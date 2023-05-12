«Краснодар» в напряжении, «Оренбург» – в предвкушении. Как «Зенит» играет после победы в чемпионате

В прошлые выходные «Зенит» повторил рекорд по самому раннему оформлению чемпионского титула, сделав это в матче со «Спартаком» за четыре тура до финиша. Оставшиеся матчи превратились в простую формальность и подарили соперникам надежду потрепать расслабившегося триумфатора.

Особенно повезло «Оренбургу», «Сочи» и «Факелу». Предполагается, что после игры с «Краснодаром» питерцам будут вручены золотые медали чемпионата, и латиноамериканский легион, отпраздновав чемпионство, спокойно улетит отдыхать на родину. А резервисты в лице Нуралы Алипа, Данилы Кругового, Зелимхана Бакаева, Александра Ерохина, Алексея Сутормина и других, хотя и считаются достаточно сильными по классу на уровне РПЛ, имеют проблемы с игровым временем, а значит, и с игровым ритмом.



Источник фото: ФК «Зенит»

Чтобы понять, насколько обоснованы эти опасения, мы заглянули в прошлое и проанализировали результаты сине-бело-голубых на финише сезона после официального выигрыша чемпионата.

2007 ГОД

Первое российское чемпионство команда Дика Адвоката завоевала только в заключительном туре РПЛ благодаря результативному удару Радека Ширла в Раменском (1:0) и голове Алехандро Домингеса, которую он подставил под летящий в пустой угол мяч аж на 90-й минуте. Победа «Спартака» над «Динамо» в параллельном матче значения уже не имела. Это единственный случай, когда питерцы затянули до последнего тура.



Источник фото: «Советский спорт»

2010 ГОД

Спустя три года Лучано Спаллетти взял золото за два тура до конца, устроив разнос «Ростову» (5:0). В оставшихся двух матчах итальянский наставник не позволял команде сильно расслабиться. За исключением отпахавшего весь сезон Александра Анюкова, Игоря Денисова и Владимира Быстрова (двое последних после 28-го тура вообще не выходили на поле), большинство главных лиц были в строю.

Тем не менее в праздновавшей бронзу Казани (2:2) питерцы в течение пяти минут упустили преимущество в два мяча (это был единственный матч в сезоне для 33-летнего вратаря Дмитрия Бородина), а затем дома не смогли дожать «Крылья Советов» (0:0). Соучастником неудач стал редко игравший португальский защитник Фернанду Мейра, проведший оба матча и удалённый во второй игре за две жёлтые карточки. Первую игру Сергей Семак пропустил, а по ходу второй был заменён ещё в первом тайме.



Источник фото: «Советский спорт»

СЕЗОН-2011/12

И вновь не самая весёлая концовка после завоевания титула. Конечно, следует учесть, что это был переходный сезон, и во второй его части «Зенит» играл с командами из верхней половины таблицы. Тем не менее вновь ничья в Казани с тем же счётом, что и год назад. Редкую возможность сыграть в основе получили Юрия Жевнов и Александр Бухаров. Роман Широков и Александр Кержаков просидели весь матча в запасе.

Ещё большей оплеухой чемпиону стало домашнее поражение от «Спартака» (2:3) в матче, по окончании которого питерцы праздновали четвёртую победу в чемпионате страны. Видимо, настроение было слишком благодушным, а арбитр Владимир Казьменко очень хотел присоединиться к празднованиям, раз на 82-й минуте назначил пенальти в ворота гостей (Семак его реализовал), а спустя две минуты удалил сравнявшего счет Эммануэля Эменике. Что, правда, не помешало Рафаэлю Кариоке на 89-й минуте испортить соперникам праздник.



Источник фото: «Советский спорт»

Зато в заключительном туре питерцы огорчили на выезде «Анжи» (2:0) с Самуэлем Это’О, Юрием Жирковым и Мбарком Буссуфа в составе. Героем матча стал Александр Бухаров, записавший на свой счёт гол плюс пас на другого резервиста – Саболча Хусти.

