Доказательство «Ференцварошем». Станислав Черчесов – европейский тренер

У нас событие, очередной трофей Станислава Черчесова с венгерским «Ференцварошем». И кому-то это постоянство покажется слишком легким, а кто-то копнет чуть глубже и поймет, что на данный момент из российских тренеров в европейском клубном футболе работает только Станислав Саламович.

Да, «Фради» (как называют местные болельщики Ференцварош) венгерский гранд аки наш «Зенит». Возможности клуба из Будапешта серьезнее, чем у конкурентов, но вершины берут далеко не деньги и административные возможности, а игра в футбол. С этим у венгров проблем нет. Здесь и видится жесткая рука Черчесова. Попробуй, удержи вожжи в коллективе, где у тебя нет россиян, а менталитет сильно отличается от местного. Всему этому есть разумное объяснение.

ФК "Ференцварош"

Станислав Саламович заканчивал играть не в российских клубах, а в австрийском «Тироле». Там же, в Австрии, он и начал свою тренерскую карьеру с самых низов. Для получения тренерской лицензии, дающей право на то, чтобы возглавить любой клуб, ему потребовалось полгода отработать с парнями 12 и 15 лет. Все это время за ним наблюдали представители федерации футбола Австрии. Они приходили на тренировки, смотрели, как строится общение с детьми. Кроме того, Черчесов готовил тренировочные планы, сдавал их на проверку.



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Первым клубом Саламыча в 2004 году стал очень скоромный даже по-австрийским меркам «Куфштайн» (население городка – 18 тысяч человек), только что вылетевший из региональной лиги в австрийские низы – четвертый дивизион, где играют только любители. Без такого опыта экс-тренер сборной России не получил бы лицензию Pro. В «Куфштайне» Черчесов работал с января по ноябрь 2004 года, параллельно сдав шесть экзаменов. Несмотря на нулевой бюджет и нехватку подходящих игроков, Черчесов занял первое место и вернул команду в региональную лигу.

С этого успеха можно начинать отсчет серьезной карьеры Станислава. Далее был родной Саламычу «Ваккер Тироль», который после череды финансовых и скандальных пертурбаций (в 2002 году команда выиграла австрийскую бундеслигу в третий раз подряд, но ее расформировали из-за мошенничества генерального директора) нужно было выводить на более качественный уровень. И он вывел, в первом же сезоне в вышке заняв 6-е место из 10. Потом был проблемный отрезок именно после которого, Черчесов вернулся в Россию, в родимый «Спартак».



Источник фото: их архива "Советского спорта"

Пройдемся по дальнейшим верхам. «Серебро» в 2007 году с красно-белыми в первом же сезоне, потом падение. Участие в амбициозном плане становления сочинской «Жемчужины», которое по старой русской традиции наскучило инвесторам за полгода и проект свернули. В 2011 году был грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»), лучшее место в таблице в истории для чеченского клуба, но это не спасло Саламыча от скандалов и распрей с руководством. Позже был пермский «Амкар» с болгарской диаспорой тамошними склоками, московское «Динамо» с очень сильным составом и шестью победами в группе в Лиге Европы, но с местом за тройкой в российском чемпионате. И, наконец, возвращение в Европу. Неожиданное назначение в польскую «Легию», которая к моменту прихода Черчесова сильно буксовала во внутреннем первенстве, отставая от лидеров на 10 очков. Станислав и его тренерский штаб нивелировали гандикап, финишировав чемпионами и с Кубком Польши в кармане.



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Дальнейшего развития с «Легией» не получилось. Черчесов требовал разумного усиления перед Лигой Чемпионов, владельцы команды видели развитие польского клуба в ином разрезе. Так закончилась эпопея Стаса в Варшаве. Все знают, что было после. Сборная России, невнятные отрезки, триумфальный выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и последующее пике с естественной отставкой.

В каком бы месте не работал Станислав Черчесов главным тренером, везде начинались скандалы или размолвки с лидерами команд или владельцами клубов. Такой уж осетинский характер достался Саламовичу. Но надо признать, что он единственный российский тренер, который начал карьеру тренера именно в Европе и там же получил лицензию Pro. Он же единственный отечественный футбольный наставник, который разговаривает на нескольких языках. И его успехи (второй год подряд) с «Ференцварошем», наглядное подтверждение тому, что Станислав нашел нужный баланс и научился, и научил других, работать слаженно и без перекосов с перегибами на местах. Сейчас уже можно говорить о том, что Черчесов состоялся именно как европейский специалист.

Источник фото: РИА Новости

Кстати, все российские тренеры, которые пробовали свои силы заграницей, имеют опыт руководства сборными. Валерий Карпин, работавший с испанской «Мальоркой» – нынешний тренер сборной России, Анатолий Бышовец – экс-тренер сборных СССР (олимпийской), СССР, СНГ, Южной Кореи – опыт работы с португальским «Маритиму» и шотландским «Хартом», Леонид Слуцкий – экс-тренер сборной России – опыт работы с английским «Халл Сити» и нидерландским «Витессом», и, наконец, Валерий Непомнящий – экс-тренер сборной Камеруна – длинный послужной список из турецких, китайских, японских и корейских клубов.