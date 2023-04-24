«Спартак» установил рекорд и в бешеной перестрелке победил «Краснодар»

ШЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ АБАСКАЛЯ

Может быть, у противостояния, закрывавшего в понедельник 24-й тур РПЛ, не такая богатая, зато очень сочная история. Тут были и бешеные по интриге матчи, и сумасшедшие голы, и судейские скандалы, и убийственные разгромы, а последние встречи неизменно становились результативными. А еще в восьми предыдущих матчах было пять удалений. В общем, битва «Спартака» и «Краснодара» давно и прочно стала одним из украшений чемпионата.

В этом смысле даже не столь важно, что весной команды переживают не лучшие времена. Особенно это касается красно-белых, выигравших в четырех предыдущих турах всего раз (не без труда у аутсайдера «Торпедо»). Видимо, этим вызван необычный выбор Гильермо Абаскаля, выпустившего в основе сразу шесть (!) номинальных защитников, при том, что Роман Зобнин, Квинси Промес и Антон Зиньковский начали игру на скамейке запасных. Схема 3-4-1-2, Павел Маслов в средней линии.

Источник фото: РИА Новости

Владимир Ивич ничего сверх нормы придумывать не стал. Оно и понятно. Постепенно команда стала набирать обороты и хотя шла лишь седьмой, выиграла в пяти последних турах четырежды. Из примечательного – Вячеслав Литвинов заменил в центре обороны дисквалифицированного Кайо, а вместо забившего в пяти предыдущих турах пять мячей Никиты Кривцова и Александра Черникова (травмирован) вышли иностранцы Михайло Баньяц и Кевин Ленини. Правда, уже в перерыве Ленини опять уступил место на поле Кривцову.

КОРДОБА «ЗАМЕНИЛ» ЧЕРНОВА

Нынешняя весна наводит на мысли, что главное отличие «Спартака» от всех остальных клубов – феноменальная фан-база, не просто выделяющая его на фоне других московских клубов, но и создававшая в прошлом эффект 12-го игрока. А вот во второй половине сезона с приходом на «Открытие Арену» Fan-ID и его бойкота преимущество красно-белых растворилось.

Как следствие пропущенный уже на 11-й минуте гол получился каким-то будничным. Краснодарцы провели первую стоящую атаку, заработали первый стандарт и с него открыли счет. Кади Боржес и Эдуард Сперцян разыграли угловой через короткий пас, и Джон Кордоба с линии вратарской переправил мяч в сетку после зрячего прострела армянского полузащитника и по совместительству лучшего ассистента лиги (10 передач).

Источник фото: РИА Новости

Нельзя не упомянуть, сколь бездарно в данном эпизоде сыграл опекавший форварда Никита Чернов. Он не просто упустил оппонента за спину, но не удосужился даже развернуться, чтобы его заблокировать, а просто, стоя на месте, держал его за руку, как невесту.

А проблемы красно-белых впереди читались заранее, потому что созидать в средней линии было банально некому. Вся ответственность за конструирование атак легла на Данилу Пруцева, которому в одиночку созидать было очень трудно, а обыграться оказалось не с кем – рядом защитники Маслов, Леон Классен (слева) и Томаш Тавареш (справа). Уже на 36-й минуте Абаскаль отчаялся дождаться чего-то толкового от этого сочетания игроков и заменил Чернова на Зобнина. Маслов опустился в оборону.

ВОЛЧИЙ БИЛЕТ – ДУАРТЕ

«Быки» за тайм с игры тоже ничего интересного не придумали, но от них этого и не требовалось. Во-первых, и без атакующей игры они хладнокровно контролировали ход встречи. А во-вторых, стандартов было достаточно – перед самым перерывом все тот же Сперцян едва не удвоил преимущество, классно пробив со штрафного в штангу.

В самом начале второго тайма атакующий потенциал гостей снизился из-за вынужденной замены Кади Боржеса на ветерана Алексея Ионова. Бразилец не успел к верховому единоборству и на скорости врезался виском в плечо Георгия Джикии. Все присутствующие пережили несколько очень неприятных мгновений, когда «горожанин» рухнул на газон. Капитан «Спартака» даже рванул переворачивать его и оказать помощь, чтобы не запал язык. Вингера увезли на электромобиле, но, к счастью, вроде бы все обошлось.

