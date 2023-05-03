Есть первый финалист! ЦСКА прошел «Урал» в Кубке России

БИКФАЛВИ ПРОТИВ ЗАБОЛОТНОГО

Вот и завершился первый из четырех (а если учитывать матч в Москве, то и пяти) финальных матчей Кубка России. Ух, и необычный же розыгрыш турнира в нынешнем сезоне! Первыми оценили эксперимент футболисты ЦСКА и «Урала». Армейцы в последние годы не избалованы титулами, а для екатеринбуржцев это вообще исторический момент, так что атмосфера на стадионе была волнительной, а на трибунах собралось под 30 тысяч зрителей. Fan-ID ж нет.

У Виктора Гончаренко (экс-армейца, кстати) и Владимира Федотова одни из самых предсказуемых составов в премьер-лиге, так что сюрпризов болельщики особо не ждали. Вместе с тем у хозяев в нападении вышел Эрик Бикфалви, заменивший Алексея Каштанова. Ну, как – заменивший? В чемпионате россиянин не выходил в основе с 8 апреля, зато в Кубке он выходил по ходу матча только в первом матче группового этапа.

В свою очередь, наставник гостей неожиданно оставил в запасе Федора Чалова. В прошедшие выходные он тоже вышел на замену, но до той поры стабильно играл с первых минут, и в концовке отметился классным проходом с голевой передачей на Максима Мухина. Тот, как и Хорхе Карраскаль, остался в запасе. А в паре с Антоном Заболотным вышел Константин Кучаев.

МОЙЗЕС ЧУДИТ У ЧУЖИХ ВОРОТ, ЭММЕРСОН – У СВОИХ

Матч москвичи начали сильнее и должны были открывать счёт, но Мойзес комично лишил их гола. Хесус Медина здорово с углового нашёл в штрафной голову Ивана Облякова. Набежавший Заболотный дослал отбитый Ильёй Помазуном мяч в сетку, но находившийся в офсайде бразильский защитник поторопился поучаствовать в эпизоде и на самой ленточке коснулся мяча. Минуты четыре арбитры на ВАР пытались разобраться, пересёк ли мяч к тому моменту линию и всё же пришли к мнению, что гол засчитывать нельзя. По-моему, справедливо.

Источник фото: РИА Новости

Немного удивляет, что приучивший нас к хорошей игре на стандартах «Урал» позволил сопернику создать такой момент, но в целом он стал отражением происходящего на поле в первом тайме. Гости имели абсолютное преимущество, не выпуская соперника за центральный круг. Ожидаемо. В последние пару месяцев «шмели» играют слабо, и лишь в прошлые выходные в Краснодаре (1:1) сумели прервать серию из пяти поражений в РПЛ подряд с разницей мячей 2-10. Причём три игры состоялись на «Екатеринбург Арене».

Впрочем, спустя полчаса игры хозяевам удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже провести несколько отдалённо перспективных атак. Способствовал тому ход Бикфалви. Румын стал держаться ближе к правому флангу, где помогал Лазару Ранджеловичу проходить не столь искушённого в обороне Медину. В основном эти проходы завершались фланговыми проходами, да пару раз удалось проникнуть в опорную зону соперника, но Мингиян Бевеев пробил слабовато, а Рай Влут не сумел обработать передачу.

И вот когда казалось, что команды уйдут при нулях на табло, Эммерсон в простой ситуации завозился у штрафной и подарил мяч Заболотному. Форвард через двоих партнёров довёл мяч до Медины, и тот прицельным ударом с угла штрафной открыл счёт. Конголезец, конечно, подставил команду, но и защитникам стоило быстрее реагировать на происходящее. Время у них было.

ВЛУТ – ПЛУТ

В начале второго тайма хозяева бросились вперёд и моментально отыгрались. Хотя пенальти вызвал, мягко говоря, большие сомнения. Это Влут получил мяч на линии штрафной и продрался мимо Игоря Дивеева. Защитник неаккуратно махнул ногой и попал по сопернику, но касание было игрушечным, чему свидетельством тот факт, что голландец не сразу сообразил, что может выжать из эпизода, и поначалу продолжал движение и только через шаг рухнул на газон. Сергей Иванов нарушения не увидел, но после подсказки ВАР сходил к монитору и всего за несколько мгновений поменял мнение. Сам же Влут развёл мяч и Игоря Акинфеева по разным углам.

Источник фото: РИА Новости

Справедливость восторжествовала через несколько минут. Гости провели классическую для себя трехходовку, расчертившую треугольник. Лучший игрок матча Медина зряче забросил мяч в штрафную на ход Облякову, и тот диагональной передачей чуть назад нашёл одинокого Чалова, заменившего в перерыве Кучаева. Форвард соперников не простил. В этом моменте ещё стоит отметить умницу Заболотного, мудро уведшего за собой обоих центральных защитников на ближнюю штангу.

С этого момента ЦСКА уже не упускал контроль над игрой. Армейцы здорово чередовали позиционные атаки и контрвыпады, а единственный раз понервничали, когда всё тот же Дивеев в штрафной наступил на ногу всё тому же Влуту. По иронии Фемиды, этот эпизод больше тянул на пенальти, чем в начале тайма, но арбитры посчитали иначе. ЦСКА впервые с 2016 года вышел в финал Кубка России, а «Урал» получил второй шанс в Пути регионов.

Кубок России. Путь РПЛ. Финал. Ответный матч

«Урал» – ЦСКА – 1:2 (0:1)

Голы: Медина, 45+3 – 0:1. Влут, 51 – с пенальти – 1:1. Чалов, 57 – 1:2.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эммерсон, Бегич, Бевеев, Влут, Сиссе (Сунгатулин, 87), Ранджелович (Подберёзкин, 82), Мишкич (Татаринов, 87), Юшин (Железнов, 71), Бикфалви.

ЦСКА: Акинфеев, Роша, Дивеев, Мойзес, Гаич, Зделар, Мендес, Медина, Обляков, Кучаев (Чалов, 46), А. Заболотный.

Предупреждение: Помазун, 90+4.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

Первый матч – 1:1