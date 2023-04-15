Два пенальти и немного нервов. ЦСКА победил «Урал» без Карраскаля и Медины

Травка зеленеет, солнышко блестит

Карраскаль с Мединой в запасе всё сидит.

Матч в Екатеринбурге при ясном небе и нулевой температуре колумбиец и парагваец начали на лавке. Первый из них увял на кочковатых мартовских полях, а второго потеснил из стартового состава поймавший кураж Иван Обляков. Переместившись с позиции левого латераля на свою профильную – инсайда.

По-прежнему пользуется безграничным тренерским доверием форвард таранного плана Антон Заболотный. Он борется-старается, обеспечивая глубину атаки. Правда, с завершением у него не все в ажуре.

Соперники решили не превращать этот матч чемпионата в репетицию кубковой встречи, которая пройдет в Москве уже в ближайшую среду. В том есть логика: финал Пути РПЛ состоит из двух игр, ответная намечена на 3 мая. Армейцы после разгрома «Химок» в предыдущем туре поменяли только вратаря: на пост номер один вернулся Игорь Акинфеев, отметивший свой 37-й день рождения.

А в стартовом составе хозяев неожиданно появились форвард Эрик Бикфалви и полузащитник Юрий Газинский. Увы, автор первого российского гола на ЧМ-2018 (в матче с Саудовской Аравией) покинул поле уже к 20-й минуте, держась за плечо. После столкновения во вратарской с Акинфеевым, зафиксировавшим мяч.

Источник фото: ФК «Урал»

К тому моменту армейцы успели открыть счет. Гол венчал размашистую комбинацию «восток – запад» с проникающей передачей Бактиера Зайнутдинова с угла штрафной за спину защитника Сильвие Бегича. Тот прозевал рывок Заболотного, который не промахнулся с пяти метров.

Сработал незыблемый закон футбола. Пятью минутами раньше гола гостей жирный момент упустил Бикфалви. Он, как и Заболотный, выскочил из-за спины защитника (Игоря Дивеева), откликнувшись на передачу Егорычева. Форварду хватило времени подработать мяч и пробить, но выручил капитан ЦСКА, ногой парировав удар.

В концовке тайма хозяева едва не сравняли счет со штрафного, который на ровном месте привез бразилец Роша. Акинфеев небрежно выстроил стенку из трех игроков и сам спрятался за ней, а Рай Влут пальнул метров с тридцати в перекладину.

Второй тайм уральцы традиционно проводят сильно. В отличие от ЦСКА. Решающим в матче стал пенальти, заработанный неутомимым Зайнутдиновым на 55-й минуте. На «точку» рефери Владислав Безбородов указал не сразу. Команды три минуты без пауз гоняли мяч. Лишь после этого команда WAR помогла арбитру разобраться в ситуации. Сфолил автор победного кубкового гола «Спартаку» Фаниль Сунгатулин, заменивший Газинского. Чалов не оплошал.

Поведя 2:0, гости начали играть на отбой. Требовались свежие силы, но тренер Владимир Федотов с заменами не спешил. В результате уставший Зайнутдинов обнял и повалил на газон Бегича при подаче углового. На этот раз Безбородов назначил пенальти без посторонней помощи. Каркас ворот пришел на помощь Влуту – мяч от стойки влетел в сетку. Есть первый домашний гол «Урала» в ворота ЦСКА за последние 9 лет!

Только на 73-й минуте Федотов вспомнил о Карраскале. Когда в обороне армейцев полыхал пожар. Колумбиец вышел и показал запредельный для российских футболистов уровень. Чудо-передачей со своей половины он вывел к воротам Чалова. Но форвард с 14-ю голами не сумел переиграть выдвинувшегося ему навстречу вратаря Илью Помазуна. Страж ворот парировал мяч ногой.

В концовке кадровый ведущий форвард-башня уральцев Алексей Каштанов, вышедший с лавки, пробил рядом со штангой. Акинфеев проводил мяч глазами.

Заболотный ответил рейдом в штрафную площадь и ударом в Помазуна.

«Урал» при тренере Викторе Гончаренко, пропускавшем последний из трех матчей дисквалификации, потерпел четвертое поражение подряд, но остался на 10-м месте. Уже забыта беспроигрышная серия из 16-ти игр. Ситуацию может исправить только успех в Кубке.

Встреча ЦСКА и «Урала» 19 апреля станет для соперников пятой в нынешнем сезоне. Они дважды сыграли на групповом этапе розыгрыша Кубка, а также столько же раз в чемпионате.

Армейцы трижды праздновали победу, уральцы выиграли только домашний матч, да и тот по пенальти.

Источник фото: ПФК ЦСКА

СТАТИСТИКА

«Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА – 1:2 (0:1). 15 апреля. «Арена Екатеринбург». 9026 зрителей (35061)

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Бобровский (Санкт-Петербург). АВАР: Ерёмин (Москва)

Голы: 0:1 – Заболотный, 13. 0:2 – Чалов, 58 (с пенальти). 1:2 – Влут, 65 (с пенальти).

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков-к, Бегич, Газинский (Сунгатулин, 19), Егорычев (Ранджелович, 66), Мишкич, Сиссе (Юшин, 66), Бикфалви, Влут (Каштанов, 83).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Гайич, Зайнутдинов (Карраскаль, 73), Зделар, Мендес, Обляков, Чалов (Ермаков, 81), Заболотный.

Предупреждения: Каштанов (90), Мишкич (90+2)