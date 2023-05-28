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Роковой выезд. Футболисты старейшей команды России погибли в страшной автокатастрофе

19 лет назад на 82-м километре трассы М-7 произошла главная трагедия в постсоветской истории нашего футбола.
Роковой выезд. Футболисты старейшей команды России погибли в страшной автокатастрофе
28 мая 2023 10:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Региональная газета "Орехово-Зуевская Правда"

Тот кошмарный день в Орехово-Зуеве начинался вполне обыденно. Команда «Знамя Труда» собиралась на очередной календарный матч в Щёлково. Сезон 2004 года подмосковный клуб начал в группе «А» подмосковной зоны КФК и стремился вернуться во вторую лигу. И встреча с более чем скромным соперником должна была стать очередным шагом на пути к цели. Кто тогда мог подумать, что через несколько часов всё это не будет иметь никакого значения?

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР

Около 14:00 команда отправилась в путь. А уже через час на пульт дежурного МЧС поступило страшное сообщение — произошла серьёзная авария, много погибших и раненых. Чуть позже стало известно — контейнеровоз «Volvo» с грузом опасных химикатов был подрезан легковой машины. Водитель грузового автомобиля, уходя от столкновения совершил опасный манёвр, в результате чего врезался в автобус с футболистами. А сорвавшийся с креплений многотонный контейнер не оставил шансов тем, кто был впереди. На месте погибли восемь человек, главный тренер команды Вадим Петрович Хныкин скончался в больнице. Остальные получили травмы разной степени тяжести — а этот день останется в их памяти навсегда.

Источник фото: региональная газета "Орехово-Зуевская Правда"

Некоторые из тех, кто погиб в тот день, могли остаться в живых. Капитан команды Павел Сухов собирался ехать в Щёлково на машине, но в последний момент передумал — решил, что комфортнее будет добираться вместе со всеми. Павел был настоящей душой «Знамени Труда», её лидером и вожаком, главным любимцем болельщиков. Ветеран ореховского футбола, Василий Ильич Чавкин, финалист Кубка СССР 1962 года, долгое время проработал в родном клубе начальником команды. На гостевые матчи в последние годы не ездил, но в тот роковой день решил отправиться в Щёлково.

Роман Бусурин незадолго до столкновения поменялся местами в автобусе с партнёром по команде. Удар пришёлся как раз на то место, куда пересел Бусурин. Кроме них по-настоящему влюблённому в футбол городу предстояло проститься с начальником команды Борисом Пашковым, генеральным директором Дмитрием Смирновым, футболистами Александром Тыняновым и Владимиром Тутиковым. водителем клубного автобуса Александром Мамонтовым и главным тренером Вадимом Хныкиным.

ЖИВИ И ПОМНИ

После этого сохранить команду в городе стало делом чести для тех, кто имел возможность на это повлиять. Футболисты «Знамени Труда», простившись с товарищами, уже меньше, чем через два месяца возобновили сезон. Иван Нестеров, также пострадавший в той аварии, и сын погибшего вратаря Александр Тынянов-младший впоследствии смогли вернуться в футбол. Федерация футбола Московской области приняла решение сохранить для «Знамени труда» место в группе «А» на три года вне зависимости от занятых мест. Но эта мера оказалась излишней — команда ни разу не опускалась в зону вылета, а по итогам сезона 2006 вернула себе место в профессиональном футболе.

Источник фото: Администрация Орехово-Зуевского округа

На стадионе «Знамя Труда» был установлен памятник и мемориальная доска. А ежегодные турниры 27 мая уже стали традицией в Орехово-Зуеве. Такие страницы истории тяжело и больно вспоминать, но забывать о об этой ужасной трагедии на родине старейшей команды страны нельзя.

Роковой выезд. Футболисты старейшей команды России погибли в страшной автокатастрофе
Роковой выезд. Футболисты старейшей команды России погибли в страшной автокатастрофе
19 лет назад на 82-м километре трассы М-7 произошла главная трагедия в постсоветской истории нашего футбола.
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