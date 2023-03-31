Герой Кубани, голландский турист и не получившийся Моуринью. Иностранные тренеры РПЛ, часть 13

Продолжаем наш сериал о тренерах-легионерах в РПЛ. В прошлый раз мы вспоминали мощный «Зенит» Лучано Спаллетти, мучения Олега Протасова в «Кубани» и «Роторе» и яркую «Сибирь» Игоря Криушенко.

ДАН ПЕТРЕСКУ, Румыния – 97 матчей: 43-29-25

Клубы: «Кубань», «Динамо»

Достижения: -

Годы в России: 2010-2014, 2016

Известнейший румынский футболист (играл в «Челси», доходил до финала Кубка чемпионов со «Стяуа», провел 95 матчей за сборную) тренировать начинал ассистентом у Вальтера Дзенги и стал довольно быстро добиваться успехов в самостоятельной работе, а в Россию приехал после победы в чемпионате Румынии с «Унирей».

Приехал неожиданно в «Кубань», которой предстояло вернуться в РПЛ. Тренер идеально справился с задачей: 24 победы в 38 турах и уверенное первое место. Кстати, это был тот сезон, когда в премьер-лигу с пятого места ФНЛ заскочил еще один краснодарский клуб – тот, что давно отчаялся воплотить мечту Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в основе.

Перед стартом в премьер-лиге «Кубань» серьезно обновилась, а главным приобретением стал нападающий Ласина Траоре. По словам тренера, когда он попросил владельца Олега Мкртчана купить форварда, тот заявил, что больше 1 млн евро ни за кого платить не будет, а Траоре стоил 4 млн. «Я встал на колени и сказал: «Возьмите Траоре! Вы никогда не пожалеете об этом!» Босс не захотел, но следующий день он позвонил мне и одобрил трансфер. Через год продали его за 25 млн!», – рассказывал Петреску. На следующий сезон не без его усилий в РПЛ приехали будущие спартаковцы Араз Озбилиз и Ивелин Попов.

В «Кубани» тренера очень ценили, и было за что. Румын стабильно давал результат, а в том космическом переходном сезоне из 44 туров занял почетное для выходца из ФНЛ восьмое место и вернул болельщиков на трибуны. Казалось, этот союз будет вечным. По рассказам Петреску, однажды Мкртчан предложил ему контракт на 25 лет, но в следующем сезоне тренер ушел после четырех туров, причем из-за длительной дисквалификации эмоциональный специалист ни разу не побывал у кромки поля, а во время матча с «Мордовией» был замечен в туалете подтрибунного помещения, откуда и пытался давать указания.

Удивительно, что Петреску совершенно не помнит обстоятельств ухода. Летом 2021 года он рассказывал: «В следующем году владелец дал мне новый контракт, но потом я не выиграл в дерби, и он меня выгнал. Я был в шоке…» Во-первых, матч с «Краснодаром» действительно был для Дана последним, но он его выиграл 2:1. Во-вторых, в августе 2012-го он говорил следующее: «Сейчас мне нужны перемены, новый вызов, поэтому я попросил руководство меня отпустить, и очень признателен им за понимание».

Вторая версия звучит правдоподобнее, потому что на тот момент денег в «Кубани» не оставалось (Евгений Фролов потом вспоминал о супе из одного желтого бульона в столовой), а Петреску через четыре дня возглавил «Динамо». Здесь он стабильно набирал очки и периодически выдавал победные серии – в ноябре 2012-го даже грохнул подряд «Зенит», «Спартак» и «Рубин» с общим счетом 11:1, после чего Артем Дзюба назвал Унаи Эмери тренеришкой, а во главе красно-белых встал Валерий Карпин. Правда, 3:0 с «Зенитом» – результат брошенной в голову Антону Шунину петарды, и все же к тому моменту динамовцы вели в счете.

Разрыв под конец следующего сезона получился обидным. Перед его стартом динамовцы оптом закупили у разваливающегося «Анжи» Игоря Денисова (его Петреску называл «русским Роем Кином»), Юрия Жиркова, Кристофера Самба, Владимира Габулова и Алексея Ионова и очень рассчитывали на место в призерах, но осенью «Динамо» вылетело из Кубка в Белгороде, а весной выиграло только два матча из пяти, и после 0:4 в Махачкале тренер был уволен.

В последующие девять лет Петреску девять раз менял место работы. Он тренировал и в Румынии (трижды приходил в ЧФР, с которым выиграл четыре золота), и в Катаре, и в Китае, и в ОАЭ, и в Турции, но нигде не проработал больше года. Показательный случай: в январе 2021 года Петреску возглавил «Кайсериспор», а в феврале (две победы в восьми матчах) ушел. Лишь в ЧФР, который он в третий раз возглавил в августе 2021-го, задержался надолго. Сейчас идет с командой на втором месте в двух очках от «Фарула».

