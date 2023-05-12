Страшная смерть бывшего футболиста «Спартака». Он умирал 10 часов

Трагедией завершились уличные гонки на 30-м километре Минского шоссе в Подмосковье, участником которых был воспитанник футбольного «Спартака» Александр Каракин. 32-летний экс-игрок на всей скорости влетел в отбойник на своем спорткаре, в результате чего автомобиль был откинут на середину дороги. Спасти жизнь спортсмена врачам не удалось.

Где и как играл футболист

Каракин занимался в академии московского «Спартака», числился во второй команде «красно-белых», а также выступал в молодежном составе «Динамо». На взрослом уровне он провел всего шесть матчей за подмосковные «Химки». За 321 минуту на поле у него не было результативных действий, лишь одна желтая и одна красная карточки. После этого он завершил профессиональную карьеру и играл на любительском уровне. Судя по всему, другой страстью футболиста были уличные гонки.

По данным телеграм-канала Shot, такие заезды проходили на Минском шоссе каждый четверг. Именно в ночь с четверга на пятницу 12 мая случилось страшное ДТП. Участники собирались в районе заправки «Роснефть» и на остановке поблизости.

Источник фото: из личного архива Александра Каракина

Причем сотрудники АЗС и водители регулярно оставляли жалобы на гонщиков, из-за которых им приходилось подолгу стоять в пробке на там участке дороги. Те разгонялись вплоть до 200 километров в час, а порой даже больше, стараясь выбирать зоны, где не установлены камеры видеонаблюдения по понятным причинам.

Врачи боролись 10 часов за жизнь Каракина

В заездах принимали участие в том числе и блогеры. 12 мая все закончилось кошмарной аварией с участием Каракина, в салоне которого также был еще и оператор. О его судьбе пока нет достоверной информации, а вот телеграм-канал 112 сообщил, что экс-футболист «Спартака» не выжил после полученных травм.

Судя по картинке в места происшествия, шансов выжить у него было немного – автомобиль был попросту всмятку и представлял собой кусок металлолома. Поначалу состояние Каракина оценивали как тяжелое, а врачи не давали прогнозов относительно его здоровья. Они боролись больше 10 часов за жизнь спортсменов, но, к сожалению, потом поступили данные о его кончине.

По информации того же телеграм-канала 112, Каракин в момент аварии не был пристегнут, а управление мог потерять из-за неправильно подобранной резины. Правоохранительным органом еще предстоит более детально разобраться в деталях трагедии, но уже сейчас очевидно, что уличным гонкам по четвергам на Минском шоссе должен прийти конец.