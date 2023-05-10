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Роналду против Месси – теперь в Азии. Быть или не быть?

Аргентинец в ближайшее время может перейти в «Аль-Хиляль».
Роналду против Месси – теперь в Азии. Быть или не быть?
10 мая 2023 11:40
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Разговоры о том, что одна из главных звёзд современного мирового футбола может в ближайшее время покинуть «Пари Сен-Жермен», ведутся не первый месяц. Если объективно смотреть на вещи, Месси своего «парижского образца» — бледная тень того Лионеля, которого все знали по выступлениям за «Барселону», что бы ни говорили сторонники подсчёта голевых передач в Лиге 1.

Getty Images

Статистика в его играх за «ПСЖ», если брать «голые цифры», выглядит внушительно, если бы речь шла о любом другом футболисте. Но годами наблюдая за игрой аргентинца, болельщики прекрасно научились отличать Месси «в порядке» от Месси «не в своей тарелке» (выражение, к слову, пришедшее в наш язык из французского). Так что переход назревал, а учитывая заканчивающийся контракт, предложение из Саудовской Аравии заставит Лео всерьёз подумать. Рассмотрим основные аргументы «за» и «против» такого решения.

Пенсия не за горами

Звёздному аргентинцу этим летом исполняется 36 лет. Уходить из сборной он уже собирался неоднократно, да и в целом понятно, что скоро поклонникам многократного обладателя «Золотого мяча» придётся провожать своего кумира из большого футбола. Далеко не безграничен и ресурс физических сил, да и мотивация побеждать после того, как Месси поднял над головой заветный кубок мира, у него заметно поугасла. Понятно, что Лионелю по завершении карьеры игрока не нужно будет мучительно зарабатывать «на достойную жизнь». Но, как говорится, бывают деньги, а бывают очень большие деньги. Поэтому для человека, который через несколько лет завершит карьеру, 400 миллионов долларов в год, о которых говорит целый ряд источников — очень серьёзная причина для того, чтобы как минимум на ближайшие годы изменить свой жизненный уклад и принести в жертву несколько трофеев «внутри» старушки-Европы. Возможно, поэтому по информационным агентствам уже разлетелась весть о том, что Месси уже «почти договорился» с будущими работодателями о заключении контракта.

Getty Images

Вдобавок ко всему, Саудовская Аравия хорошо знакома Лионелю (речь не о странном поражении аргентинцев на чемпионате мира от сборной этой страны). Недавний конфликт с руководством «ПСЖ» как раз был связан с тем, что он пренебрёг указанием главного тренера и отправился на Аравийский полуостров выполнять функции посла по туризму. Самое интересное, что сильнее эта история ударила по репутации самого Кристофа Галтье. Так что с парижанами аргентинцу очевидно больше не по пути, а вернуться в «Барселону» мешает не столько нежелание «входить дважды в ту же реку», сколько финансовые проблемы самих каталонцев.

Счастливы вместе?

Но во всей этой истории есть тот «пистолет», который по словам Владимира Высоцкого устами Глеба Жеглова, «перевесит сто тысяч других улик». Стало известно, что жена Лионеля, Антонелла Рокуццо, против переезда в Саудовскую Аравию на постоянной основе. И её можно понять — человеку, воспитанному в совершенно другой «системе координат», сложно решиться на то, чтобы провести несколько лет жизни в стране с совершенно другим менталитетом.

Getty Images

Переходы, которые срывались из-за несогласия семьи менять привычный уклад, исчисляются десятками — даже если брать во внимание только игроков, известных широким массам болельщиков. И Месси вполне может пополнить этот список по всем понятным причинам.

Кроме того, аргентинец вряд ли хочет остаться в истории как человек, «выигравший всё, а потом поехавший за деньгами». Да, сам Пеле ближе к завершению карьеры решился на переезд в США, где футбольная лига на тот момент выглядела бесконечно далёкой даже от нынешней MLS. Но в любом случае сам Лионель наверняка хотел бы поставить в своей карьере игрока яркую точку, а не расплывчатое многоточие.

Так или иначе, выбор остаётся за самим аргентинцем — предложение сделано, осталось не прогадать в этой своеобразной лотерее, которую многие сочли бы беспроигрышной.

источник: «Советский спорт»
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