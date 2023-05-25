Казнить, нельзя помиловать. Рошу простили, а Соболев в этом сезоне уже не сыграет

Московское дерби давно отгремело, но его отголоски продолжают звучать. Особенно громким получилось обоюдное удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши и нападающего «Спартака» Александра Соболева. Россиянин показал сопернику оскорбительный жест и получил красную карточку. А вот выдворение с поля бразильца для многих оставалось загадкой. Поэтому все с нетерпением ждали дальнейшего разбирательства.

Судьбу футболистов на остаток сезона должен был решить Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Обе команды рассчитывали на благосклонность этого органа. Но решения по Соболеву и Роше получились абсолютно противоположными.

Источник фото: РПЛ

Александр получил четырёхматчевую дисквалификацию. Говоря откровенно, на другой вариант развития событий «Спартаку» было очень сложно рассчитывать. Нападающий в одном из игровых моментов на глазах у тысяч болельщиков и в объективах всех видеокамер продемонстрировал сопернику неприличный жест. Кроме того, форвард решил не извиняться перед Рошей, что лишь выступило в качестве отягчающего фактора. Таким образом, Соболев обеспечил себе отпуск. В нынешнем сезоне россиянин на поле уже не появится.

Наказание по Роше ЦСКА ждал с опаской. Конечно, команда представила все доказательства того, что Виллиан не виноват. Он не говорит на русском и английском, поэтому пытался объяснить судьям, продемонстрировав тот же жест, что и Соболев. Боковой рефери не разобрался в ситуации и попросил Сергея Карасёва удалить бразильца. Именно с этим и было связано такое удивление вынесенному решению и красной карточке. В итоге КДК РФС разобрался в моменте и принял решение отменить удаление. Уже в следующем матче Роша сможет выйти на поле и помочь «армейцам».

Источник фото: ФК «Спартак»

Любопытно, что успокаиваться «Спартак» не собирается. Команда уже подала ещё одну жалобу на действия Роши. Якобы, в подтрибунном помещении после встречи Виллиан назвал Соболева «клоуном». Правда, ЦСКА уже выступил с официальном заявлении, в котором заявил, что фраза бразильца трактуется совсем иначе. Но красно-белые будут пытаться до конца ослабить главного конкурента в борьбе за серебряные медали.

Стоит отметить, что решение КДК РФС может очень серьёзно повлиять на итоговое распределение мест в турнирной таблице. «Спартак» лишился одного из ключевых футболистов, а впереди сражения с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Обе команды пытаются избежать стыков, поэтому просто не будет. А у ЦСКА жесточайшие соперники – «Краснодар» и «Ростов». Поэтому возвращение Роши – прекрасная новость для «армейцев».