«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России

В прошлом раунде от неистового Евгения Калешина и его парней пострадало «Динамо». Правда в Москве команда с берегов Волги большую часть матча была сосредоточена на обороне собственных ворот, организовывая грамотные и быстрые контратаки. И ничья в основное время была счастливым стечением обстоятельств. Ну а потом была феерия в исполнении Сергея Волкова, который и затащил команду в полуфинал Пути регионов.

Волков зарешал!

В родных стенах, где весь город вышел на улицу, чтобы поддержать своих любимцев, играть в закрытый футбол было категорически невозможно. Стадион был забит под завязку, сотни болельщиков наблюдали за матчем через забор, а ещё на экране перед ареной. И футболисты в красной форме своих не подвели.

Стартовый отрезок остался за хозяевами, но отличиться волжане не сумели. А вот у «Спартака» был великолепный шанс. На 21-й минуте в ворота Волкова был назначен пенальти. Бальде несерьёзно отнёсся к оппоненту и пробил по хрестоматийному – с правой в левый от себя угол. Голкипер уверенно принял этот подарок судьбы, и начались нервы.

Неистовый Евгений Калешин

За всю свою карьеру футболиста нынешний наставник «Акрона» особыми эмоциями не выделялся. Упёртый был и цепкий, мастеровитый, но не эмоциональный. А вот в роли наставника просто горит на работе, как принято в таких случаях говорить. Он перекрикивал бушующий стадион, подсказывая подопечным, куда надо бежать и что делать. В какие-то моменты на такой волне общался со своим помощником, что казалось драки не избежать.

Источник фото: РИА Новости

Понятно, что это впечатления со стороны. И какая же разительная разница между эмоциями наставника и его подопечных. Волжане не паниковали даже в концовке, когда красно-белые устроили натуральный штурм владений Волкова. На протяжении всего игрового времени лишь считанное количество раз защитники играли на вынос. В остальных случаях это был первый пас в атаку. Хозяева позволяли себя даже обыгрываться назад, чтобы не потерять мяч и иметь возможность разбежаться под заброс в центр.

И это было самым удивительным впечатлением от поединка. И эта невероятная уверенность в своих возможностях, и вера в правильность тактики, которую ставит Калешин, и привела к сенсации. «Спартак» хорошо провёл вторую половину первой половины игры, но в концовке слишком рано красно-белые начали посматривать на секундомер. За пять минут Максименко дважды доставал мяч из своих ворот. И это ещё хорошо, поскольку хозяева могли забивать как минимум дважды.

Абаскаль нервничал, «Спартак» ещё больше

Во втором тайме хозяева продолжали гнуть свою линию, не отходя от плана на игру. И были у «Акрона» моменты, чтобы увеличить разрыв в счёте. Но чем ближе секундометр приближался к отметке 90 минут, тем глубже задвигали оппонентов к воротам гости московские визитёры. Гол залетел в ворота Волкова всё-равно неожиданно. Тавареш шикарно поймал мяч на правую и запустил снаряд в дальний угол. Все остальные футболисты, включая вратаря «Акрона», заворожённо следили за траекторией.

После этого был классический навал, с которым «Акрон» успешно справлялся. Полевые игроки не утратили спокойствие и не проявляли даже намёков на панику. Они всё также дорожили мячом, играли на свободного партнёра и регулярно выбирались на чужую половину. Свой вклад в победу внесли и болл-бои.

Источник фото: РИА Новости

Парни, которые за воротами подавали мячи, заслуживают отдельного внимания и даже аплодисментов. После каждого неточного удара кто-то из спартаковцев бежал к ним и просил мяч, слышал в свой адрес убедительное: «Нет, я Сергею отдам». А Сергей (Волков) не всегда спешил за этим мячом. И ведь не возразишь воспитанникам школы «Акрона», назначен удар от ворот, вратарю и отдадим.

Но этот лишь один из забавных моментов, которые бросились в глаза. Ну и запомнилась, конечно, атмосфера на стадионе. В российских регионах лет 10-15 назад именно так и болели. Битком набитые стадионы на матчах Первого дивизиона, поиск лишнего билетика. Евгений Калешин не даст соврать, он отлично помнит, что творилось в Томске, когда он защищал цвета «Томи». Нам остаётся поздравить этих болельщиков, которых любимая команда сделала сегодня счастливыми. Следующий шаг – финал Пути регионов. Соперника волжане узнают уже сегодня.