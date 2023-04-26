«Почему перед балетом можно выпить коньячка, а перед футболом пива – нет?»

В Госдуме обсудили инициативу возвращения пива на стадионы. Артём Зибрак послушал выступающих и с удовлетворением констатирует – шансы в скором времени хлебнуть пенного напитка на дерби ЦСКА – «Спартак» очень даже весомые.

ГИНЕР И МЕЛЕЖИКОВ ПРИЕХАЛИ ЗАЩИЩАТЬ ПИВО

Первый чемпионат России по футболу провели в далёком 1992 году. Родившиеся в тот год спортсмены уже считаются ветеранами, но сам вид спорта у нас как будто всё ещё молодой и зелёный. Такое впечатление создаётся, когда наблюдаешь массу дискуссий о системе проведения чемпионата («весна – осень» или «осень – весна»), лимите на легионерах, формуле проведения турнира и многих других. Тема возвращения пива на стадионы точно в одном ряду с этими вопросами.

Интересно, что до 2005 года алкоголь на матчах не был под запретом, но серия инцидентов, которую представители власти (в первую очередь, правоохранительные органы) объяснили себе употреблением алкоголя болельщиками, положила конец этой свободе. Однако времена изменились, в 2018 году Россия блестяще и без единого инцидента на трибунах провела чемпионат мира, на котором пиво по требованию ФИФА всё-таки продавалось.

В 2019-м депутат Госдумы Дмитрий Свищёв выдвинул законопроект о возвращении пива на стадионы. Он прошёл первое чтение, но дальше не продвинулся, поэтому в среду, 26 апреля, на Охотном ряду собрались все заинтересованные стороны, чтобы обсудить саму идею пива на стадионах.

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На рабочее совещание были приглашены представители всех министерств и ведомств, которых касается эта тема, а также представители мира спорта: гендиректор РФС Максим Митрофанов, президент РПЛ Александр Алаев, президент ЦСКА Евгений Гинер, гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков, исполнительный директор «Локомотива» Евгений Кречетов, замгендиректора «Зенита» Максим Погорелов, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, глава оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин, представители Единой баскетбольной лиги, ФХР, регби и так далее.

ПРОТИВ – ТОЛЬКО МИНЗДРАВ И ГЕНПРОКУРАТУРА

На основе услышанного за полтора часа могу сказать, что практически все высказавшиеся (а представители мира спорта получили меньше времени, чем политики) вынесли однозначный вердикт: всё спортивное сообщество приветствует возвращение пива на стадионы.

Даже представитель МВД подчеркнул, что ведомство не против данной инициативы при условии наличия СИБ (Системы идентификации болельщика, то есть Fan ID). Мележиков обратил внимание, что она есть только у клубов РПЛ, то есть отсутствует в низших лигах и в других видах спорта, но гендиректор Единой баскетбольной лиги Илона Корстин выразила уверенность, что клубы позаботятся о введении этой системы, если получат право продавать пиво на стадионах.

Против оказались лишь два ведомства – Минздрав и Генпрокуратура. Позиция министерства основана на указе президента России повысить среднюю продолжительность жизни россиян, и они держатся за каждую сотую процента этого KPI. Что до позиции прокуратуры, то она была сформулирована ещё в 2019 году на основании анализа законопроекта до внесения поправок, поэтом она не актуальна, но пока неизменна.

ЕСЛИ БОЛЕЛЬЩИКУ ЗАПРЕТИТЬ УПОТРЕБЛЯТЬ НА СТАДИОНЕ, ОН ОСТАНЕТСЯ ДОМА И ВЫПЬЕТ ТАМ

Объединяющую большинство аргументов за яркую речь толкнул член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко. Приводим её с минимальными сокращениями.

– Надо помнить, в связи с чем вводились ограничения, ведь до 2005 года продажа пива на стадионах была разрешена. Согласен с теми, кто говорил о том, что в этот небольшой перерыв между таймами можно успеть купить не более двух-трех стаканов. Больше по опыту, в том числе европейскому – не выпивают. А мы знаем, что в подавляющем большинстве европейских стран продажа пива на стадионах разрешена. Это Англия, Италия, Испания, Германия.

Мы помним, что наши ограничения введи в связи с погромами, которые были, если не ошибаюсь, в 2003 году. Но с тех пор утекло много воды и пива. За это время очень изменились болельщики и вообще спортивные реалии.

Согласен с тем, что безопасности много не бывает, но у нас введена система Fan ID. Хвалим мы её или ругаем, но на стадионах стало намного спокойнее. И там совершенно уравновешенная публика. Кстати, когда мы обсуждаем, вернуть ли пиво на стадионы и позволить ли людям пропустить стаканчик пива во время перерыва, не должны забывать, что надо с уважением относиться к нашим согражданам, болельщикам. А не с недоверием. Они взрослые, ответственный люди. У нас очень изменился состав зрителей на спортивных мероприятиях.