СЕЗОН-2014/15

Вновь смазанная концовка. Вообще при Андре Виллаш-Боаше питерцы выдали впечатляющий осенний отрезок (восемь побед на старте и 10 – в первых 12 турах), но к весне заскучали (7-5-1). Благо, отрыв был слишком велик, чтобы растерять преимущество. Чемпионами они стали два тура до конца в номинально гостевом матче с «Уфой» (1:1) сыгранном на родном для них «Петровском».

В ранге чемпиона «Зенит» проиграл в Перми боровшемуся за выживание «Амкару» (0:1), хотя состав был самый что ни на есть боевой – с Эсекьелем Гараем, Халком, Акселем Витселем, Анатолием Тимощуком и Доменико Кришито в основе. А затем дома с минимальным счётом переиграли финишировавший в середине таблицы «Локомотив» (1:0) за счёт гола Хосе Саломона Рондона, забитый уже в большинстве (подсобил получивший прямую красную карточку Дмитрий Тарасов).



Источник фото: «Советский спорт»

«ЗЕНИТ» ПРИ СЕМАКЕ

Когда на тренерскую скамейку нашего флагмана пришёл Семак, окончательно сформировалась тенденция – после золотых матчей «Зенит» никогда не отпускает соперников на своём поле: в пяти играх пять побед с общей разницей мячей 14-4.

Чемпион выиграл даже в том так не ставшем скандальном матче с «Сочи» в июле 2020-го. Если помните, южане тогда только осваивались в премьер-лиге и почти полностью комплектовали состав из экс-зенитовцев. Так что многие были уверены в том, что питерцы отдадут три очка «сателлиту». Эта уверенность стала крепнуть, когда Антон Заболотный с передачи Александра Кокорина открыл счёт уже на 5-й минуте, но Малком и Сердар Азмун не дали случиться скандалу. Хотя шансы были велики: по ударам гости превзошли «Зенит» 18-10 (в створ 5-3).

Вместе с тем на выезде подопечные Семака совсем не утруждают себя: две победы при трёх ничьих и двух поражениях. Наиболее приближённым к нашей реальности получился прошлогодний матч в Нижнем Новгороде. Хозяева бились за право избежать стыковых матчей и тоже считались «филиалом» «Зенита», поскольку их возглавлял Александр Кержаков.



Источник фото: ФК «Зенит»

Семак тоже подбросил дров в костёр, отпустив домой почти всех своих латиноамериканцев. Остался только Вильмар Барриос. Но один (тем более опорник) в поле не воин. Почти все его партнёры по этому матчу редко выходили в старте. Важным игроком основы можно назвать только Далера Кузяева, тогда как даже для Артёма Дзюбы это была первая игра в старте с 24-го тура. В запасе же сидели совсем молодые парни, двое из которых даже вышли на замену: Дмитрий Сергеев и Кирилл Столбов. Для обоих тот матч по-прежнему единственный в РПЛ за всю карьеру.

В равной игре (по xG 1,19-1,09 в пользу «Зенита») гости уступили со счётом 0:1. Единственный мяч забил Николай Калинский, реализовавший пенальти за фол Магомеда Оздоева на Кирилле Кравцове. Последний, кстати, играл за Нижний на правах аренды из… «Зенита», а нынешний сезон проводит в… «Сочи». Такая вот антология совпадений.

***

Исходя из вышеописанного опыта, шансы «Краснодара» и «Факела» зацепиться за очки на «Газпром-Арене» видятся микроскопическими. А вот «Оренбургу» и «Сочи» вполне по силам порадовать своих болельщиков победой над чемпионом. Правда, принесёт это им только моральное удовлетворение, поскольку ни те, ни другие турнирных задач не решают.

«ЗЕНИТ» ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В РПЛ

