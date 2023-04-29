«Спартак» – чемпион по спасениям! Соболев вырвал ничью у «Ростова», а Карпина удалили

МАТЧ ЗА СЕРЕБРО

На «Открытие Банк Арене» состоялся центральный матч 25-го тура РПЛ между претендентами на серебряные медали, которые в лучшие времена позволили бы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Обе команды подошли к игре в приличной форме. Красно-белые в предыдущих двух турах одержали две невероятно драматичные победы над «Торпедо» (2:1) и «Краснодаром» (4:3), ростовчане же весной после 1:3 от «Локо» выиграли четыре тура из шести (плюс две ничьи, включая 0:0 с «Зенитом»).

В отличие от игры с «Краснодаром», на сей раз состав «Спартака» был куда более похож на оптимальный. Правда, в центре обороны остался Алексис Дуарте, наплевательски отнесшийся к рывку ЖоауБатчи в предыдущем туре. Зато в старт вернулись Роман Зобнин и КвинсиПромес, с выходом которых москвичам удалось переломить ход встречи. Жаль только, что Виктор Мозес никак не может набрать форму.

Валерий Карпин, в свою очередь не мог рассчитывать на дисквалифицированного ХоренаБайрамяна, и «Ростов» в этот вечер предстал абсолютно российским. Все 11 игроков основы имеют паспорт с двуглавым орлом. Причем в нападении появился 20-летний воспитанник Иван Комаров, впервые вышедший в РПЛ с первых минут. Ему дорогу расчистили упомянутое отсутствие Байрамяна и травмированного Дмитрия Полоза.

А вот восстановившийся после травмы лидер полузащиты Даниил Уткин начал встречу на скамейке запасных. Правда, бездельничалон недолго. Уже в дебюте встречи Кирилл Щетинин попал под собственного защитника Виктора Мелехинаи, ударившись головой о газон, получил сотрясение, и Уткин был вынужден провести почти полный матч.

МИРОНОВ БИЛ ЧАЩЕ, ЧЕМ «СПАРТАК»

Если ростовские 4-3-3 ни у кого сомнений не вызывают, то выбор расстановки ГильермоАбаскаля весной куда более вариативна. Зачастую, открыв стартовый состав команды, сложно однозначно определить схему, по которой будет играть «Спартак». Так получилось и не сей раз. Испанец повторил 3-5-2 с «Краснодаром», но опустил из средней линии в оборону Руслана Литвинова. Увы, очередной вал перестановок только запутал игроков. Первый тайм хозяева провели так, будто видят друг друга впервые.

У Карпина прямо противоположные принципы. Кто бы ни выходил на поле, функции всех футболистов расписаны давно и окончательно, поэтому взаимодействие футболистов выглядит автоматическим. И это позволяет даже на поле вроде бы более серьезного по составу «Спартака» играть с позиции силы. В первом тайме ростовчане больше владели мячом и перестреляли соперника по ударам (5-3). Москвичи раз за разом теряли в опорной зоне Алексея Миронова, нанесшего аж четыре удара из этих пяти.

РИА Новости "Спартак" - "Ростов"

В итоге первый тайм стал насмешкой над зрителями, а самым значимым стал эпизод, в котором Александр Соболев заработал девятое предупреждение в сезоне. Невероятно, но форвард является лидером (!) по этому показателю во всем чемпионате. Столько же только у Антона Швеца из «Ахмата». На сей раз он схватил руками Даниила Глебова после потери мяча в середине поля.

ЭПИЧНАЯ КОНЦОВКА: СУПЕРГОЛ СЕЛЯВЫ И СПАСЕНИЕ СОБОЛЕВА

В перерыве Абаскаль заменил Георгия Джикию на Павла Маслова. Защитник сборной России давно не является безгрешным, но ошибается реже, чем кто-либо из партнеров по линии обороны, так что убрать его можно только в случае повреждения, однако таких подозрений в первом тайме не было. В общем, загадка. Зато эффект от замены ожидаемый – дважды на старте второй половины Николай Комличенко падал в опасной близости отштрафной «Спартака» пытаясь заработать пенальти, но не нашёл понимания в глазах арбитра Кирилла Левникова.

Зато и у ворот Сергея Песьякова стало оживлённее. О каких-то особенно жарких моментах говорить не приходится, зато хозяева стали регулярно доставлять мяч в штрафную. Наиболее перспективными получались простые атаки по принципу «пас на фланг – подача в центр». Ни для кого не секрет, как здорово Соболев борется на втором этаже, а вот Промес по такой игре выпадал, но Абаскаль не решался менять его на Шамара Николсона или Кейта Бальде.

Однако ж на 80-й минуте гол пришел в ворота красно-белых – вышедший на замену всего за три минуты до этого белорус Александр Селява после скидки Комличенко гениально пробил с лета из-за пределов штрафной в дальний верхний угол. Гол-шедевр от парня, ни разу не забивавшего в РПЛ, но спартаковцы должны винить себя сами. Именно их неудачный розыгрыша от ворот и безадресный вынос в центр поля привел к перехвату и мгновенному переводу мяча на Комличенко. Один в один, как в одном из эпизодов матча с «Краснодаром». Только там между защитниками так открылся Джон Кордоба.

РИА Новости "Спартак" - "Ростов"

И все-таки хозяева не заслуживали поражения, а в концовке эпично прижали соперника и вырвали-таки ничью. Уже на четвертой добавленной минуте Соболев ударом головой сначала заработал угловой, а затем и выпрыгнул выше всех, воткнул мяч под перекладину. Абаскаль радовался так, будто выиграл чемпионат, а Карпин был в бешенстве и после финального свистка вместе с Виктором Онопко пошел высказать Левникову всё, что он о нём думает, за что и получил прямую красную. С «Факелом» «Ростов» будет играть без главного тренера.

«Спартак» же 7 мая ждёт матч в Санкт-Петербурге. Он не решил задачу обойти «Ростов» в таблице, да и от ЦСКА оторвался всего на одно очко.

РПЛ. 25-й тур

«Спартак» - «Ростов» - 1:1 (0:0)

Голы: Селява, 80 – 0:1.Соболев, 90+4 – 1:1.

«Спартак»: Селихов, Дуарте, Джикия (Маслов, 46), Литвинов, Денисов (Зиньковский, 76), Мартинс, Зобнин, Тавареш, Игнатов (Пруцев, 70), Промес (Николсон, 85), Соболев.

«Ростов»: Песьяков, Лангович, Мелехин, Осипенко, Сильянов, Глебов, Щетинин (Уткин, 17), Миронов, Комаров (Селява, 76), Тугарев (Мельников, 62; Прохин, 87), Комличенко (Голенков, 88).

Предупреждения: Литвинов, 27. Соболев, 33. Лангович, 45+3. Миронов, 77. Глебов, 89. Миронов, 90+3.Песьяков, 90.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).