Источник фото: РИА Новости

Зато на противоположном краю у «Краснодара» нашелся Жоау Батчи. Вингер грамотно прочитал передачу неподалеку от своей штрафной, опередил Алекса Дуарте и помчался вперед. Анголец пробежал две трети поля, но так и не встретил сопротивления, зашел в штрафную и хладнокровно пробил в дальний верхний угол. Причем действия Дуарте в этом эпизоде – катастрофа. Поначалу он хотя бы лениво преследовал оппонента, а потом вообще остановился и поднял руку – мол, парни, дальше сами. За такое выгоняют с волчьим билетом.

СПЕРЦЯН ПРОТИВ КАМБЭКА

Однако опасения, что после этого игра завершится, не оправдались. Всего пять минут спустя Александр Соболев воспользовался потерей Кристиана Рамиреса, сместился в центр и грамотно подставился под попытку защитника исправиться. Владислав Безбородов контакта не заметил, но ВАР его вполне закономерно поправил, и сам пострадавший отквитал первый мяч. Кстати, это рекордный десятый пенальти в туре.

Абаскаль почувствовал кровь и еще во время похода арбитра к монитору подготовил замену Зиньковского. И тому хватило всего трех минут, чтобы помочь сравнять счет. Придя налево к также вышедшему на замену Промесу, он создал перевес, получил свободу, а затем и мяч, сместился к центру и очень опасно пробил в дальний угол. Матвей Сафонов отбил мяч прямо на Соболева.

Источник фото: РИА Новости

Спартаковцы воодушевились, но опять забыли об обороне. Теперь начудил Классен, безадресно отправивший мяч в центр поля и не успевший накрыть Ионова, к которому этот мяч вернулся. Такое развитие событий стало неожиданностью и для Джикии, внимания которого избежал Сперцян, преобразовавший скидку Ионова в техничный удар над выбросившимся из ворот Александром Селиховым.

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РПЛ

Но и это еще не все! За 10 минут до конца Рамирес еще раз помог соперникам, подставившись под сильный, но довольно прямолинейный удар Зиньковского. Уже приготовившийся брать мяч в ближнем углу Сафонов не был готов к тому, что тот влетит в дальний.

И тут «горожане» повторили ошибку своих оппонентов – бросились дожимать и всего спустя три минуты получили контратаку. Зобнин протащил мяч слева и отдал на ход Шамару Николсону (тоже вышел на замену). Форвард задавил Вячеслава Литвинова и отдал в центр Промесу, и тот со второй попытки разобрался с оппонентами и с близкого расстояния хладнокровно пробил в свободный дальний угол. 4:3!

Источник фото: РИА Новости

На этом перестрелка завершилась. Спартаковцы уже никуда не спешили, а краснодарцы банально выдохлись. Такой скамейки у Ивича нет, так что ему усилить игру не удалось. Безбородов добавил восемь минут, но и этого времени гостям не хватило. «Спартак» одержал вторую победу подряд и не позволил «Ростову» оторваться, а «Краснодар» прервал победную серию из трех игр и остался седьмым.

А еще очень жаль, что на трибунах так мало болельщиков. Будь трибуны полны, впечатления от игры были бы совсем иными, и она имела бы все шансы войти в золотую коллекцию РПЛ.

РПЛ. 24-й тур

«Спартак» – «Краснодар» – 4:3 (0:1)

Голы: Кордоба, 11 – 0:1. Батчи, 58 – 0:2. Соболев, 63 – с пенальти – 1:2. Соболев, 67 – 2:2. Сперцян, 72 – 2:3. Зиньковский, 81 – 3:3. Промес, 84 – 4:3.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Н. Чернов (Зобнин, 36), Дуарте, Тавареш, Маслов (Николсон, 80), Пруцев (Денисов, 46), Классен, Игнатов (Зиньковский, 64), Соболев, Кейта (Промес, 46).

«Краснодар»: Сафонов, С. Петров (Волков, 46), В. Литвинов, Алонсо, Рамирес, Баньяц, Ленини (Кривцов, 46; Ахметов, 87), Сперцян, Боржес (Ионов, 51), Батчи (Олусегун, 87), Кордоба.

Предупреждения: Джикия, 31. Ленини, 43. В. Литвинов, 45+1. Батчи, 54. Рамирес, 62. Селихов, 88.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).