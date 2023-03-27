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Первый после Конте. От Почеттино до Нагельсманна: шесть вариантов для «Тоттенхэма»

После отставки итальянского тренера Даниэлу Леви надо снова ломать голову, кому доверить проект.
Первый после Конте. От Почеттино до Нагельсманна: шесть вариантов для «Тоттенхэма»
27 марта 2023 17:43
автор: Артем Зибрак
автор фото: IMAGO

В воскресенье «Тоттенхэм» уволил Антонио Конте с поста главного тренера. Итальянцу не простили острых высказываний после очередной неудачи, когда он наехал разом и на игроков, и на клубных боссов, вспомнив о том, кто объединяет последние 20 лет без побед (Кубок лиги не в счет).

До конца сезона его будет подменять Кристиан Стеллини, его бывший ассистент, но ясно, что это временное решение, и летом команде потребуется новый главный тренер. Попробуем разобраться, кто лучше всех подходит на эту должность.

МАУРИСИО ПОЧЕТТИНО, 51 год – без работы

Главный аргумент: лучший тренер в современной истории «шпор»

Что ни говори о скандальности Конте, но он абсолютно верно указал на психологические проблемы команды. Эти футболисты годами ничего не добиваются и уже даже не чувствуют трофейного голода. За исключением Гарри Кейна, игроки «шпор» смирились со своей посредственностью и растеряли командный дух. Заново собрать их в действительно претендующий на высоты коллектив – из категории «задача тысячелетия».

Источник фото: IMAGO

Но есть один тренер, который уже приезжал в Лондон при всех тех же вводных данных и почти сотворил чудо, когда почти навязал «Лестеру» чемпионскую гонку в 2016 году и притащил команду в финал Лиги чемпионов-2019. Имя ему Маурисио Почеттино. Он высоко квалифицирован, профессионален, умеет находить подход к футболистам и раскрывать их потенциал, уверен в себе, но вместе с тем прислушивается к критике. Он знает многих игроков, а они – его, а это значит, что появление аргентинца наверняка приведет раздевалку в восторг. Неплохо для начала, не находите?

ЮЛИАН НАГЕЛЬСМАНН, 35 лет – без работы

Главный аргумент: сочетание современности и опыта

Нагельсманн – главное лицо нового поколения так называемых лэптоп-тренеров. В «Баварии» у него возникли проблемы с раздевалкой, так что переезд на Север Лондона кажется дискуссионным.

Тем не менее, он очень умен, силен в анализе и тактическом управлении матчами, проповедует быстрый футбол, который так подходит АПЛ, и уже в своем совсем младенческом для тренера возрасте обладает впечатляющим опытом работы с «Лейпцигом» и «Баварией». Мюнхенские звезды его съели, но они и позубастее, чем лондонские. Если Нагельсманну удастся убедить англичан пойти за собой, ему будет по силам привести их на вершину.

Главное в этом случае – не торопить тренера с результатом, а дать время, как когда-то Почеттино.

Источник фото: IMAGO

КРИСТИАН СТЕЛЛИНИ, 48 лет – «Тоттенхэм»

Главный аргумент: Конте на минималках

Собственно, не обязательно уже сейчас искать нового главного тренера. Почему бы не дать шанс тому, кто уже неплохо проявлял себя, когда Конте улетал в Италию на операцию на желчном пузыре? Сама философия Конте достаточно эффективна, что он подтверждал почти везде, где работал. Проблема всегда была в характере самого главного тренера, от которого неизбежно уставала любая команда. А значит, тот же стиль игры при отсутствии барьера с коллективом могут дать очень приличные результаты. А главное, делать ничего не надо. Достаточно просто посмотреть, что у Стеллини получится весной.

Источник фото: Livemedia / Matteo Papini

ЛУИС ЭНРИКЕ, 52 года – без работы

Главный аргумент: стильный футбол

Если Стеллини – это Конте на минималках, но Луис Энрике – второй Хосеп Гвардиола. И противостояние двух этих адептов «тики-таки» (условно назовем ее так) станет украшением чемпионата Англии. Да, Энрике не удалось выиграть со сборной Испании чемпионат мира, а вылет от Марокко получился удручающе болезненным, но это тренер с четким и интересным видением игры, умением поставить результативный, стильный, атакующий футбол. В конце концов, если «Тоттенхэм» все равно не про трофеи, то почему бы хотя бы не научиться получать от игры удовольствие и не порадовать болельщиков зрелищем?

Источник фото: DPA

РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБИ, 43 года – «Брайтон»

Главный аргумент: яркий атакующий футбол

Еще один тренер, который пока не столько про трофеи (еще раз ха-ха-ха!), сколько про классную атакующую игру. Раз уж мы допускаем такой подход и рассматриваем Энрике, надо дать шанс и итальянцу.

Он уже несколько лет стучится в топ-клубы. Сначала очень мощно поработал с «Сассуоло», сделав уверенным середняком из первой половины турнирной таблицы (однажды за сезон забили 69 мячей), затем в своем единственном сезоне взял золото с «Шахтером» (помнится, Зарема Салихова очень хотела его в «Спартак»), а сейчас ярко работает в «Брайтоне», умело распоряжаясь наследством Грэма Поттера – 13 побед и 54 гола в 25 матчах. Из раза в раз ему удается сделать имеющихся в распоряжении футболистов лучше, и для «Тоттенхэма» это может стать ключевым умением.

Источник фото: IMAGO

РУБЕН АМОРИМ, 38 лет – «Спортинг»

Главный аргумент: восходящая звезда

Сейчас все идет к тому, что Аморим – новый Жозе Моуринью. Совсем молодой по тренерским меркам специалист выигрывал со скромной «Брагой» Кубок португальской лиги и приводил «Спортинг» к золотым медалям, всего вторым для клуба в XXI веке. Современный, стильный, умный, с сильным менталитетом победителя. И очно показал класс – четыре очка в матчах с «Тоттенхэмом» в группе Лиги чемпионов и победа над «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы. Чем не доказательство высокой квалификации?

Источник фото: Keystone Press Agency

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источник: «Советский спорт»
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