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Как марафонец, знаю, что пиво является титульным спонсором соревнований не только в футболе, но и в том числе в легкой атлетике. Помню, как однажды финишировал на одном из марафонов, и мне протянули не только медаль, но и банку пива. Потому что пиво – природный изотоник. Это медицинский факт.

Что касается медицины, опасения понятны, но статистика говорит: никакого увеличения употребления пива во время проведения ЧМ-2018 не произошло. И давайте реально смотреть на вещи. Болельщик, который хочет выпить пива во время просмотра матча, просто останется в баре. Он всё равно будет употреблять это пиво. А значит, что продажа пива на стадионе не приведёт к большому увеличению употребления пива. Это то же самое употребление, меняется только локация.

Что касается общей задачи снижения употребления алкоголя в обществе, то это общая работа, и она идёт. Не углубляясь в эту тему, отмечу, что основной задачей является изменение структуры употребления алкоголя – от крепких напитков к более лёгким, таким, как вино и пиво.

Обсуждение этой темы напоминает мне обсуждение законопроекта возвращения рекламы в детское кино и детские программы. Популизм противников цвёл махровым цветом. «Как мы вернём рекламу в программы для детей?» Но мы знаем, что дети и так смотрят рекламу. И я говорил, что мы своим запретом обескровили целую индустрию, ведь детское кино зачастую обходится даже дороже взрослого. Что когда мы вернём рекламу, увидим новые яркие детские фильмы, а не только «Электроник, «Мэри Поппинс, до свидания» и «Гостья из будущего», на которых до сих пор воспитываются наши дети. И что мы увидели? Например, нашумевшего «Чебурашку». Деньги пришли в кинематограф! И мы воспитываем детей на фильмах, которые соответствуют духу времени.

Рассматривая данную инициативу, считаю, что и на неё надо смотреть через призму духа времени. Нам необходимо восполнять потери от ушедших инвесторов и уходить от нагрузки на федеральный бюджет. И вместе с тем развивать детско-юношеский и профессиональный спорт. Совсем недавно наша рабочая группа по развитию лёгкой атлетики подсчитала, что из 48 комплектов наград мы сейчас можем претендовать только в 19 дисциплинах. Есть над чем поработать. А для этого тоже нужны средства, и немалые. И отказываться от спонсоров, которые всегда были, нелогично.

Также хочу напомнить о том, что одна из ключевых задач в развитии любого спорта – развитие инфраструктуры, которые включает в себя не только строительство новых объектов, но и поддержание в надлежащем состоянии уже построенных. Я сейчас в том числе и наследие ЧМ-2018. Это колоссальный ресурс, но он требует ухода. И эти деньги нужны на поддержание этой инфраструктуры.

И в завершение хочу сказать, что аналогия с театром была очень хорошей. Это к вопросу о доверии к нашей аудитории, нашим болельщикам. Действительно, почему зритель в театре может заправиться коньячком или шампанским и смотреть балет, но не может выпить пива и пойти смотреть футбол? Большой знак вопроса.

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ДЛЯ КЛУБОВ ПИВО – ЛИШЬ СРЕДСТВО, А ЦЕЛЬ – БОЛЕЛЬЩИКИ И РЕКЛАМА

При этом само право продажи пива на стадионах не обогатит, например, клубы РПЛ, так что если вы думаете, что владельцы команд готовы споить население ради собственной выгоды, глубоко ошибаетесь.

Во-первых, просто потому, что, как отметил Гинер, непосредственно продажа алкоголя принесет в бюджет клуба всего 10-12 млн рублей в год, что для клубов с бюджетом в десятки миллионов долларов – сущие копейки. Во-вторых, как обратила внимание Корстин, доходы от аренды точек получают владельцы арен, а клубы являются ими далеко не всегда.

В данном контексте важнее другое. В первую очередь, продажа пива на стадионах позволит привлечь болельщиков на трибуны, ведь тогда конкурентное преимущество у баров и «домашних диванов» пропадает. А от увеличения посещаемости выигрывают все – от непосредственно клубов до, например, телевещателя. Кроме того, возвращение пива на трибуны позволяет нам задуматься над следующим шагом – права спортивным клубам и СМИ рекламировать слабую алкогольную продукцию. И вот это для них уже настоящий Клондайк. Очевидно, что все в этом заинтересованы, а значит, нам стоит ожидать успеха данной законодательной инициативы. Скрестим пальцы.