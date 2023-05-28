Месси на расслабоне возьмет «Золотой мяч»? Криштиану, ты только не плачь

В эту субботу французский «Пари Сен-Жермен» в 11 раз стал чемпионом Франции. Парижский клуб сыграл вничью с «Старсбуром» (1:1) в 37-м туре Лиги 1. Единственный мяч в составе парижан забил Лионель Месси. «ПСЖ» за одну игру до конца чемпионата набрал 85 очков и опережает идущий на втором месте «Ланс» на 4 очка.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции 2-й раз подряд и 11-й - в истории. По этому показателю столичный клуб вышел на единоличное первое место. 10 раз чемпионом Франции был «Сент-Этьен», но гораздо более значимым этот титул стал для легендарного аргентинца.

ФК "ПСЖ"

Самый титулованный игрок планеты

Месси завоевал свой 43-й трофей в профессиональной карьере и второй в сезоне после победы на чемпионате мира в Катаре вместе с национальной командой. Таким образом, он обошел Дани Алвеса по количеству трофеев и стал самым титулованным игроком на планете.

За свою карьеру нападающий также становился девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании и семикратным — Кубка страны. По три раза в составе «Барселоны» он одерживал триумф на клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

В национальной сборной Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, победителем Олимпиады, Финалиссимы и молодежного чемпионата мира.

Getty Images

Криштиану больше не лучший

Также в матче со «Старсбуром» Месси установил рекорд по числу забитых мячей в пяти сильнейших лигах Европы. Вчерашний мяч стал для него 496-м в топ-5 европейских лиг. Ранее рекорд принадлежал Криштиану Роналду, который забил 495 голов. В этом году португалец предпочел покинуть Европы и перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Getty Images

В отличии от аргентинца Криштиану даже не смог в этом сезоне стать чемпионом страны. Вчера «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Иттифаком». Благодаря этому результату «Аль-Иттихад» досрочно стали чемпионами Саудовской Аравии. В их активе 69 очков. У «Аль-Насра», находящегося на втором месте, 64 балла.

ФК "Аль-Наср"

Судьба «Золотого мяча» и противостояния с Роналду

Судя по всему, именно аргентинец будет удостоен очередного «Золотого мяча» в следующем сезоне. Благодаря победе на чемпионате мира, триумфу в чемпионате Франции и парочке новых рекордов аргентинец должен без проблем забрать эту награду. Несмотря на потрясающий сезон Холанда в Англии. Уже часто бывало, что именно аргентинцу отдавали предпочтения организаторы ЗМ, а не его настолько же успешным конкурентам.

Что касается противостояния с Роналду, португалец окончательно похоронил свою европейскую карьеру ради перехода за рекордную сумму в «Аль-Наср». Теперь Криштиану остается только бороться за местное чемпионство. К слову, выходит у него скверно.

Getty Images

Месси еще может воскресить эту дуэль, если летом перейдет в саудовскую команду, но вероятнее всего аргентинец вернется в «Барселону». Там Лео продолжит бить рекорды и брать национальные, а может и европейские трофеи.