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Селихов – чемпион! В воротах «Зенита» точно играл Кержаков?

Вратарь «Спартака» повесил питерцам медали на шею.
Селихов – чемпион! В воротах «Зенита» точно играл Кержаков?
07 мая 2023 21:33
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Перед игрой «Зенита» и «Спартака» мало кто сомневался в том, что питерцы оформят в этой игре своё юбилейное десятое чемпионство. Но все мы люди, а нам нужны драмы. Нервов было много, а нерва игре до последних минут явно не хватало.

Голкипер красно-белых Александр Селихов, казалось, уничтожил всю интригу матча в самом начале убийственным ляпом, который, бесспорно, войдет в десятку ляпов за всю историю Российской Футбольной Премьер Лиги. Сразу после этого «Зенит» стал очень вальяжным и не желающим накалять обстановку, а «Спартак» просто не знал, как на такой «подарок» реагировать.

Источник фото: РИА Новости

Игра затихла, чтобы вспыхнуть на 33-й минуте, когда молниеносная комбинация Зиньковский – Промес – Бальде завершилась голом последнего. Ненадолго. Уже через шесть минут пассивные действия обороны гостей привели к тому, что сверхрезультативный в матчах со «Спартаком» Мостовой вновь вывел хозяев вперед при очередном непротивлении Селихова.

Источник фото: РИА Новости

Второй тайм стартовал также неспешно, как прошел большую часть первого. «Зенит» вновь занимался перекаткой мяча, «Спартак» пытался хоть как-то обострять, слава богу, у красно-белых достаточно футболистов высокого уровня, чтобы суметь хоть что-то вразумительное показать на зеленом газоне питерской арены. Плавное течение игры было больше на руку красно-белым. Буквально за считанные минуты до конца основного времени матча, москвичи свой шанс поймали. Стремительный прорыв в штрафную Мартинса Перейры прервал недавно вышедший на замену Чистяков, Кукуян был неумолим – пенальти, и 2:2, в уже, казалось бы, «золотом» матче для «Зенита».

И всё-таки, таков нынешний «Спартак», у которого в весенней части чемпионата явные проблемы с характером. Семак угадал с заменами, ибо исход вновь через шесть минут после гостевого гола, решили свежие Мантуан и Сергеев, и в третий раз отыгранный Селихов. На этот раз всё было решено. «Зенит» оформил очередное чемпионство в самом громком противостоянии чемпионата. Красиво и закономерно.

Источник фото: ФК «Зенит»

источник: «Советский спорт»
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