«Спартак» проиграл «Крыльям». Фанаты кричали: «Позор»

Для «Спартака» и «Крыльев Советов» никакой дополнительной подоплеки не нужно было. Красно-белым необходимо «серебро», но не все зависело от них самих, и только победа могла им гарантировать финиш как минимум в тройке лучших по итогам сезона. Самарцы же, очевидно, не хотели попадать в стыковые матчи и нужно было костьми ложиться, дабы не испытывать судьбу и спокойно уйти в законный отпуск.

«СПАРТАК» БЕЗ НАПАДАЮЩИХ

С первых же минут «Спартак», который решил сыграть вообще без номинальных форвардов, прибрал инициативу к рукам, но «Крылья» отвечали парой опасных контратак. Промесу не впервой исполнять опыт наконечника красно-белых атак, такое случалось даже в чемпионском сезоне 2017 года в период тренерства итальянца Карреры. У Самары на первых минутах наибольшую активность предсказуемо проявлял Гарре. К десятой минуте стало понятно, что эта игра будет взрывной. «Спартак» будет вести неспешную осаду ворот хозяев, «Крылья» будут отвечать молниеносными контратаками.

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

На 10-й минуте Квинси Промес получил шикарную возможность на правом фланге самарской штрафной, но вратарь Евгений Фролов спас свою команду кончиками пальцев. У Квинси своя личная заочная борьба за звание лучшего бомбардира чемпионата с бразильцем Малкомом и армейцем Федором Чаловым. Тут же «Крылья» ответили острой контратакой с ударом мимо ворот Максименко. На 17-й минуте Квинси вновь простил самарцев, ударом с убойной дистанции выше ворот. Буквально через минуту Михаил Игнатов попал в штангу ворот хозяев. Происходило нечто напоминающее легкий штурм ворот.

ВОПРОС СЕРЕБРА И БРОНЗЫ СНЯТ

К 22-й минуте игра окончательно раскрылась. На удары «Спартака», «Крылья» отвечали своими, не менее опасными. На выстрел Бабкина ответил своим залпом Зиньковский. Принципиальная игра для экс-самарцев Антона Зиньковского и Даниила Пруцева, а также для экс-спартаковцев Николая Рассказова, Ильи Гапонова и Владислава Шитова. Ко второй трети первого тайма «крылышки» окончательно выправили положение на поле и стали гораздо активнее в атакующих порывах.

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

Тем временем, стало понятно, что для «Спартака» игра с «Крыльями» по сути уже ничего не решает в плане распределения мест в турнирной таблице, потому что ЦСКА к 35-й минуте в параллельном матче «Ростовом» вел уже 4:0… Интрига оставалась одна – смогут ли «Крылья» разжиться спасительным очками? На 37-й минуте Промес вновь имел возможность для быстрого прорыва к воротам Фролова, но пробил неточно.

40-я минута ознаменовалась стычкой между футболистами команд. Алексей Амелин умело погасил вспыхнувшие страсти, раздав массу желтых и даже красную карточку Георгию Джикии, который громко выражал свои эмоции со скамейки запасных. Концовка тайма проходила под аккомпанемент атак красно-белых. На 45-й минуте Антон Зиньковский мощным ударом попал в перекладину ворот «Крыльев». На 47-й Илья Гапонов имел великолепную возможность открыть счет, но Максименко спас «Спартак». 0:0 после эмоционального первого тайма. Команды общей кучей уходя в подтрибунку, продолжали выяснять отношения.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ДРИБЛИНГ ГАРРЕ И СПАСЕНИЕ ФРОЛОВА

Второй тайм начался с замены в стане красно-белых – Даниила Денисова поменяли на Томаша Тавареша. «Спартак» пытался этой заменой увеличить скорость за счет более маневренного португальца. С первых же минут гости вновь ринулись в атаку, но без результата. Проявлялись большие проблемы «Спартака» с реализацией – весенний бич команды Абаскаля. На 50-й минуте Ежов вылетел на рандеву с Максименко, но вновь дублер Селихова оказался на высоте, выручив гостей. Но на 54-й минуте Бенхамин Гарре все-таки открыл счет, переиграв половину обороны «Спартака», к огромной радости местной торсиды. С левой ноги точно в цель. Воспитанник «Манчестер Сити» пробил безукоризненно! Сложилось ощущение, что в перерыве матча футболисты красно-белых узнали о том, как складываются дела в матче ЦСКА – «Ростов».

Источник фото: ФК «Крылья Советов»

На 61-й минуте Мартинс после подачи углового оказался в убойной позиции, но не подстроился под удар и комично махнул ногой мимо. Неожиданный пенальти прилетел в ворота хозяев, легкое касание руки Гарре в штрафной и традиционный ВАР был беспощаден. Но Квинси Промес в очередной раз в этом сезоне не сумел переиграть вратаря соперника. В добавок, еще и Бальде пальнул в упор, но Фролов и здесь проявил себя с самой лучшей стороны.

НЕВЕЗУЧИЙ БАЛЬДЕ

К 70-й минуте гости обозначали свое территориальное преимущество, а хозяева спокойно наблюдали за перепасовкой «Спартака». На 73-й минуте Бальде завалился в самарской штрафной, вновь вся скамейка гостей стояла на ушах, но Амелин принял очевидно правильное решение – никаких пенальти! Чистый подкат. На 75-й минуте быстрая контратака «Крыльев» закончилась ударом в руки Максименко. Оказалось, что Бальде получил травму в эпизоде с падением в штрафной хозяев, и был заменен на Мелешина.

На 80-й минуте спаситель Самары Фролов чуть не привез мяч в свои ворота. При обработке не увидел летящего в штрафную Мелешину и чуть было не поплатился на беспечность. Но, мимо. Красно-белые не шли на штурм, а самарцы не старались владеть мячом. Все катилось к тому, что минимальная победа «крылышек» устраивает всех участников этой игры. Однако столичный клуб по инерции продолжал нагнетать, тем более, что хозяева физически подсели. Ноги сводило буквально у всего состава Самары. Даже у тех, кто появился на поле буквально десять минут назад. На 95-й минуте удар отчаяния нанес Тавареш и на этом все. Ликует Самара, бронзовеет красно-белая Москва.

РПЛ

30-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: Гарре, 54.

Нереализованный пенальти: Промес, 64

«Крылья Советов»: Фролов, Горшков (Зотов, 75), Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин (Витюгов, 75), Рассказов, Ежов, Гарре (Зуев, 88), Шитов (Цыпченко, 75).

«Спартак»: Максименко, Денисов (Тавареш, 46), Литвинов, Чернов, Хлусевич, Пруцев (Мойзес, 60), Зобнин, Мартинс, Игнатов (Бальде, 60 (Мелешин, 77)), Зиньковский, Промес.

Предупреждения: Игнатов, 31, Денисов, 39, Литвинов, 42, Джикия, 42 (скамейка), Шитов, 45, Чернов, 45, Гарре, 63,

Удаление: Джикия, 42 (вторая желтая) (скамейка)

Судья: Алексей Амелин (Тула)