера не будет. Вероятно, сейчас пришел его час.

Постоянные победы притупляют концентрацию. Кто-то с этим справляется лучше, кто-то хуже. Нойер не справился.

Переходя в «Баварию» из «Шальке», он умудрился притащить с собой персонального тренера. Тони Тапалович сам играл за «Шальке», молодой Ману рос на его глазах, они сдружились, а потом Тони стал тренером. «Бавария» вообще не очень идет на такие компромиссы, но тут согласилась. Пусть Ману будет комфортнее.

При Хайнкесе, а тем более при Гвардиоле и Анчелотти Тапалович особо не высовывался. Период Ханси Флика был очень скоротечен. Но вот с Нагельсманном и вратарь, и его тренер - общего языка не нашли сразу. Нойер и Тапалович работали так, как считали нужным сами. Тренера это бесило, но приходилось терпеть.

В какой-то момент (сейчас это очевидно) Нойер, видимо, почувствовал себя наместником бога на земле. Его высокомерие выросло до непомерных границ (играла и сборная и он сам - отнюдь не идеально).

Приехав в Катар, немцы решили начать с акционизма. Устроили пантомиму перед игрой с Японией. Большинство команды было против, и просили этого не делать, но Нойер и его друг Леон Горецка настояли. Матч Германия проиграла, а затем вылетела из турнира.

Зимой случилась настоящая катастрофа. Нойер поехал кататься на горных лыжах (футболистов часто в этом ограничивают, но Ману уже несколько лет делал только то, что считает нужным он сам). Немцам вообще с горными лыжами не очень везет - Михаэль Шумахер едва не закончил жизнь на склоне, врезавшись головой в камень. Та жизнь, которую он ведет после этого - вряд ли стоит называться жизнью.

Нойер головой не бился. Он «всего лишь» сломал ногу. Сложно, открыто, со смещением. Вернется ли он в футбол - неизвестно.

«Бавария» была вынуждена экстренно покупать вратаря. Забрала швейцарца Зоммера из Гладбаха (за 8 миллионов евро). Нагельсманн, разумеется, был в бешенстве. А в еще большем - Хасан Салихамиджич. 23 января директор «Баварии» выгнал из клуба Тапаловича - Зоммеру этот тренер не нужен, а все руководство «Баварии» он вывел из себя давно. Нойер что-то робко прокомментировал, но ему сейчас не до этого - надо разбираться с ногой.

Летом 2022-го Нойер все еще был одним из лучших вратарей мира. Сейчас он без пяти минут инвалид, смутьян, акционист, в общем, кто угодно - но не топ-вратарь

Волна скандалов и склок смыла и Нагельсманна, которому явно не хватило терпения в работе с «ФК Голливуд» (так Баварию прозвали еще в 90-х). В какую «Баварию» вернется Нойер? И вернется ли? И что теперь будет со сборной (сегодня играет с Перу)?