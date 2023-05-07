«Зенит» – чемпион. Вратарская ошибка решила исход чемпионата России

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» дома обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2. Мячи в составе петербуржцев забили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. У красно-белых отличились Кейта Бальде и Квинси Промес.

Таким образом, команда из Санкт-Петербурга обеспечило себе чемпионство благодаря этой победе, отрыв «Зенита» от идущего на втором месте ЦСКА достиг 13 очков за 4 тура до конца чемпионата.

Сюрприз Карпина

Перед началом тура РПЛ почти все говорили о том, что «Зенит» может досрочно оформить очередное чемпионство, причем в матче с принципиальным соперником. Но все зависело не только от исхода дерби двух столиц, но и от итога матча «Ростова» и воронежского «Факела». Только в случае неудачи команды Валерия Карпина «Зенит» смог сегодня отпраздновать.

Но судьба была благосклонна к команде из Санкт-Петербурга. «Ростов» сенсационно уступил со счетом 0:2. Не последнюю роль в этом сыграло отсутствие Карпина на скамейке команды. Все это из-за красной карточки, которую он получил в матче 25 тура со «Спартаком». Заменял наставника Виктор Онопко, к сожалению, легендарный защитник не смог стать достойной заменой Карпину.

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Абаскаль перешел в наступление

Испанский наставник «Спартака» было серьезно настроен на победу и избрал атакующую модель игры. Он максимально насытил линию нападения. В состав вошли: Квинси Промес, Антон Зиньковский, Кейта Бальде и Александр Соболев.

Сергей Семак, в свою очередь, предпочел сохранить привычное сочетание форвардов и не добавлять жару. Малком, Андрей Мостовой, Матео Кассьера были выбраны на этот матч тренерским штабом.

Вратарский провал

Голкипер «Спартака» Александр Селихов устроил чемпионский коридор для «Зенита» в самом начале матча: при выносе из собственной штрафной вратарь просто пробил в Клаудиньо, от которого мяч залетел в сетку.

РИА Новости

Ответный удар

После пропущенного мяча «Спартак» молниеносно побежал отыгрываться и на 33-й минуте у красно-белых вышло реализовать опасный момент. Новичок москвичей Кейта Бальде сумел переиграть голкипера «Зенита» Михаила Кержакова. Счет на табло стал 1:1.

РИА Новости

Молчание судей

Второй мяч «Зенита» не заставил себя долго ждать. Спустя всего 7 минут Андрей Мостовой сумел обработать мяч в штрафной «Спартака». Россиянин пробил не очень сильно, но отскок от ноги Денисова помог мячу пересечь ленточку.

РИА Новости

Арбитры перед вторым голом «Зенита» не увидели нарушения правил в штрафной площади петербуржцев: Ренан наступил на ногу Бальде, но пенальти назначен не был.

Кроме того, во время голевой атаки «Зенита» нарушать правила мог Кузяев, толкнувший в спину Зобнина. Кукуян и арбитры на VAR также не усмотрели в этом движении фол и засчитали гол петербуржцев

«Спартак» оставили в меньшинстве

На 76-й минуте защитник «Спартака» Дуарте зачем-то полетел в ненужный подкат. Кукуян показал защитнику «Спартака» красную карточку после просмотра VAR: изначально арбитр ограничился лишь предупреждением парагвайцу.

РИА Новости

Промес затмил Вагнер Лава и Сердара Азмуна

На 85-й минуте Промес реализовал пенальти, назначенный за нарушение Дмитрия Чистякова на Кристофере Мартинсе. Таким образом, форвард стал рекордсменом РПЛ по количеству голов среди легионеров: забив 86-й мяч в матче с «Зенитом», Квинси обошел Сердара Азмуна и Вагнера Лава.

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Золотой гол

Вышедший на замену форвард «Зенита» Иван Сергеев забил золотой гол на 91-й минуте матча, это уже его шестой гол после выхода на замену в этом сезоне РПЛ. Благодаря Сергееву Петербург сегодня не уснет!