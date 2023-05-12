«Краснодар» в напряжении, «Оренбург» – в предвкушении. Как «Зенит» играет после победы в чемпионате

В прошлые выходные «Зенит» повторил рекорд по самому раннему оформлению чемпионского титула, сделав это в матче со «Спартаком» за четыре тура до финиша. Оставшиеся матчи превратились в простую формальность и подарили соперникам надежду потрепать расслабившегося триумфатора.
Особенно повезло «Оренбургу», «Сочи» и «Факелу». Предполагается, что после игры с «Краснодаром» питерцам будут вручены золотые медали чемпионата, и латиноамериканский легион, отпраздновав чемпионство, спокойно улетит отдыхать на родину. А резервисты в лице Нуралы Алипа, Данилы Кругового, Зелимхана Бакаева, Александра Ерохина, Алексея Сутормина и других, хотя и считаются достаточно сильными по классу на уровне РПЛ, имеют проблемы с игровым временем, а значит, и с игровым ритмом.
Чтобы понять, насколько обоснованы эти опасения, мы заглянули в прошлое и проанализировали результаты сине-бело-голубых на финише сезона после официального выигрыша чемпионата.
2007 ГОД
Первое российское чемпионство команда Дика Адвоката завоевала только в заключительном туре РПЛ благодаря результативному удару Радека Ширла в Раменском (1:0) и голове Алехандро Домингеса, которую он подставил под летящий в пустой угол мяч аж на 90-й минуте. Победа «Спартака» над «Динамо» в параллельном матче значения уже не имела. Это единственный случай, когда питерцы затянули до последнего тура.
2010 ГОД
Спустя три года Лучано Спаллетти взял золото за два тура до конца, устроив разнос «Ростову» (5:0). В оставшихся двух матчах итальянский наставник не позволял команде сильно расслабиться. За исключением отпахавшего весь сезон Александра Анюкова, Игоря Денисова и Владимира Быстрова (двое последних после 28-го тура вообще не выходили на поле), большинство главных лиц были в строю.
Тем не менее в праздновавшей бронзу Казани (2:2) питерцы в течение пяти минут упустили преимущество в два мяча (это был единственный матч в сезоне для 33-летнего вратаря Дмитрия Бородина), а затем дома не смогли дожать «Крылья Советов» (0:0). Соучастником неудач стал редко игравший португальский защитник Фернанду Мейра, проведший оба матча и удалённый во второй игре за две жёлтые карточки. Первую игру Сергей Семак пропустил, а по ходу второй был заменён ещё в первом тайме.
СЕЗОН-2011/12
И вновь не самая весёлая концовка после завоевания титула. Конечно, следует учесть, что это был переходный сезон, и во второй его части «Зенит» играл с командами из верхней половины таблицы. Тем не менее вновь ничья в Казани с тем же счётом, что и год назад. Редкую возможность сыграть в основе получили Юрия Жевнов и Александр Бухаров. Роман Широков и Александр Кержаков просидели весь матча в запасе.
Ещё большей оплеухой чемпиону стало домашнее поражение от «Спартака» (2:3) в матче, по окончании которого питерцы праздновали четвёртую победу в чемпионате страны. Видимо, настроение было слишком благодушным, а арбитр Владимир Казьменко очень хотел присоединиться к празднованиям, раз на 82-й минуте назначил пенальти в ворота гостей (Семак его реализовал), а спустя две минуты удалил сравнявшего счет Эммануэля Эменике. Что, правда, не помешало Рафаэлю Кариоке на 89-й минуте испортить соперникам праздник.
Зато в заключительном туре питерцы огорчили на выезде «Анжи» (2:0) с Самуэлем Это’О, Юрием Жирковым и Мбарком Буссуфа в составе. Героем матча стал Александр Бухаров, записавший на свой счёт гол плюс пас на другого резервиста – Саболча Хусти.
СЕЗОН-2014/15
Вновь смазанная концовка. Вообще при Андре Виллаш-Боаше питерцы выдали впечатляющий осенний отрезок (восемь побед на старте и 10 – в первых 12 турах), но к весне заскучали (7-5-1). Благо, отрыв был слишком велик, чтобы растерять преимущество. Чемпионами они стали два тура до конца в номинально гостевом матче с «Уфой» (1:1) сыгранном на родном для них «Петровском».
В ранге чемпиона «Зенит» проиграл в Перми боровшемуся за выживание «Амкару» (0:1), хотя состав был самый что ни на есть боевой – с Эсекьелем Гараем, Халком, Акселем Витселем, Анатолием Тимощуком и Доменико Кришито в основе. А затем дома с минимальным счётом переиграли финишировавший в середине таблицы «Локомотив» (1:0) за счёт гола Хосе Саломона Рондона, забитый уже в большинстве (подсобил получивший прямую красную карточку Дмитрий Тарасов).
«ЗЕНИТ» ПРИ СЕМАКЕ
Когда на тренерскую скамейку нашего флагмана пришёл Семак, окончательно сформировалась тенденция – после золотых матчей «Зенит» никогда не отпускает соперников на своём поле: в пяти играх пять побед с общей разницей мячей 14-4.
Чемпион выиграл даже в том так не ставшем скандальном матче с «Сочи» в июле 2020-го. Если помните, южане тогда только осваивались в премьер-лиге и почти полностью комплектовали состав из экс-зенитовцев. Так что многие были уверены в том, что питерцы отдадут три очка «сателлиту». Эта уверенность стала крепнуть, когда Антон Заболотный с передачи Александра Кокорина открыл счёт уже на 5-й минуте, но Малком и Сердар Азмун не дали случиться скандалу. Хотя шансы были велики: по ударам гости превзошли «Зенит» 18-10 (в створ 5-3).
Вместе с тем на выезде подопечные Семака совсем не утруждают себя: две победы при трёх ничьих и двух поражениях. Наиболее приближённым к нашей реальности получился прошлогодний матч в Нижнем Новгороде. Хозяева бились за право избежать стыковых матчей и тоже считались «филиалом» «Зенита», поскольку их возглавлял Александр Кержаков.
Семак тоже подбросил дров в костёр, отпустив домой почти всех своих латиноамериканцев. Остался только Вильмар Барриос. Но один (тем более опорник) в поле не воин. Почти все его партнёры по этому матчу редко выходили в старте. Важным игроком основы можно назвать только Далера Кузяева, тогда как даже для Артёма Дзюбы это была первая игра в старте с 24-го тура. В запасе же сидели совсем молодые парни, двое из которых даже вышли на замену: Дмитрий Сергеев и Кирилл Столбов. Для обоих тот матч по-прежнему единственный в РПЛ за всю карьеру.
В равной игре (по xG 1,19-1,09 в пользу «Зенита») гости уступили со счётом 0:1. Единственный мяч забил Николай Калинский, реализовавший пенальти за фол Магомеда Оздоева на Кирилле Кравцове. Последний, кстати, играл за Нижний на правах аренды из… «Зенита», а нынешний сезон проводит в… «Сочи». Такая вот антология совпадений.
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Исходя из вышеописанного опыта, шансы «Краснодара» и «Факела» зацепиться за очки на «Газпром-Арене» видятся микроскопическими. А вот «Оренбургу» и «Сочи» вполне по силам порадовать своих болельщиков победой над чемпионом. Правда, принесёт это им только моральное удовлетворение, поскольку ни те, ни другие турнирных задач не решают.