РУУД ГУЛЛИТ, Нидерланды – 13 матчей: 3-3-7

Клуб: «Ахмат»

Достижения: -

Годы в России: 2011

Довольно анекдотичная, если вдуматься, история. Гуллит был суперфутболистом, выигрывавшим «Золотой мяч», чемпионат Европы и Лигу чемпионов, и поначалу казалось, что тренером тоже станет выдающимся. Еще не завершив профессиональную карьеру, он поступил на тренерский мостик «Челси», с которым выиграл первый трофей за 26 лет – Кубок Англии. И стал первым не британским тренером, кому это удалось.

Затем он возглавлял «Ньюкасл», «Фейенорд» и «Лос-Анджелес Гэлакси», но в Грозном перед приглашением почему-то не обратили внимание на то, что между всеми этими клубами в карьере Гуллита были очень солидные паузы – пять лет между первым и вторым, два года между вторым и третьим, а к приезду в Россию он три года просто наслаждался жизнью.

То были очень сытые для РПЛ годы. Клубы тратили баснословные по нынешним меркам деньги на игроков. В Россию приезжали Роберто Карлос и Самуэль Это’О, Гус Хиддинк и Лучано Спаллетти, Халк и Аксель Витсель. Вот и в Грозном решили удивить, позвав тренера с мировым именем. Как водится в таких случаях, голландца встретили очень пышно. В клубе всерьез рассчитывали на то, что он приведет к еврокубковому успеху.

На деле все вышло совсем иначе. Гуллит проигрывал матч за матчем, но выглядел расслабленным, всегда был в хорошем настроении, в выездных матчах гулял по городам, показывал футболистам фокусы и вообще создал у большинства впечатление туриста. Голландец обещал «сексуальный футбол», но выиграл только три матча из 13, и после его отставки Шамиль Асильдаров говорил, что «все стало лучше».

Клуб обвинил тренера в том, что ему интереснее «бары и дискотеки», и уволил. Как показала жизнь, Гуллиту действительно уже не было интересно поле. «Ахмат» так и остался его последним местом самостоятельной работы. Лишь в 2017 году он на несколько месяцев согласился помочь Дику Адвокату в сборной Нидерландов, но то ж сборная. Сами понимаете, собирается она нечасто.

В последние годы 60-летний Гуллит смотрит на футбол со стороны и регулярно обсуждает игру в прессе: критикует Ваута Вегорста и Вирджила ван Дейка, видит Хакима Зиеша в «Барселоне» и называет Лионеля Месси лучшим игроком своего времени.

ЖОЗЕ КОУСЕЙРУ, Португалия – 28 матчей: 12-8-8

Клуб: «Локомотив»

Достижения: -

Годы в России: 2011-2012

В качестве футболиста выше второй португальской лиги не поднимался, а на виду оказался благодаря тому, что в 1993-1997 годах возглавлял профсоюз футболистов. Благодаря этому даже заскакивал на должность спортивного директора «Спортинга».

Самостоятельно тренировать он начал четыре года спустя. Сначала вывел «Алверку» в примеру (правда, удержать там не сумел), затем успел провести полгода в «Витории Сетубал», как подоспело предложение от «Порту». От такого не отказываются, но отведенную ему вторую половину сезона Коусейру провел ни шатко ни валко – всего восемь побед в 17 играх и вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Интера».

К моменту приезда в «Локомотив» у Коусейру (как и Петреску) сложилась репутация кузнечика, скачущего из команды в команду. С 2006 года, то есть за пять лет до приглашения из Москвы он успел поработать с «Белененсишем», молодежными сборными Португалии, литовским «Каунасом», сборной Литвы, турецким «Газиантепспором» и «Спортингом», где одно время даже одновременно занимал должности главного тренера и спортивного директора.

Сочное резюме опытного тренера, ставшего третьим в эпоху Ольги Смородской после Юрия Семина и его тезки Красножана. Не сказать, что она так уж сильно промахнулась с его кандидатурой. Коусейру начал с 12-матчевой беспроигрышной серии (журналисты даже стали сравнивать его с Жозе Моуринью), провел команду в групповой этап Лиги Европы, а затем и в 1/16 финала и завершил первую часть переходного сезона в пятерке. Но весной все рухнуло – вылет от крепкого, но посильного «Атлетика» (2:1, 0:1), разгром от «Рубина» (0:4) в Кубке России, восемь туров без побед на финише в верхней пульке и, как следствие, седьмое место, оставившее команду без еврокубков.

Несмотря на результаты и регулярное несогласие со Смородской по кадровым вопросам (был против приобретений Виктора Обинны и Мануэля да Кошты, еле отстоял Дмитрия Тарасова), даже у нее оставил позитивное впечатление: «С Жозе мы расстаемся по-человечески, по-доброму. Я считала, что он понимает в тренерском деле. И это так – он действительно тренер. Есть причины, по которым не получилось. Его работу провальной я не считаю. Место в таблице – провал, но работа – нет».

Хорошо отзывались о тренере и многие футболисты, в том числе Марат Измайлов, Дейвидас Шемберас и Сергей Овчинников. Видимо, тот «Локо» просто не был готов к атакующему футболу, который пытался поставить тренер. И в этом нет ничьей вины. Впоследствии он руководил «Виторией Сетубал» и «Эшторилом», а в 2018 году занял должность технического директора сборной Португалии.