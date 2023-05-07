Селихов – чемпион! В воротах «Зенита» точно играл Кержаков?

Перед игрой «Зенита» и «Спартака» мало кто сомневался в том, что питерцы оформят в этой игре своё юбилейное десятое чемпионство. Но все мы люди, а нам нужны драмы. Нервов было много, а нерва игре до последних минут явно не хватало.
Голкипер красно-белых Александр Селихов, казалось, уничтожил всю интригу матча в самом начале убийственным ляпом, который, бесспорно, войдет в десятку ляпов за всю историю Российской Футбольной Премьер Лиги. Сразу после этого «Зенит» стал очень вальяжным и не желающим накалять обстановку, а «Спартак» просто не знал, как на такой «подарок» реагировать.
Игра затихла, чтобы вспыхнуть на 33-й минуте, когда молниеносная комбинация Зиньковский – Промес – Бальде завершилась голом последнего. Ненадолго. Уже через шесть минут пассивные действия обороны гостей привели к тому, что сверхрезультативный в матчах со «Спартаком» Мостовой вновь вывел хозяев вперед при очередном непротивлении Селихова.
Второй тайм стартовал также неспешно, как прошел большую часть первого. «Зенит» вновь занимался перекаткой мяча, «Спартак» пытался хоть как-то обострять, слава богу, у красно-белых достаточно футболистов высокого уровня, чтобы суметь хоть что-то вразумительное показать на зеленом газоне питерской арены. Плавное течение игры было больше на руку красно-белым. Буквально за считанные минуты до конца основного времени матча, москвичи свой шанс поймали. Стремительный прорыв в штрафную Мартинса Перейры прервал недавно вышедший на замену Чистяков, Кукуян был неумолим – пенальти, и 2:2, в уже, казалось бы, «золотом» матче для «Зенита».
И всё-таки, таков нынешний «Спартак», у которого в весенней части чемпионата явные проблемы с характером. Семак угадал с заменами, ибо исход вновь через шесть минут после гостевого гола, решили свежие Мантуан и Сергеев, и в третий раз отыгранный Селихов. На этот раз всё было решено. «Зенит» оформил очередное чемпионство в самом громком противостоянии чемпионата. Красиво и закономерно.